Márquez empieza a decidir el título con otra impresionante demostración de poder

Ducati decidió homenajear al Renacimiento con el diseño de sus motos en el Gran Premio de Italia, que reunió en las gradas a 84.625 ‘tifosi’, buena parte de los cuales pitaron y abuchearon este domingo, de nuevo, al catalán Marc Márquez Alentà (Ducati) cuando el ocho veces campeón del mundo repitió la exhibición del sábado y se proclamó ganador del GP ("el que cuenta"), con la misma eficacia, estilo, coraje y determinación que había hecho un día antes en el precioso trazado de la Toscana, para completar uno de los mejores fines de semana de su historia. Dio un golpe que ya empieza a ser definitivo para conquistar su noveno título mundial e igualar al mito italiano Valentino Rossi, presente en Mugello.

El mayor de los Márquez Alentà, que ha vuelto a tener como escudero y segundo clasificado a su hermano Àlex, llegó a Mugello asegurando que, aquí, el ‘Pistolero’ y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, el piloto de casa, el tricampeón que corría en su jardín, eran los favoritos. Pero llegada la carrera, apagados los semáforos, Marc demostró que es, con mucho, el mejor piloto del momento y la estrella máxima del motociclismo mundial en décadas.

Fue un fin de semana en el que Marc demostró su renacimiento. Nadie puede con él. Logró su ‘pole position’ número 100 el sábado, su victoria número 93 (él es el 93) el domingo, y sumó el máximo de puntos (37), curiosamente en el mismo circuito donde, hace 15 años (2010), conquistaba su primer triunfo mundialista. Fue en el campeonato de 125cc, empezando así una historia de amor con los laureles que aún dura, pese a los cuatro años de sufrimiento que vivió, soportó y superó. Marc Márquez Alentà es lo más grande que ha conocido el motociclismo mundial desde siempre.

Marc Márquez AlentÀ hizo el pleno en la Toscana: 'pole' 100, victoria 93 del 93, máxima conquista de puntos (37) y se escapa en el Mundial, después de ganar, 15 años más tarde, en el mismo circuito donde conquistó su primera victoria, en 125cc (2010)

Volvió a escuchar pitos, sí, abucheos, sí, pero Marc quiso demostrar a los 84.625 ‘tifosi’ que es ¡ya! un 'ducatista' más y por eso cambió su habitual bandera con el 93 por la de Ducati. "Tengo 32 años, estoy de vuelta de todo, hubiese sido ideal celebrar la 93 del 93 con la bandera del 93, pero no hace falta provocar. Yo hablo en la pista". Era la manera de demostrar su superioridad: es líder único, con 40 puntos más (ni siquiera hemos llegado al ecuador del campeonato) que su hermano y 110 más que Bagnaia, que ni siquiera se subió al podio. No hay color. Será campeón, fijo.

El que más gana

Ha ganado 13 de las 18 carreras que se han corrido hasta la fecha. Ha conquistado ocho de las nueve pruebas al ‘sprint’ y cinco (Tailandia, Argentina, Catar, Aragón e Italia) de los nueve grandes premios, vuela sobre el asfalto con la nueva Ducati, que solo él sabe pilotar y que Bagnaia empieza a odiar. Este domingo, el día que le exigieron al máximo, Marc sacó esas décimas de segundo que todos suponían que tenía guardaditas en su muñeca derecha.

La carrera empezó explosiva, como el Renacimiento. La carrera vivió las siete mejores vueltas de la temporada, en las que Marc, Àlex y ‘Pecco’ se pelearon, carenado contra carenado sin piedad y sin miedo. Fue un espectáculo que provocó, incluso, el sobresalto, la duda, el temor del mismísimo Keanu Reeves, el actor y músico canadiense, presente en Mugello y gran conocedor de lo que es viajar a 360 kms/h., pues posee una marca de motos, la ARCH Motorcycle.

“No iba de rojo, pero no pasa nada, el rojo se lleva dentro. Tres Ducati en el podio en casa de Ducati. Era muy importante para mí y los míos ganar aquí. Yo soy parte de la familia ‘ducatista’ y hoy hemos podido convertir Mugello en una fiesta” Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

Marc y ‘Pecco’ se llegaron a pasar 12 veces a lo largo de esas primeras siete vuelas única, vibrantes. Era evidente que Marc iba a tener que emplearse a fondo. Le estaban obligando a sacarse de la manga eso que tenía guardadito. Y así lo hizo. Después de chocarse entre ellos varias veces, casi siempre con el ‘Pistolas’ de espectador, pero a medio metro de ellos (“cuando me puse líder, pensé: ‘Igual me voy, me escapo’, pero con este Marc es imposible”), el Caníbal, como llaman, en Italia, a Marc, apretó y se fue. Poco, pero se fue. Un segundo, suficiente para que se acabase la carrera y ¿el Mundial?, bueno, queda mucho, mucho.

“Pues sí, pude sumar la ‘pole’ 100 y conquistar la victoria 93 del 93, en casa de Ducati, con Àlex detrás mío y consolidando el liderato. La verdad, no puedo pedir más”, comentó Marc antes de subirse al podio de Mugello, repito, ante el murmullo de los ‘tifosi’, a los que el bueno de Davide Tardozzi no acabó de conquistar con su petición: “¡Cállense, por Dios! ¡Este chico es rojo!”

Aún mas líder

“No voy de rojo, pero no pasa nada, el rojo se lleva dentro. Tres Ducati en el podio en casa de Ducati. Era muy, muy, importante para mí y los míos ganar aquí. Yo soy parte de la familia ‘ducatista’ y pudimos convertir Mugello en una fiesta”, siguió contando el ocho veces campeón del mundo, mientras Keanu Reeves agradecía el espectáculo al que le habían invitado.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minutos 09.214 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.942 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.136 segundos; 4. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 5.081 segundos y 5. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 9.329 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 270 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 230; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 160; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 128 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 120.