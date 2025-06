Qué esperábamos, por Enrique Ballester

No me preocupa que mis opiniones no envejezcan del todo bien, porque casi nada en mí envejece del todo bien. Es un don.

Ni siquiera mi actitud se sostiene. La otra noche recordé algo que durante los veranos en el pueblo solía hacer, de adolescente. Solía bajar a la plaza a ver a la orquesta, en las fiestas, y también iba a los pueblos de alrededor, en sus fiestas y con sus correspondientes orquestas. Mientras duraban las actuaciones, mi actitud no podía encajar menos en el ambiente. Me fijaba en las habilidades instrumentales de los músicos como si los examinara y, aún peor, como si importara.

Por supuesto, jamás bailaba, y a cambio analizaba el set list con decepción sobreactuada. Iba de entendido, ojo: tocaban una de King África o de Paulina Rubio y torcía el gesto. No lo consideraba apropiado, por lo que fuera, en una verbena de verano, aunque ahora lo pienso y me pregunto qué esperaba. ¿Que tocaran una de Explosions in the Sky y se la dedicaran a mi tía Inocencia? O mejor una de Godspeed You! Black Emperor, que seguro que a mi abuelo le molaba. Eso esperaba, en el fondo, es la única explicación: que después de los pasodobles y las rancheras, los de la Orquesta Topacio nos deleitaran con algo de Sigur Rós y yo pudiera contar que el bajista cazaba truchas con la boca, allá en Islandia.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. EFE/Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Perdonadme, pero era ridículo, idiota y joven. Ahora no soy joven y con el tiempo he aprendido a adaptarme. No hay nada como ajustar las expectativas al paisaje. Por eso, enlazo, sigo conectado a nuestro querido Mundial de Clubs.

El mérito del Júpiter

Hay que ser feliz con poco, que lo digo mucho y no me hace caso nadie. Del Mundial me gustan un montón de cosas. Me gusta que al mínimo riesgo de tormenta eléctrica los partidos se aplacen, porque así nos recuerdan que el fútbol no es un asunto a vida o muerte. Me gusta que unos digan Clubs y otros Clubes, y que haya debate. Me gusta poder ver los partidos cuando todos duermen. Y me gusta que el Mundial de veras sea Mundial, y jueguen equipos de todas partes, porque las obviedades están para cumplirse. Siempre y cuando procedan de la Tierra, claro, porque es Mundial, así que lo siento por el Júpiter, que nunca podrá clasificarse. Que se habla poco del mérito del Júpiter, eh. Histórico del fútbol catalán teniendo que viajar desde Júpiter cada dos semanas, y sin quejarse.

Me gusta también lo que está haciendo Courtois, el portero del Madrid, cada vez que le ponen un micrófono delante: raja de alguien, sin cálculos y sin inmutarse. El primer día le tocó a Fede Valverde, por tirar los penaltis sin mirar al portero rival, y el segundo a Raúl Asencio por un par de errores graves. «Hay que ser más inteligentes», dijo Courtois, que se ha convertido en el hombre sincero, en el amigo que te dice lo que no quieres escuchar, aunque duela, porque no tiene filtros el hombre. Se pasa el partido a su bola, para lo que puede y al acabar comparte sus meditaciones. Me gusta porque lo tengo lejos, en realidad, porque todos conocemos a algún Courtois, que me recuerda un poco a las orquestas y a mi yo adolescente. Recomiendo alejarse: imaginad qué me diría si lee lo del Júpiter.