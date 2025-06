Eusebio Sacristán: "Quería volver a entrenar después del accidente y volveré a entrenar"

Eusebio Sacristán (La Seca, Valladolid, 13 de abril de 1964) reanudará su carrera como técnico al frente de la selección de Castilla y León que participará en la Copa de las Regiones de la UEFA. Regresa al lugar donde hizo las prácticas para sacarse el carnet de entrenador después de una formidable trayectoria con 543 partidos de Liga en Primera, el quinto de la historia.

Vuelve a casa aquel niño de La Seca que era tan feliz chutando un balón.

Me gustaba mucho el fútbol. Me pasaba las horas dando patadas al balón a la pared de la iglesia, al lado de la casa de mis padres. Salíamos del colegio y nos íbamos a jugar. Desde niño pensé que mi vida, mi camino, era el de llegar a ser futbolista.

¿El camino salía de La Seca hacia dónde?

Después de haber jugado todos los ratos posibles pero sin haber pertenecido a ningún equipo, fui a hacer una prueba al Valladolid, con 15 años, y me ficharon. Jugué medio tiempo y me ficharon. Pensé entonces que el objetivo de mi vida había empezado.

Eusebio, en Sitges. / JORDI OTIX

Pero a esas edades más que objetivos, hay ilusiones.

Era una ilusión sí. Fiché por el Valladolid y no jugué ni un partido. Ya vi que no sería fácil, pero seguí luchando sin desistir. A los 16 empecé a jugar más partidos, subí al Promesas y el camino se empezó a aclarar.

Se aclara porque hay un entrenador que te hace jugar que confía en ti.

A los 19 años me suben al primer equipo del Valladolid, pero estuve seis meses sin jugar pensando que iba a tener que buscar otro camino para debutar en Primera.

Pero no hizo falta.

Debuté el 1 de enero de 1984 contra el Betis. En aquel Betis jugaba Cardeñosa, que era uno de mis favoritos desde niño, y era además de Valladolid. Era pequeñito, pero era muy técnico. Me identificaba con él porque me veía como él, aunque era zurdo, y deseaba perfeccionar mi técnica como él.

Eusebio, frente al Mediterráneo. / JORDI OTIX

¿Había cumplido el objetivo?

Era llegar a Primera y estar varios años en Primera. Quería dedicar mi vida al fútbol. En esa misma temporada, conseguimos el único título que ha ganado el Valladolid en su historia: la Copa de la Liga. Al Atlético de Madrid. Y dos años después, en 1986, en Valladolid, quedamos campeones de Europa sub-21. En los penaltis. Marqué el segundo. Ablanedo paró los dos primeros penaltis.

¿También soñaba con ganar títulos?

Como todos los niños cuando ven por la tele una final de la Copa de Europa.

No sería con el Valladolid.

Uno año después me fichó el Atlético. Era Menotti el entrenador. Jugaba un día sí y otro no. A final de temporada me llamó el Barça. ¡Me quería fichar Johan Cruyff!

De un Atlético convulso a un Barça agitado.

Le había visto perder la final de 1986 ante el Steaua. Pero era un club grande que aspiraba a esos objetivos, los míos. Vine al Barça y el primer año conquistamos la Recopa; al segundo, la Copa del Rey.

Eusebio Sacristán recibe una placa de manos del presidente del club, Ignacio Lewin, con motivo de su partido número 500 en Primera. / Marta Cacho / Efe

¿Entraba en otro mundo?

Me acuerdo mucho de la primera charla con Cruyff en Holanda, de cómo íbamos a jugar. Esa tarde teníamos el primer partido. Me acuerdo del triángulo, de cómo íbamos a jugar, con el 3-4-3. Miraba la pizarra y pensaba: esto me viene genial.

No era lo habitual.

Ni mucho menos. Era algo nuevo. Se jugaba con un 4-4-2, a lo sumo un 4-3-3. En el Atlético, en el centro, jugábamos Landáburu o yo porque solo podía jugar un jugador de esas características. Dos no cabían, no parecía compatible en aquel fútbol.

Pero sí con Cruyff. Y en el Barça, como se ha comprobado.

Cuando ví el rombo en el centro del campo, los triángulos, pensé: ¡puedo jugar en cualquiera de las cuatro posiciones!

La alineación del Barça que conquista la primera Copa de Europa posa antes de la final de Wembley en 1992. / JORDI COTRINA

Como si hubiera visto la luz del cielo.

Empezamos a jugar y disfrutamos. Yo disfrutaba. Era un tipo de juego que me beneficiaba. Yo era técnico, pero no era rápido, ni agresivo.

Con los rondos.

Cada día, cada día, cada día. Nos acostumbramos a eso, y llegó un momento que ya nos colocábamos en triángulo de tal manera que siempre había un hombre libre. Fuimos creciendo, quedamos campeones de Liga, luego campeones de Europa y yo levanté mis brazos al cielo y dije: ya está. Soy campeón de Europa.

¿Cómo mantuvo la motivación? Estuvo 19 temporadas en Primera.

