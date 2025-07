Los cuerpos de Diogo Jota y André Silva ya están en Portugal

Los cuerpos de los hermanos futbolistas portugueses Diogo Jota y André Silva, fallecidos en la madrugada del jueves en un accidente de tráfico en Zamora (España), llegaron anoche a la localidad de Gondomar (próxima a Oporto), donde está previsto su velatorio y entierro, según medios locales.

Imágenes distribuidas por el canal informativo luso SIC Notícias muestran cómo sus restos mortales llegaron a última hora de este jueves en dos coches fúnebres mientras eran aplaudidos por decenas de locales. El canal precisó que fueron encaminados a la Capilla de la Resurrección.

El funeral para despedir a los hermanos se celebrará el sábado a las 10.00 hora local (una hora menos GMT) en la Iglesia Matriz de Gondomar, según confirmó una fuente de la Cámara Municipal a Lusa, para posteriormente trasladar los restos hasta el cementerio de la localidad.

Este viernes está previsto que se realice el velatorio en la capilla mortuoria de esa Iglesia, a partir de las 16.00 hora local.

Noticia impactante

El internacional Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A52, en Cernadilla (Zamora, España), una noticia que conmocionó a Portugal y al mundo del fútbol.

Las muestras de consternación continuaron en el día de ayer e incluso hoy. En los exteriores de Anfield se acumularon flores y mensajes de dolor y solidaridad con la familia del futbolista. Cabe recordar que hace apenas 10 días se casó con su novia de instituto, con la que tenía tres hijos.

También fueron sumándose al homenaje excompañeros de Diogo en el Liverpool. Como el colombiano Luis Díaz: "No tengo palabras. Me duele en el alma, no solo por lo que fue en la cancha, sino por lo que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus hijos y su familia". O del inglés Trent Alexander-Arnold: "Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas cuando tu cabeza y tu corazón no logran aceptar que alguien al que querías tanto se ha ido".

Tributo en los exteriores del estadio de Anfield, este jueves. / Peter Byrne/PA Wire/dpa

El delantero, formado en los clubs lusos del Gondomar y Paços de Ferreira, fue jugador del Atlético de Madrid en 2016 y posteriormente jugó cedido en el FC Porto hasta 2018, cuando pasó a la liga inglesa. Desde 2020 es futbolista del Liverpool.

Su hermano André Felipe Silva también es futbolista. Juega en el Futebol Clube Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa.