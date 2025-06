El día en que el equipo Ducati manteó a Marc y se le cayó al suelo

Todas, absolutamente todas, las victorias del Mundial de motociclismo, desde la pequeña a la gran cilindrada, desde el primer triunfo del último debutante como el prodigioso piloto murciano Máximo Quiles, protegido de los hermanos Márquez Alentá, hasta la victoria número 93 del 93, celebran, exactamente, el mismo ritual.

A saber. Triunfo a lo grande al cruzar la meta; vuelta de honor con celebración, más o menos vistosa, más o menos original, saludos y fiesta con la grada, recibimiento apoteósico en el ‘corralito’ con familiares y el equipo, podio, conferencia de prensa y, al final, pasado todo, foto histórica con toda la escudería en el taller del circuito que sea.

Pues bien, ni les cuento cómo fue de ruidosa (sí, también hubo algunos pitos y abucheos, pero bastantes aplausos, más que el sábado) la victoria 93 del 93, curiosamente, allí donde había logrado la nº 1, en Mugello, Toscana, Italia, en 2010. Hubo cientos de risas y miles de vítores. Y, al final, la foto.

Caído desde el cielo

Pero, antes de la foto protocolaria, nada más llegar Marc Márquez a su boxe, donde estaban todos eufóricos (normal: Italia, Mugello, Ducati, triplete de ‘Desmos’ en el podio y triunfo del líder destacado), a los mecánicos de MM93 no se les ocurrió otra cosa que cogerlo por sorpresa, por los pies, y mantearlo. Con tan mala suerte que al descender del último vuelo, no lograron atraparlo del todo, no lo pillaron en su descenso al asfalto y el campeonísimo se dio un costalazo tremendo. Nada grave, creo, veremos como se despierta hoy antes de viajar, el miércoles, a Assen, Países Bajos, siguiente GP.

Así empezó todo, con los mecánicos de Marc Márquez pillándole por los pies. / ALEX FARINELLI

Repito, ya nos contará en la ‘catedral’ cómo se encuentra, antes estuvo, como su hermano Àlex, eufórico “pues, aunque muchos no me creyeron, yo llegué a Mugello con la intención de defenderme ante Àlex y ‘Pecco’ (Bagnaia), que me parecían, por bastante, los favoritos a la victoria, pero todo salió redondo desde el viernes y pensé que podía ganar”.

MM93 reconoció que para lograr este doblete había tenido que trabajar mucho más que en Aragón, sufrir mucho más e ir mucho más al límite que en Aragón. “Pero también, todo hay que decirlo, lo hemos disfrutado mucho más que en Aragón”, añadió el ocho veces campeón (ya casi nueve), que volvió a repetir que, en Assen, este fin de semana será mucho más difícil ganar a ‘Pecco’ y Àlex. “El año pasado, perdí, en Mugello, ante ‘Pecco’ por dos segundos y, en Assen, por seis. No será fácil, no, pero se volverá a intentar”.

Alguien le recordó, pues él jamás habla de puntuación ni de diferencias en la clasificación del Mundial, sí de diferencias en la pista (“no tiene nada que ver acabar segundo a dos segundos que a seis del vencedor, nada que ver”), que el segundo, es decir, su hermano Àlex, ya está a 40 puntos de él, más de lo que se puede conquistar en un fin de semana, sábado y domingo: 37.

"Para conquistar este nuevo doblete hemos tenido que trabajar mucho más que en Aragón, sufrir mucho más e ir mucho más al límite que en Aragón. Pero también, todo hay que decirlo, lo hemos disfrutado mucho más que en Aragón" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

“Bueno, uno de los objetivos prioritarios a inicios de temporada era tener, cuanto antes, esos 37 puntos de margen que debes tener por si se produce algún percance, te caes, te tiran o surge una avería, que todo puede pasar”, señaló Marc, que reconoció que ya ha tenido suficientes despistes este año (“insisto, la caída más absurda fue la de Austin, EEUU, pues la de Jerez tuvo explicación”) como pare necesitar echar mano de ese colchón, “aunque, cuando lo consigues, vives más tranquilo o no te importa arriesgar en determinados momentos”.

Jorge Lorenzo, tricampeón de MotoGP, le dijo, en DAZN, que era fácil suponer que cuando se juntasen la mejor moto con el mejor pilotos “pasaría lo que está pasando, pero, dime, cómo te has adaptado tan bien a la Ducati y tan rápido”. Y el mayor de los Márquez no dudo en explicarle la razón de por qué se lleva tan bien con la ‘Desmo’.

La caída no fue sonada, no fue desde gran altura, pero Marc Márquez se escurrió entre los brazos de sus mecánicos.gra / ALEX FARINELLI

“Tú, Jorge, lo sabes mejor que nadie, cada moto tiene su ADN, que los pilotos no podemos cambiar y, por tanto, hay que adaptarse a la moto que tienes”, empezó a comentarle el joven campeón de Cervera (Lleida). “Y, la verdad, la Ducati es una gran moto, cuya mayor característica, si quieres obtener su mejor rendimiento, es pilotarla con la rueda y el freno trasero, ir superfino, no forzar ni el tren ni el neumático delantero. Y así he ido dando pasitos, poco a poco, pues la Honda se pilota con la rueda delantera”.

Aún queda mucho

Márquez reconoció que tres cosas que le costaban bastante con la Ducati del año pasado “como hacer bien la ‘quali’ del sábado, ser eficaz en la vuelta rápida y en el ‘time attack’, que te posiciona bien en parrilla, ahora me sale más natural, más fluido”.

El líder del Mundial, que supera ya por 110 puntos al tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia reconoció ayer que “el año pasado, me faltaba explosividad y este año, a esa explosividad, que se supone en mí, le he sumado una mejor gestión de carrera, sobre todo en las últimas vueltas”.

Y Lorenzo añadió: “Pues felicidades porque ya lo tienes, el título digo”. “Bueno, bueno, Jorge, falta bastante aún, pero, sí, está más cerca, pero no debo distraerme”, cuando el mallorquín le sugirió que se pasase la noche de fiesta.