Hablemos de 'Huijsenbauer'

“Y hablemos de Dean Huijsen (…) Impresiona verlo atravesar línea de juego con el balón desde el fondo de la defensa, rebasando rivales mientras limpia el campo (…) Es uno de esos centrales que juegan con la cabeza erguida, como si en vez de estar mirando al delantero estuviese contemplando una obra de arte contemporáneo que no entienden del todo pero les fascina (…) El Madrid de Fernando Hierro y de Sergio Ramos necesita a un central con las maneras exactas de Huijsen”.

“Empiezan a acumularse noticias positivas en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Por ejemplo, Huijsen, un central para más de una década…mucho mérito su fichaje estando bajo el radar de Pep Guardiola en la Premier. Que raro que a Guardiola se le escapara un jugador así (…) Cuatro partidos con España y dos con el Real Madrid, han sido suficientes para comprobar que Huijsen es un jugador para marcar una época”.

“El Real Madrid necesita un cerebro. Pero, mientras lo encuentra y si lo hace, el cerebro es Dean Huijsen. No le pesa la camiseta, por su talento pero también por su personalidad (…) Completó más pases que nadie (53, por 49 de Valverde), protagonizó más intervenciones que nadie (80, por las 67 de Fran García) y, a pesar de ser central, fue el tercero en envíos exitosos al último tercio del campo. Huijsen llevó la batuta. Y toma el mando”.

“Huijsen sale a exhibición por partido ¡qué barbaridad! No le pesa la camiseta del Real Madrid, todo lo contrario porque juega como si no le pesara”.

Dean Huijsen llevará el dorsal 24 en el Real Madrid. / REAL MADRID

Madrid, no (solo) el Real Madrid), el de Carlo Ancelotti y el nuevo de Xabi Alonso, tiene envía del Barça y, sobre todo, tiene envidia de que Lamine Yamal, ese chico de pelo amarillo que viaja con sus propios ‘toiss’ , se hace íntimo de Neymar y provoca que todo el barcelonismo piense que se va a perder por lo mismo que Roberto Bautista y Carlos Moyá creen que se perderá Carlitos Alcaraz, por vivir a su manera y acostarse a las siete de la mañana (insisto: ¡menuda barbaridad, amigos!), esté en boca de todo el mundo, no de medio mundo, no, no, del mundo entero.

Por eso tratan de buscarle los tres pies al gato desde la capital del reino y, sobre todo, tal y como reflejan esos magistrales textos sobre el nuevo chico de la Castellana, han decidido que ‘el imperial’ es el suyo, Dean Huijsen, y no el niño prodigio de La Masía. Eso de que a Huijsen se lo descubriese el seleccionador Luis de la Fuente y sea lo más lejano a un producto de ‘La Fábrica’ (¿existen?) les da absolutamente igual.

"Hierro, Ramos, Huijsen, el Real Madrid necesita un central con las maneras de Huijsen (...) El equipo de Alonso ya tiene el cerebro que busca: Huijsen (...) Huijsen sale a exhibición por partido". ¡Ojo!, que Madrid prepara su próximo Balón de Oro, su antídoto al cautivador Lamine Yamal. Al tiempo.

Ellos, todos, tienen prisa por contrarrestar el tremendo impacto que ha tenido Lamine Yamal, por cierto, más vestido de España que del Barça, más con pinta de Adidas que de Nike, en el mundo entero. Así que han empezado a crear una historia paralela sobre el nuevo ‘chico maravilla’ del Bernabéu. Y tiene pinta que pronto le van a llamar ‘Huijsenbauer’. Ya verán.

Pero si cuentan que al acabar el partido frente al pachuca, Florentino Pérez llamó al vestuario blanco y dijo “¡que se ponga el niño!”. Qué niño, presi, “¡Qué niño va a ser! ¡Huijsen!”. Y cuando tuvo a Dean al teléfono le dijo: “Qué gran partido has jugado, parece que lleves aquí 10 años, sigue así chaval”.

O despierta Lamine Yamal o Madrid, no el Real Madrid, insisto, va a convertir a este chaval, más largo que un día sin pan, en el nuevo Balón de Oro. Y a esa fiesta sí irá Florentino con todo su avión, ¡vaya que sí!