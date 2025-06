Sombras y luces, por Lluís Carrasco

Vivimos tiempos oscuros en los que deberíamos ruborizarnos al mirarnos al espejo. Tiempos de intransigencia, violencia y egoísmo que nos impiden, ya no aplaudir, sino ni tan siquiera respetar el crecimiento de quienes tenemos a nuestro alrededor si ese crecimiento no es en clave de nuestros apegos y en consonancia con nuestros deseos. Joan, Nico, vosotros, no sois el problema, ni el problema, ni la propiedad de las gradas, y mucho menos esclavos de quienes las habitan. Lucháis por ellas, sufrís por ellas, lloráis y reís por ellas, pero sois libres. Libres de caminar, libres de luchar y libres de crecer, y aunque parezca increíble... ¡Libres de hacerlo por vosotros y solo por vosotros!

Pero estos días, no todo es sombra. La profesionalización del fútbol no solo se mide en el campo, sino también en los despachos. En ese sentido, el FC Barcelona ha dado un paso importante con la incorporación de Gabriel Martínez como nuevo responsable de comunicación del primer equipo, un especialista con formación, trayectoria y un profundo conocimiento del sector. En un país donde, demasiadas veces, los cargos se reparten por amiguismo o por contentar palmeros, apostar por un perfil contrastado, técnico y cualificado es una señal clara de seriedad y también de alivio.

Una luz en medio de la opacidad

Gabriel Martínez no es un "poses" del verbo fácil. Gabi (como gusta que le llamen a quién aprecia), es un profesional con estudios específicos, experiencia ilustrada y una visión estratégica de lo que significa comunicar en una institución global, y el Barça no es un club de fútbol; es el orgullo de un pueblo y la primera marca de un país con un alcance internacional que requiere una exposición precisa, coherente, planificada y ejemplar.

El caso de Gabi Martinez es una luz en medio de la opacidad. Humildemente, creo que, con él, Laporta incorpora el ejecutivo más oportuno y brillante desde que ganáramos las elecciones ya hace más de cuatro años, y aunque con cierto retraso, lo hace, ya ven ustedes, en la posición más necesitada, trascendente y sensible. Enhorabuena.