Mastantuono decepciona y dice adiós a River Plate

El fútbol argentino se quedó sin representación en el Mundial de Clubes con dos decepciones masivas: las eliminaciones de Boca Juniors y River Plate. Los dos mejores equipos del país se marcharon antes de lo previsto, los xeneizes lo hicieron tras empatar ante el Auckland City, un equipo semiprofesional, mientras que los millonarios no pudieron superar un grupo con Monterrey y Urawa Reds.

Para mayor decepción para los aficionados de River Plate, la derrota ante el Inter de Milán fue el último encuentro de Franco Mastantuono con el club de su vida. El jugador de 17 años abandonará las filas de Gallardo para firmar por el Real Madrid y su despedida de los millonarios habrá sido algo descafeinada.

En Argentina muchos lo criticaron por no terminar el curso en su país y al menos luchar por ganar la quinta Copa Libertadores de River. Pero la joven perla decidió dar el salto a Europa justo tras el Mundial de Clubes y arrancará la temporada con el equipo de Xabi Alonso.

Nadie duda del nivel que tiene la perla argentina, ya que lo ha demostrado en el torneo local y a sus solo 17 años su potencial es tremendo. Pero sí que es verdad que muchos madridistas vieron por primera vez a su futuro jugador en directo en el Mundial de Clubes y las actuaciones de Mastantuono no fueron las mejores. Ahora, se incorporará a las órdenes de Xabi Alonso para ser pieza clave del nuevo proyecto madridistas desde el primer día.

River Plate solo pudo ganar a Urawa Reds en la fase de grupos, pero empató contra Monterrey y cayó ante Inter. El mediapunta se llevó el MVP del segundo partido ante los mexicanos, pero la realidad es que sus actuaciones han dejado algo que desear teniendo en cuenta el 'hype' y el precio que el Real Madrid pagó por él: 63 millones de euros.

Victoria con poco protagonismo

En el primer encuentro River aterrizó bien al Mundial de Clubes superando por 3-1 a Urawa Reds, el club más flojo del grupo. Los goles de Colidio, Driussi y Meza dieron la victoria al club millonario en un partido plácido.

Mastantuono no estuvo del todo fino en el encuentro a pesar de la victoria de su equipo. El atacante jugó los 90 minutos pero no pudo ser decisivo y fue uno de los peores del once titular del equipo según las notas de SofaScore: un 6.9. Además, probó poco la portería nipona a la que solo chutó una vez en todo el encuentro en su primer partido tras hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid.

MVP gris

En el empate ante Monterrey, Mastantuono fue elegido el mejor jugador del partido según la FIFA, aunque este premio es otorgado por los votos de los espectadores. La verdad es que el argentino fue el jugador que más lo intentó durante todo el encuentro para romper la igualada.

El 30 de River se puso el equipo a la espalda: la pidió, empezó las jugadas y tiró todas las pelotas a balón parado, pero el acierto volvió a fallar.

Los millonarios no pudieron superar a los mexicanos y se complicaron mucho la vida. Además, Mastantuono fue substituido en el 86 visiblemente agotado. Si volvemos a seguir las calificaciones de SofaScore, hubo seis jugadores de River con mejor nota que él, incluido Castaño que se marchó expulsado en los minutos finales.

Mastantuono estuvo intenso cuando los argentinos estaban dominando, pero en la segunda parte desapareció por culpa del gran momento del Inter de Milán. Tras la expulsión de Martínez Quarta se perdió toda la esperanza.

Tuvo alguna ocasión peligrosa en la primera parte con algún tiro lejano que no sorprendió a Sommer. Además, no pudo superar a la férrea defensa de Inter comandada por Bastoni y Dimarco.