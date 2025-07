Al Spotify Camp Nou habrá que ir comido, meado y cagado

La vida es esto: te lo crees o no te lo crees. Usted se cree que el presidente Pedro Sánchez no sabía nada de lo que pasaba, de lo que hacían tres íntimos amigos, estupendo. Yo, no me lo creo. Y ¿sabe por qué?, porque me parece muchísimo más grave que todo un presidente de Gobierno se entere de todo eso la noche antes de que se descubra todo el pastel, que saberlo y consentirlo. No podemos tener un presidente al que le metan esos goles…los suyos.

Pues con Joan Laporta y su equipo habitual, comandado por su cuñado Alejandro Echevarría, me ocurre lo mismo: no me los creo. Y respeto muchísimo, bueno, muchísimo, tampoco, respeto a todos esos culés anestesiados por el presidente de la mano de Hansi Flick, que prefieren disfrutar con el equipo y despreocuparse del estilo de gobernanza de la entidad, que ahora ya debe dinero hasta el 2050, que preocuparse, no ya solo por el estado e imagen del ‘mès que un club’, sino por las cosas que dicen.

Miren, Deco cometió un error ya irreparable al reconocer, públicamente, que Nico Williams ardía en deseos de venir al Barça y, por tanto, declarar “vamos a intentarlo”. A partir de ahí y de la filtración, de nuevo, como el año pasado, de que habían llegado a un supuesto acuerdo con el jugador (ahora resulta que ese acuerdo se tambalea porque su representante ha pedido garantías de que podrá ser inscrito, normal), todo se convirtió en lo que más le apetece y encanta a Joan Laporta: convertirse en un héroe por acabar bien la proeza de ficharle. Contra todos y contra todo, títuló un colega en defensa de Laporta.

Deco, Gavi, Lamine Yamal, Laporta, Flick y Pedri en las obras del nuevo Spotify Camp Nou. / FCB

Uno escucha a Laporta decir que le importa muy poco que el Athletic pida información en LaLiga de cómo están las cuentas del Barça “porque no tenemos nada que esconder”, y se tira por el suelo recordando que hasta el mismísimo Javier Tebas, presidente de la patronal, ha reconocido que el Barça le ha metido más de un gol, dos y tres con las famosas palancas que, después, resultaron ser un fiasco. Así que sí tienen cosas que esconder. Y muchas.

Uno escucha llamar al Athletic, “Bilbao”, por parte de Rafa Yuste, todo un vicepresidente deportivo del Barça y lo primero que piensa es que ese señor no tiene ni idea de fútbol. Y, ya ni les cuento, si para reafirmarse en que el Barça está haciendo (otra) heroicidad, al inaugurar el Spotify Camp Nou con el Gamper, lees que la vicepresidenta Elena Fort dice que “volveremos a un estadio provisional, en obras, con accesos que no son fáciles, sin aparcamientos, sin restauración de comida caliente, tendremos que ir con bolsas de patatas, pipas o lo que sea. No todos los baños estarán terminados y no habrá escaleras mecánicas”.

Si es verdad que, ahora, el representante de Nico Williams, que es quien puso en marcha todo este 'show' por petición del futbolista, está asustado porque teme que el Barça no pueda inscribirle, es que ese chico, el representante, digo, no sabe en que mundo vive.

¿De verdad, ustedes se los siguen creyendo? ¿En serio no consideran sus discursos auténticas tomaduras de pelo, tras el anuncio (sin permiso aún del Ayuntamiento de Barcelona) realizado por Laporta de un regreso a bombo y platillo, con bafles al fondo de su imagen de 120 vatios RMS (Root Mean Square)?

Seguimos a vueltas con el fichaje de Nico Williams y la seguridad, expresada por muchos periodistas creyentes, de que está hecho. A mí, lo único que se me ocurre pensar es que está hecho, en efecto, hecho, pagado e inscrito, de lo contrario nos encontraríamos ante una nueva versión del ‘caso Olmo’ y, por tanto, existiría la posibilidad de que Laporta se viese obligado a dimitir (como ocurrió entonces hasta que el Gobierno y el CSD le salvaron la vida) si no lograse fichar a Nico, tal y como llevan anunciando, confirmando y dando por hecho todos los periodistas creyentes, que son legión.

Y, al respecto, solo añadiré dos detalles. Uno, no me da ninguna penita Nico Williams, fue él quien puso en marcha su salida del Athletic, no del Bilbao, por interés propio. Ee hizo bien ¡que caray!, pero, repito, no me da penita. Y, dos, si su representante, después de todo este ruido y, sobre todo, después del ‘caso Olmo’, muestra ahora inquietud porque Nico no pueda ser inscrito, es que no tiene ni idea del mundo donde vive y, sobre todo, que no conoce a Laporta y su séquito. Tampoco me da penita.