De los 19 a los 38. Porque me encantaba el fútbol, disfrutaba con ir a entrenar, con jugar partidos.

Acto de la asociación de Amics de Johan Cruyff. Charla con Ernesto Valverde, Eusebio y Rubi, los entrenador del Barça, el Girona y el Espanyol. / Elisenda Pons

Pero algún día se acababa..

En mi última etapa ya iba pensando qué voy a hacer con mi vida, con toda una vida por delante. Con todo lo que me ha enseñado Johan Cruyff, con todo lo que he aprendido, yo quería transmitir el fútbol que había conocido.

Hay entrenadores que dicen que eso no se puede hacer en todos los equipos.

Tuve de entrenador en la época final a Sergio Kresic, que solía emplear un 5-3-2. Era un sistema más defensivo, pero de ahí també saqué conceptos muy útiles.

Y se hizo entrenador.

Si lo que me gusta en la vida es el fútbol, pues me dedicaré a entrenar. Vine un día a ver al Barça en la Copa de Europa ante la Juventus. Perdió 1-2. Pero en el estadio pensaba: quiero ser entrenador y quiero volver a quedar campeón de Europa con el Barça. Y lo conseguí.

Txiki Begiristain y Eusebio, en un encuentro con El Periódico en 2006. / JORDI COTRINA

El sueño de niño y el de adulto.

A los pocos meses, me llamó Txiki Begiristain. “Te queremos en el Barça. Viene Frank Rijkaard de entrenador y queremos que seas uno de sus ayudantes”.

Resultó muy difícil al principio...

Los primeros seis meses. Jugábamos con un 4-2-3-1. Un día, debía ser por Navidad, Laporta nos reunió con Johan. ¿Y por qué no jugáis más en triángulo? Podéis dar libertad a Ronaldinho arriba y tendréis un pivote y dos interiores. ¿Cómo lo veis? Rijkaard estuvo de acuerdo. Vino Davies y todo se equilibró. Quedamos segundos, detrás del Valencia, no nos dio tiempo a llegar a ganar la Liga.

Fue en la siguiente.

Vino Deco, Iniesta iba jugando más… Es el año de los cuatro ligamentos cruzados rotos. Se lesionan Larsson, Gabri, Motta y Edmilson. Es una Liga que ganamos con 12 jugadores. Con 12 más Iniesta. Le sacábamos de extremo, de interior, de pivote…

Frank Rijkaard aúpa a Eusebio tras la conquista de la Champions de 2006 en París. / JORDI COTRINA

Y a continuación, la Copa de Europa de 2006.

Con el gol de Belletti. Lo acabábamos de sacar al campo, cuando faltaban 20 minutos. Me parece que fue el primero que marcó con el Barça. Hace poco le vi y le dije: ¿Sabes de qué me acuerdo de ti? De todo lo que escribiste en la pizarra antes de llegar a la final. Tenía un objetivo súper importante con el equipo y la vida le dio ese premio.

Otro objetivo cumplido. Pero ese final de etapa con Rijkaard…

Se nos cayó un poquito el equipo. Queríamos seguir con el bloque campeón, mantener el mismo nivel.

Tampoco eran ustedes un cuerpo técnico que apretara, como Cruyff hacía.

También nos había enseñado eso Johan. Pero Frank tenía una forma de ser distinta y demostró que también puedes ser entrenador con resultados con otro carácter. Y me sirvió para decirme a mi mismo, ante los que decían que Eusebio es muy tranquilo, muy reservado, que podía ser un entrenador importante.

Charla entre Johan Neeskens, Frank Rijkaard y Eusebio Sacristán en un entrenamiento en 2007. / JORDI COTRINA

El Celta creyó en usted.

¡Ramón Martínez! Fue quien me fichó para el Valladolid con 15 años. Estaba en el Barça cuando llegué en 1988. Quien me vino a buscar para acabar como jugador en el Valladolid. Y, de nuevo, me llama cuando estaba en el Celta, con el equipo en peligro de descender a Segunda B.

Y lo salvó.

A falta de tres partidos, jugamos en casa contra el Alavés. Si ganábamos, nos asegurábamos la permanencia. En el banquillo tenía un futbolista como Messi.

¿Cómo Messi?

A Messi le vi entrenar con nosotros cuando era un niño y destacaba. Cuando estuve en el Celta tuve la misma sensación con Iago Aspas. Teníamos que vencer al Alavés y lo saqué al campo. A falta de diez minutos marcó, nos empató el Alavés, y en el descuento volvió a marcar. Estuve una temporada más, no me renovaron, y me fichó Zubizarreta para el Barça B.

Era más fácil entrenar a los jóvenes que ya tenían los conceptos asimilados.

Claro. En el Celta implanté el 4-3-3, jugando desde atrás, pero nos costaba mucho porque eran futbolistas de otro corte. Empecé a tener chavales que fueron destacando. Mi objetivo íntimo era quedar terceros en Segunda como había logrado Luis Enrique y lo logré.

