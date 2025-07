El Barça acepta una multa de 60 millones de la UEFA de los que pagará ya 15 millones

El Barça ha incumplido las normas de control financiero que tiene establecidas la UEFA para velar por la sostenibilidad económica de los clubs y ha sido objeto de una fuerte sanción, aunque pactada y convenida: el castigo son 60 millones de euros, de los que se tienen que pagar 15 millones, quedando los otros 45 millones pendientes de que el Barça, en los próximos ejercicios, se ajuste a las disposiciones del máximo organismo del fútbol europeo.

La UEFA, a través de la Cámara de Control Financiero de los Clubs abrió un procedimiento contra el Barça por una desviación en el presupuesto de la temporada 2024-25 que no corregía los incumplimientos detectados en los dos ejercicios anteriores sobre "las transacciones que implicaban la venta de activos intangibles". La UEFA había exigido "ajustes específicos al resultado financiero" que no se han dado, y este jueves ha pactado con el Barça un "acuerdo de conciliación por un período de dos años" en los que el club azulgrana se compromete a regularizar su situación y cumplir con las reglas referentes a "las ganancias futbolísticas".

Desacuerdo por las palancas

El desacuerdo atañe a la contabilización de la venta de los derechos de televisión que el Barça efectuó en 2022, por la que percibió un total de 667 millones en total por la cesión del 25% de los derechos de TV ha supuesto en dos operaciones (del 10 y el 15%) al fondo de inversión Sixth Street. LaLiga aceptó ese ingreso extraordinario de una de las denominadas "palancas" por las que el Barça incrementó sus beneficios, pero no la UEFA.

El Barça se ha comprometido a un déficit máximo de ganancias de 5 millones en el informe económico que concluirá en 2026, lo que implica que para el ejercicio 2026-27 se cumplirán "los requisitos de estabilidad" de la UEFA con "un superávit agregado de beneficios" que cubra las desviaciones de los anteriores ejercicios. Los 45 millones aplazados quedan repartidos en dos pagos de 22,5 millones si se cumplen los objetivos en 2025 y si se han cumplido en el plazo de dos años.

Deco, Laporta ,Joan Garcia y Rafa Yuste, tras la firma del nuevo portero azulgrana hasta 2031. / FCBARCELONA

Riesgo de inscripciones

Además de la multa aplicada al momento y la pendiente de los 45 millones, cabe añadir otra amenaza: la denegación de nuevas inscripciones de futbolistas; es decir, que el Barça no podría hacer fichajes.

"El Club acepta estar sujeto a una restricción deportiva y, como consecuencia, no puede registrar a ningún jugador nuevo en su Lista A para las competiciones de clubes de la UEFA a menos que el saldo de transferencias de la Lista A sea positivo", reza el comunicado de la UEFA, para precisar: "El Saldo de transferencias de la Lista A se define como la diferencia entre los ahorros de costos de los jugadores salientes y los nuevos costos de los jugadores entrantes en cualquier plazo aplicable para la presentación de su Lista A por parte del Club".

A tenor del dictamen, se deduce que el Barça no puede inscribir ningún jugador nuevo a no ser que antes se haya desprendido de uno o varios cuya ficha o coste económico (incluyendo la amortización) sea superior. No obstante, a continuación la nota del organismo de control precisa que esa restricción deportiva se aplicará "condicionalmente" en la temporada 26-27, si el club sigue sin presentar resultados positivos y en la 27-28 si no se superan los 20 millones las ganancias.

Ansu Fati, en su presentación como nuevo jugador del Mónaco, donde estará cedido en la temporada 2025-26. / @AS_Monaco

Uno de los 12 castigados

El Barça es uno de los 12 clubs sancionados por la UEFA y el baremo de multas varía, del mismo modo que también varía el periodo establecido con cada uno, entre dos y cuatro años. La entidad que preside Joan Laporta es la segunda que ha recibido el peor castigo. Lidera el ranking el Chelsea, con 80 millones, de los que tiene que pagar 20. Después del Barça está el Olympique de Lyon, con 50 millones, con 12,5 de pago inmediato. El equipo francés ha sido descendido administrativamente de categoría en país.

El Club se compromete con la UEFA a cumplir con los criterios económicos y a "demostrar su capacidad de continuar como un negocio en marcha mediante la presentación de informes de auditoría con respecto a sus estados financieros anuales e intermedios que no contengan ninguna exención de responsabilidad u opinión calificada con respecto a la continuidad del negocio", además de "presentar información legal y/o financiera verdadera, completa y precisa". Mientras tanto, tendrá que presentar informes cada seis meses en la forma que le ha requerido la UEFA.