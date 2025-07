El Circuit de Barcelona-Catalunya es el más sostenible del mundo, según un estudio

El Circuito de Barcelona-Catalunya lidera el ranking mundial de circuitos más sostenibles. La instalación de Montmeló ha obtenido la primera posición en el Sustainable Circuit Index, un ránking establecido por Enovation Consulting, consultora especializada en sostenibilidad de acontecimientos deportivos, a partir del análisis de aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza en un total de 117 circuitos permanentes y temporales de todo el mundo. Así, se ha constatado el éxito de la estrategia de renovación a la que fue sometido el trazado catalán desde hace un par de años en un momento clave para su renovación en el calendario de la Fórmula 1 tras la incoporaciónd e Madring, el circuito urbano de la capital española.

El Circuito de Barcelona-Catalunya, instalación de referencia internacional propiedad de la Generalitat de Cataluña, el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló, lideran el ranking Racing towards a sustainable future: A review of the global sustainability performance of motorsport circuits, después de destacar en las categorías de estrategia de sostenibilidad, oferta de movilidad, uso de energías renovables y certificaciones.

El estudio, que ha analizado información pública de 117 circuitos de todo el mundo durante el año 2024, tiene en cuenta las certificaciones y reconocimientos obtenidos, la gestión medioambiental y social, el impacto económico de las infraestructuras deportivas y la capacidad de transmitir los valores inherentes a la sostenibilidad. El circuito catalán ocupa ahora la primera posición del ranking, un resultado que ya obtuvo en 2022. Este año, lo acompaña a la segunda posición el Circuito de Mugello, en Italia; y los Circuitos de Silverstone (Inglaterra) y Le Mans (Francia), que comparten el tercer lugar.

En ese sentido, el SCI™ 2025 muestra una tendencia al alza de los circuitos de todo el mundo para situar la sostenibilidad como un elemento central de su estrategia, un posicionamiento que el Circuito de Barcelona-Cataluña empezó en 2012 y que se ha reforzado de forma significativa desde el 2022.

Pioneros en el despliegue de medidas sostenibles

Uno de los ejemplos más relevantes es la instalación de placas fotovoltaicas a las cubiertas de diferentes edificios del Circuito, destaca especialmente la de la Tribuna Principal y la del nuevo edificio de boxes, inaugurada el 2024. En total, el Circuito dispone de 2.319 placas solares (5.274 m²), que generan el 50% de la energía consumida. Estos datos lo sitúan como la instalación fotovoltaica de autoconsumo pública más grande de Catalunya.

En materia de biodiversidad, se ha subrayado el trabajo hecho con empresas locales como BOSCAT para mantener una gestión cuidadosa del bosque del recinto. Además, se ha destacado la instalación de varios espacios educativos y la utilización de neumáticos viejos como muros en las zonas de público o convertidos en macetas para una variedad de especies vegetales.

El estudio también pone de relieve el trabajo realizado por el recinto catalán en la adecuación de espacios para personas con movilidad reducida, la creación de una Kids Zone con talleres de educación sostenible para atraer los forofos más jóvenes y aumentar su conciencia sobre el cambio climático, y el desarrollo de un programa comunitario para educar la población local en la gestión forestal sostenible.

Este año, el circuito catalán ha mantenido su acreditación ambiental de 3 estrellas de la FIA (FIA 3-Star Environmental Accreditation) y ha renovado las certificaciones ISO 14001 e iSO 20121.

El compromiso con la sostenibilidad es uno de los ejes del Plan Estratégico del Circuito de Barcelona-Catalunya, que bajo la filosofía de gestión 3C (Conciencia, Compromiso y Coherencia) –que integra las vertientes social, económico y medioambiental– trabaja para conseguir una actividad responsable en su misión "Driving for a better future", en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.