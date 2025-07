Felipe Perrone se retirará del waterpolo tras el Mundial de Singapur: "Qué suerte he tenido"

"Qué suerte he tenido", resumía Felipe Perrone (Río de Janeiro, 1986) tras repasar emocionado sus casi 30 años en el waterpolo. "Después de 30 años de waterpolo he roto la regla que yo mismo me impuse de no pedir nunca un cambio y aunque recomiendo no seguirla, jamás la rompí. Ahora sí, ha llegado el momento de pedir el cambio. En Singapur jugaré mis últimos partidos de waterpolo", anunció el mítico jugador.

Y es que Perrone lleva más media vida en el agua, literalmente. A sus casi 40 años y con 24 años de waterpolo profesional a sus espaldas, el mítico jugador hispanobrasileño ha anunciado el fin de su carrera este martes rodeado de sus compañeros, amigos y familiares. El eterno capitán de la selección española ha dado así la última vuelta de tuerca a su retirada progresiva del primer nivel tras limitarse este año a jugar solo la Champions con el Zodiac Atlètic Barceloneta (CNAB) y disputar su último partido como profesional con el club a principios de mes en Malta. Ahora, cierra definitivamente su etapa marinera y pone el foco en su último compromiso, el Mundial de Singapur que tendrá lugar a mediados del mes de julio.

El adiós definitivo

Así, el histórico capitán ha pronunciado el adiós definitivo al club que le hizo grande. Perrone se retira de las filas del club marinero habiendo conquistado un total de catorce Ligas, una Champions, una Supercopa de Europa, quince Copas del Rey, diez Supercopas de España y catorce Copas Catalunya en las 12 temporadas que, interrumpidamente, ha formado parte del conjunto. "Los títulos no los he mencionado porque creo que están totalmente condicionados por la suerte de haber coincidido con toda la gente con la que jugué", ha resumido el jugador tras repasar casi uno por uno a sus compañeros de los últimos años.

Sobre su futuro, Perrone ha asegurado que no se ve siendo entrenador, pero afirma que el waterpolo seguirá siendo parte de su vida. "Me da vértigo pensar en lo que viene ahora, porque el waterpolo ha marcado mi vida. Con el fin del jugador, llega el principio de algo nuevo", ha afirmado el jugador.

Un legado en la pisicna

Su legado para el waterpolo, a estas alturas, es ya incuestionable dentro y fuera de la piscina. Nació en Brasil, donde vivió hasta que a los 15 años se mudó a España para cumplir el sueño de dedicarse al deporte que le apasiona de forma profesional y desde entonces, habiendo formado parte de la selección española y la brasileña, su función ha ido siempre más allá del deporte. Formó parte de proyectos para popularizar el waterpolo en su país natal durante los juegos de Río y siempre ha intentado llevar los valores del deporte a todos los rincones que ha podido así como ayudar a las nuevas generaciones a seguir avanzando.

"Cuando llegó la tele por cable a Brasil en el 96 pasamos de tener cuatro canales a un montón y entre ellos, Televisión Española. Fue ahí donde empezó todo y donde empecé a soñar con jugar en la selección española de waterpolo. Qué suerte he tenido de cumplirlo y que mis familiares lo hayan podido compartir conmigo", ha rememorado.