La fe y la tecnología no le bastan a Kipyegon para correr la milla en menos de 4 minutos

Hay que tener fe, decía una y otra vez Faith Kipyegon antes de desafiar la milla (1.609 m) en el Estadio Charléty de París. A la fe se aferraba, también a sus piernas y a la tecnología más puntera, para conseguir algo aún imposible: convertirse en la primera mujer capaz de correr la milla en menos de 4 minutos rebajando en casi ocho segundos su propio récord mundial (4m 7,64s). Las luces azules que la guiaban a la hazaña se iban desvaneciendo, embutida en un traje violeta con protuberancias, zapatillas ultraligeras y un ejército de trece liebres, que le permitió rebajar su récord mundial pero quedarse a casi siete segundos de rebajar los cuatro minutos (4m 06,42s).

Triple campeona olímpica y cuádruple mundial en 1.500m, Kipyegon soñaba con romper esta barrera histórica del atletismo e inspirar a las mujeres y niñas como su hija Alyn. Se aferró para ello a la fe y la tecnología de Nike, que organizó este evento de laboratorio llamado 'Breaking 4', tecnología y ciencia al servicio de la hazaña como ya ocurrió en 2019 cuando Eliud Kipchoge se convirtió en el primer humano en bajar de las dos horas en un maratón. No faltaban en el estadio estrellas como el estadounidense Carl Lewis, la ugandesa Halimah Kankaayi, campeona del mundo de los 800 metros en 2019, o Keely Hodgkinson campeona olímpica en París 2024.

Al igual que los maratones de Kipchoge, este evento no será homologado por World Athletics por las ayudas recibidas: un traje aerodinámico con protuberancias que dividen el aire delante y crean pequeños remolinos detrás, un sujetador diseñado por ordenador e impreso en 3D, zapatillas ultraligeras y liebres masculinas en una formación pensada para reducir la resistencia del aire.

La menuda atleta de 31 años (1,57 metros, 42 kilos), que salió al tartán al ritmo del Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, necesitaba correr a 24 km/h las cuatro vueltas y pocos metros más, hacer cada vuelta en menos de un minuto. Y ya en la primera firmó 1m 04s que empezó a distanciarla de las luces azules que marcaban el ritmo a seguir. Apretó en la segunda vuelta e hizo el 800m en 2m 075s. No fue suficiente, finalizando el desafío en 4m 06,42s.

Para dimensionar el reto, si la africana quería correr la milla en menos de cuatro minutos debía haber pasado los 1.500m a unos 3m 43s. ¿Por qué parecía imposible? Porque Kipyegon, emperadora del 1.500m desde Rio16, posee el récord mundial de la distancia con una marca de 3m 49s.

"Es una cuestión de tiempo"

"Es una cuestión de tiempo que caiga esta barrera", decía la keniana tras el esfuerzo, anunciando que quiere volver a intentarlo y que espera hacerlo algún día. "Quizás no soy yo", deslizaba a su vez mientras sonreía y agradecía a los 5.000 aficionados presentes.

Cuando Roger Bannister, un espigado estudiante de medicina, se propuso correr la milla por debajo de los 4 minutos aquello parecía una gesta imposible que desafiaba los límites fisiológicos del hombre. Pero lo consiguió. El 6 de mayo de 1954 paró el cronómetro en 3m 59,4s. Una barrera física y mental todavía lejos de las mujeres. Eso sí, la inspiradora Kipyegon, que empezó a correr sus primeros crosses descalza, sigue soñando con tal hazaña.