Santi Denia deja de ser seleccionador español sub-21 y olímpico

Santi Denia dejó este jueves de ejercer como seleccionador español sub-21 y olímpico después de 15 años entrenando en las diferentes categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El técnico abandona los cargos para emprender una nueva aventura profesional tras caer eliminado en los cuartos de final del Europeo sub-21 ante Inglaterra el pasado sábado.

Un Santi Denia que en sus 15 años en la REF ganó el Europeo sub-17 de 2017 en Croacia y, dos años más tarde, en 2019, alcanzó la cima con la selección española sub-19 en Armenia.

Al frente de la selección olímpica se colgó el oro en los Juegos de París 2024. Además, consiguió la plata en Tokio 2020 como segundo entrenador de Luis de la Fuente.

Santi Denia se incorporó a la RFEF en agosto de 2010 para entrenar a España sub-16 y en 2011 pasó a entrenar a la Selección sub-17. Ahí se mantuvo hasta 2019, cuando dio el salto a la sub-19, y, a inicios de 2023, con el ascenso de Luis de la Fuente a la absoluta, pasó a hacerse cargo de España sub-21, equipo al que ha dirigido hasta este último Europeo de Eslovaquia.

220 partidos

En total, 220 partidos en el banquillo de las categorías inferiores de la selección española: Diez con la sub-15, 16 con la sub-16, 105 al frente de la sub-17, 14 con la sub-28, 39 con la sub-19, 30 con la sub-21 y seis con la Olímpica.

Trayectoria exitosa en la RFEF que abandona después de 15 años para emprender una nueva aventura profesional, que apunta a producirse en el fútbol árabe.

Una decisión meditada por parte del técnico y que ya le rondaba la cabeza hace casi un año, como aseguró en una entrevista con EFE antes de la final olímpica.

“Siempre -contestó sobre si le pica la curiosidad de dirigir a un club-. Cuando llegue el momento habrá que salir. No me voy a quedar aquí toda la vida, eso lo tengo claro. Estoy más cerca de irme que de quedarme. Lo normal es que salgas; no es un drama, es un proceso natural de los seleccionadores”, declaró en agosto de 2024.

Un adiós de Santi Denia que se produce tras caer en los cuartos de final del Europeo sub-21 ante Inglaterra (1-3). Tras el encuentro, el técnico mostró su emoción sobre el terreno de juego, caminando solo entre lágrimas consciente de que le llegaba la hora de decir adiós a la RFEF.

Y en el vídeo en el que se anunció su marcha, dejó una frase: "He sido un privilegiado. Ha sido todo muy bonito".

Nuevo técnico

Ahora, con la vacante de seleccionador sub-21 y olímpico, la RFEF tendrá que decidir por el perfil por el que apuesta de cara a iniciar el nuevo ciclo en septiembre, con el Europeo de 2027 en el horizonte que dará plaza para los JJOO de Los Ángeles 2028.

Entre las opciones, en caso de tomar la misma decisión que en 2023 de ascender al técnico de la sub-19, aparece un Paco Gallardo que este jueves se juega el título del Europeo de la categoría ante Países Bajos.

Además otro nombre sobre la mesa, de mayor renombre por su trayectoria como futbolista y actualmente sin banquillo tras dejar el Real Madrid Castilla después de seis temporadas, es el de Raúl González Blanco.