Pero al año siguiente…

Echaron a Zubizarreta en enero, y en febrero a mí. En todas las temporadas anteriores había pasado que íbamos de menos a más. Íbamos sextos por la cola y me destituyeron.

Eusebio celebra el segundo gol durante el partido de liga en el Miniestadi entre el Barça B y el filial del Real Madrid en la Liga de Segunda en la campaña 2013-14 / JORDI COTRINA

Sin embargo, tenía crédito.

En la temporada siguiente, en noviembre, me llamó Loren, el director deportivo de la Real Sociedad. “Me ha encantado lo que has hecho con el Barça y queremos que vengas”. Iba a sustituir a David Moyes y fui introduciendo cambios, con tranquilidad. Acabamos bien, la siguiente fue muy buena y en la tercera me destituyen en marzo.

Había logrado entrenar en Primera y siguió en Primera.

Al cabo de unas semanas me llamó Quique Cárcel para ir al Girona. Teníamos 34 puntos a falta de nueve jornadas. Después de ganar en Leganés celebrábamos la salvación. Perdimos con el Espanyol en el último minuto y empezamos a perder y a perder. Solo ganamos uno y descendimos.

¿Qué conclusión sacó?

Me entró el miedo. Me entró el miedo a descender. Cuando empecé a perder partidos me vine abajo, me vine abajo por el miedo.

Los técnicos del Girona, Eusebio Sacristán y del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se saludan antes del comienzo del partido de liga entre el FC Barcelona y el Girona en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Meses más tarde, sufrió el accidente.

Estuve a punto de morir, pero me recuperé. Iban pasando los meses y me daba cuenta de que no me salían las palabras, no podía hablar con normalidad. Si esto es lo que me va a pasar a partir de ahora, mi vida será un desastre. Pasaba mucho tiempo solo en mi casa, pensando y pensando.

¿Cómo salió de ahí?

Creo que las cosas pasan por algo. Estaba hundido. Me propuse recuperarme del todo, sabiendo que sería duro y difícil. Yo me había trazado objetivos y los había cumplido, así que me tracé este: voy a recuperarme. Y si llego a estar bien en algún momento de mi vida, lo que haré es compartir mi experiencia, contar a los demás cómo me ha ido a mí para que la gente no desista.

Eusebio Sacristán, durante una sesión de entrenamiento con el Girona. / JORDI COTRINA

¿Se pondrá de ejemplo?

De que no hay que abandonar nunca tus propósitos. Quería jugar en Primera y jugué; aspiraba a ser campeón de Europa y lo fui, deseaba ser entrenador en Primera y lo logré… Y luego hay la enseñanza del Girona.

¿Cuál es?

La de que no hay que tener miedo. Y menos en el fútbol. Dedícate a jugar, a conseguir tu propósito y a disfrutar. Me entró el miedo y pasó lo del descenso.

¿Tuvo ese miedo después del accidente de no recuperarse?

No, no tenía miedo. Estaba hundido, estaba deprimido porque mi vida iba a ser un desastre. Estaba poseído por ese pensamiento. No había nada que pudiera hacer. No podía ver películas, no escuchaba música... Lo único que me llenaba un poquito era ver fútbol. Me gustaba ver a la Real Sociedad porque cómo jugaba, porque veía que Imanol, que estaba en el filial y me sustituyó, siguió por ese camino y ha conseguido un nivel altísimo con esa idea de juego. Me gusta ver al Girona de Michel. La última vez que ví a Cárcel me daba las gracias por lo que cree allí, el tipo de entrenamientos, el juego de posición. Veo a la selección española y me gusta.

Eusebio Sacristán y Luis Enrique se saludan al término del partido de liga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en 2015. / Jordi Cotrina

Sonó una vez su nombre para el Barça.

Cuando estaba en la Real Sociedad, sí. El Barça me llamó y dije que no.

¿Cuándo estaba Luis Enrique, cuándo terminaba?

Me llamaron una vez. Porque no me veía preparado para eso. Había dedicado mi carrera a ser entrenador, pero no me había preparado para esos objetivos tan importantes en ese momento. No me había mentalizado para llegar al Barça y aspirar a lo máximo.

Eusebio, en la playa de Sitges. / JORDI OTIX

¿Se ha recuperado por el fútbol?

De lo que más sé es de fútbol, y tengo un nivel alto. Entrenar es lo que mejor se me da. Ha habido un momento en que no me veía muy capacitado para hablar en profundidad, pero con el tiempo me he ido sintiendo mucho mejor y preparado para dirigir a un equipo. Quiero dedicar mi vida a eso.

¿El último objetivo?

Quería volver a entrenar y volveré a entrenar. Lo conseguiré, seguro. No sé en qué equipo después de la selección de Castilla y León, pero llegará seguro. Porque miro y veo lo que puedo aportar a mi equipo para que mejore. Me veo capacitado. ¿Que alguna vez no me saldrá un nombre? Pues uno de mis ayudantes me lo recordará.