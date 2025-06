Aitana Bonmatí está ingresada con meningitis vírica

Malas noticias para España en los días previos al arranque de la Eurocopa. Aitana Bonmatí está ingresada desde este viernes por una "meningitis vírica", que ya la tuvo apartada de los entrenamientos los días anteriores a su ingreso. La futbolista, que se encuentra descansando y con atención médica, se perderá los primeros días del campeonato continental, ya que el tiempo estimado de recuperación de la enfermedad es de 7 a 10 días.

Fue Montse Tomé, en la rueda de prensa tras la victoria por 3-1 ante Japón en el Estadio de Butarque (Leganés), quien confirmó que la centrocampista del Barça no sufría un resfriado común. La futbolista, que vio el partido ya ingresada, colgó una fotografía en sus redes sociales desde la cama del hospital e hizo saltar las alarmas. La seleccionadora nacional explicó la situación. "No pudo entrenar por décimas de fiebre, y durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Esta mañana ha hecho pruebas. En principio todo iba bien, pero en la última prueba se le diagnosticó meningitis vírica. En principio está controlado, tal y como me dice el doctor. Está ingresada pero no sabemos plazos", dijo Tomé

"Los plazos no se saben, transmito lo que me ha dicho el doctor. Hay que tener paciencia y en principio está controlado. Aitana es importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final", finalizó Tomé sobre su jugadora de cara a la Eurocopa en la que España debutará el próximo 3 de julio ante Portugal.

Duda para el inicio de la Euro

Según los plazos esperados, Aitana estaría de baja unos días, perdiéndose así gran parte de la fase de grupos de la Eurocopa. El conjunto dirigido por Montse Tomé debutará en la fase de grupos el jueves 3 de julio, enfrentándose a Portugal en un duelo con tintes de clásico ibérico que abrirá el Grupo B.

Tras ese primer compromiso, España se medirá a Bélgica el lunes 7 de julio, y cerrará la fase de grupos ante Italia, el viernes 11 de julio. Tres rivales con estilos y trayectorias muy distintos que exigirán al combinado nacional mantener la concentración y el nivel competitivo que lo ha llevado a ser considerado una de las grandes favoritas al título.