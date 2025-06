Laporta critica la actitud del Athletic: "Que se ocupe de lo suyo"

"Permítanme que no hable de nombres", dijo Joan Laporta. Y no dio nombres el presidente del Barça. O no dio el nombre de Nico Williams, aunque aludía a él, al gran objetivo del mercado de fichajes después de que haya firmado Joan Garcia. Ni tampoco dio el nombre de Jon Uriarte, el presidente del Athletic, pero quiso responder al club rojiblanco, con el que no existen relaciones amistosas desde el pasado verano con el primer intento azulgrana de fichar al extremo.

“Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club", desmintió Laporta sobre la "serie de malentendidos, de incidentes" que ha habido entre ambas instituciones. El último fueron las disensiones a distancia de las dos directivas en el cierre de la la Liga en San Mamés. Pero no dejó pasar el presidente azulgrana la maniobra de la entidad rojiblanca, que ha dejado entrever que fiscalizará en LaLiga las cuentas del Barça a propósito de su voluntad de pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams (58 millones más el IPC).

"Lo digo con todo el respeto: que cada uno que se ocupe de lo suyo", manifestó Laporta muy serio, en las puertas del Palau de la Música, donde el Barça estrena la última parte del videopodcast La llotja del 125. "No entiendo que el Athletic vaya a hablar del Barça a LaLiga. No creo que les corresponda, pero allá ellos”, añadió.

Los representantes de la directiva del Barça en el Palau de la Música. / Dani Barbeito

No les corresponde porque el riguroso supervisor de las cuentas del Barça ya existe en la figura de Javier Tebas, el presidente de LaLiga. A falta de que trasciendan los análisis económicos de la patronal, Laporta defiende que el Barça podría seguir la regla del 1.1.

“Podemos fichar con toda normalidad”, aseguró, admitiendo que el club habrá de seguir" unos parámetros. No dijo cuáles. Al Espanyol le ha pagado la cláusula por Garcia (26,34 con el IPC). El Athletic ya adelantó que exigirá el pago al contado por Williams, que ha manifestado su coluntad de fichar por el Barça. Su agente, Félix Tainta, se reunió con Deco, el director deportivo azulgrana, la pasada semana en Barcelona.

La diferencia con el Madrid

Durante el acto, que lo cerró Laporta con un parlamento institucional, hubo un espacio para que unos niños preguntaran al presidente. Una niña le preguntó por qué el Real Madrid era el rival del Barça.

El dirigente no se explayó tanto como en una cuestión anterior, cuando un chico quiso saber si se lo había pasado mejor en su primera época presidencial o en la segunda. Casi cumple su amenaza cuando dijo que "hablaría del Barça toda la noche porque es lo que más me gusta".

Laporta atiende a los periodistas antes del acto del Palau de la Música. / Dani Barbeito

Cantera y mercado

Sobre el Madrid, fue muy comedido, siguiendo la línea "del máximo respeto institucional que nos tenemos", aludiendo a la excelente relación con Florentino Pérez, en contraposición con la que tiene con Uriarte. Pero Laporta no defraudó a Erika, la niña, ni a los asistentes al Palau de la Músicaa, que no se llenó.

"Tenemos sentimientos diferentes el Madrid y el Barcelona. Ellos tienen un sentimiento del poder, y nosotros un sentimiento de la libertad y de la democracia", afirmó Laporta, que también resaltó las distancias con la apuesta deportiva: "Nosotros nos basamos en La Masia, en crear talento en nuestro modelo formativo para llegar al primer equipo, y ellos son más de ir al mercado, de ir a fichar, es una evidencia".

