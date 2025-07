Ansu Fati, en su presentación con el Mónaco: "¿Revancha? No, no... Vengo aquí a disfrutar del fútbol"

"Desde el primer día que me llamaron tuve claro que quería venir aquí. Quiero seguir creciendo y estoy muy feliz de que el Mónaco haya apostado por mí. Pude hablar con el míster y me explicó lo que quería de mí. Es el club que más ha apostado". Así, de forma discreta y humilde, ha aparecido Ansu Fati, el jugador que ha cedido el Barça al club del Principado durante la próxima temporada, recordando que su charla con Adi Hütter, el técnico monegasco, fue decisiva

Tiene el delantero 22 años y necesita reencontrar en el campo las sensaciones que ha ido perdiendo, castigado por tanta y tanta lesión, que le han terminado frustrando. En la sala de prensa de la ciudad deportiva del Mónaco primero apareció Eric Dier, el central inglés que ha llegado libre del Bayern Múnich, después Ansu y, finalmente, Paul Pogba, el fichaje estrella del club que retorna al fútbol tras sus dos años de sanción por dopaje, desvinculado como quedó de la Juventus.

"Lo importante es tener continuidad"

"¿Por qué el Mónaco? ¿Si tengo revancha? No, no vengo a vengar nada. Vengo aquí a disfrutar del fútbol, hace tiempo que no tengo esta oportunidad de hacerlo. Vengo a disfrutar, aportar lo máximo y ojalá podamos hacer grandes cosas”, ha dicho el exdelantero azulgrana, que lucirá el número 31 en el Principado.

Antes de abandonar el Barça, Ansu Fati firmó su renovación hasta 2028 permitiendo así diferir su alto salario para liberar el ‘fair play’ que tanto necesita Deco, el director deportivo azulgrana, para hacer la inscripción de los nuevos fichajes. "Físicamente me encuentro bien, acabé la temporada entrenando", ha recordado Ansu, a pesar de que no entraba para nada en los planes de Hansi Flick.

"¿Volver a la selección española? Eso dependerá, por supuesto, de mi rendimiento”, ha asegurado Ansu Fati, quien ha reconocido que su salida de Barcelona fue complicada buscando en Mónaco la felicidad que no encontró en su cesión al Brighton.

"Creo en Dios y lo que me pasa es algo que no puedo controlar, pero sí minimizar los riesgos y es lo que hago. Intento trabajar lo máximo posible, sigo luchando, sigo peleando y algún día encontraré mi momento y disfrutaré otra vez de esto", ha dicho en tono muy serio el exjugador azulgrana.

"Estaré siempre agradecido al club donde empecé. Muchos piensan que mi experiencia en Brighton fue mala, pero para mí fue bonita porque empecé bien, aunque luego tuve una lesión. Ahora lo más importante es tener continuidad", ha reconocido Ansu Fati, cuidadoso en su mensaje, siempre respetuoso y agradecido con el Barcelona.

"Sé que Lamine me quiere mucho y me desea lo mejor"

Ni una sola mala palabra hacia el club azulgrana, a pesar de que en los últimos meses no ha entendido que haya desaparecido del radar para Flick. Se ha convertido, y muy a su pesar, Ansu en un jugador 'invisible' para Flick. Y el Barça.

"Sé que Lamine me quiere mucho y me desea lo mejor, es algo mutuo. Él y todo el equipo. Son gente buena, llevo mucho tiempo con ellos, sobre todo en La Masia. Les deseo lo mejor y, en especial, a Lamine", ha reconocido el nuevo delantero del Mónaco.

Ansu fue el Lamine Yamal del Barça hace más un lustro cuando debutó con Valverde en el Camp Nou (agosto 2019) ante el Betis (5-2). Tenía entonces 16 años, nueve meses y 25 días. Llevaba el 31 a la espalda, el mismo dorsal que ha elegido ahora en el Mónaco.

Necesita, por lo tanto, Ansu jugar minutos, tener partidos, adquirir la rutina del futbolista profesional, algo que en la última temporada, y ya con Hansi Flick en el banquillo azulgrana, no ha tenido.

Sobre su día a día, el nuevo jugador del Mónaco ha confesado sus planes. "La familia es para mí muy importante. Ahora estamos buscando apartamento, viviré con mi hermano y mi hermana. Barcelona tampoco está muy lejos y mis padres estarán yendo y viniendo".