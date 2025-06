Lamine, el ausente más presente en el Mundial de Clubs: camisetas en cada campo y patrocinios para el Mundial 2026

En los prolegómenos del Real Madrid - Pachuca empezaron a escucharse silbidos en varios momentos. Desde la tribuna de prensa no se percibía bien lo que pasaba. Para entender la situación había que mirar as pantallas gigantes del Bank of America Stadium, donde los abucheos coincidían con el momento en el que el realizador pinchaba un plano donde aparecía una camiseta del Barça. El gran ausente del Mundial de Clubes, junto al Liverpool, está presente igualmente en las gradas. Un hueco que ha ganado gracias al 'efecto Lamine Yamal'.

Lamine y Nico, ídolos generacionales

Tanto en Miami como en Charlotte, donde ha jugado el Real Madrid sus dos primeros partidos del torneo internacional, en la grada se han visto camisetas con el '19' del Barça. Los portadores de las mismas, niños y jóvenes, lo que confirma el carácter de líder generacional del ganador del Golden Boy y uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro. Su temporada no ha pasado desapercibida en un país donde el 'soccer' tiene un arraigo desigual. Sin embargo, junto a Messi, Mbappé o Vinicius, Lamine es uno de los favoritos de la hinchada norteamericana.

Pero a diferencia de los otros ejemplos comentados, el del azulgrana es un 'target' mucho más joven. Lamine combina varios aspectos que afianzan su éxito, más allá de lo que haga en el campo. Porque en la concepción estadounidense del deporte, y también de otros países en los que el fútbol es 'show business', importa tanto la proyección extradeportiva. El extremo del Barça es una figura 'terminally online', que sirve para designar a los que están continuamente conectados. Es líder absoluto en redes sociales, sobre todo en TikTok.

Curiosamente, el segundo mejor representante de esta generación es Nico Williams, jugador que los azulgranas estarían cerca de contratar y que supondría un punto más dentro del poder internacional de marca del Barça. Solo durante la pasada Eurocopa, los vídeos de ambos acumularon más de 170 millones de visualizaciones. Ese torneo es el que le obligó a tomar descanso y le privó de estar en la gira por EEUU que hizo el conjunto barcelonista la pasada temporada.

La importancia del Mundial 2026

Sí formó parte de la expedición azulgrana que hizo las Américas en 2023, al poco de su debut oficial con el Barça, que tuvo lugar el 29 de abril cuando ni siquiera había cumplido 16 años. Todavía con una imagen mucho más aniñada, Lamine dejó gratas impresiones en lo que sería el inicio de un meteórico ascenso que le ha consolidado en apenas dos años en uno de los mejores jugadores del mundo. La pretemporada de los de Flick será este verano por Asia, pero el 'efecto Lamine' se dejará notar en el Mundial de Clubes.

Mensajes inspiradores como “no hay que transformarse, se trata de destacar siendo uno mismo” han calado entre el consumidor que marcará la tendencia del fútbol en las próximas décadas. El origen de barrio, combinado con el cartel de superestrella, le convierte en una figura que llega a todas las capas de una sociedad como la norteamericana, donde las diferencias están arraigadas. De ahí que para la FIFA, el hecho de no contar con Lamine para este torneo, al no clasificarse el Barça, ha limitado parte del impacto.

Sí aprovechará el 'fenómeno Lamine' en el Mundial de 2026. Tanto es así que el jugador del Barça acaba de convertirse en embajador global de Visa para el torneo de selecciones que se disputa el próximo año en EEUU, México y Canadá. Una asociación que Visa presentó como el acuerdo con "el mayor fenómeno del mundo" y que demuestra el calculado recorrido comercial del jugador del Barça. Porque el acuerdo también conlleva que el operador vaya a crear seis parques comunitarios de fútbol en San Francisco, Denver, Kansas City, Nueva York, Nashville y Atlanta, donde habrá más de un niño soñando con ser Lamine y llevando su camiseta, omnipresente en el Mundial de Clubes.