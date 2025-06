Antonio Pérez, fisioterapeuta: "Un corredor que no quiera lesionarse debe entrenar la fuerza"

Las redes sociales nos muestran a diario vídeos de gente entrenando o dando consejos de entrenamiento. Es un hecho que las plataformas actuales han permitido que muchas personas que de forma habitual en su día a día no estarían en contacto con este tipo de mensajes los consuman, y esto tiene tanto efectos positivos como efectos negativos. El desconocimiento del propio cuerpo y su funcionamiento en muchas ocasiones lleva a personas a probar ejercicios para los que sus cuerpos no están preparados o a repetir patrones de forma mecánica sin saber el por qué de cada movimiento.

"En las redes sociales se ha extendido la creencia de que cada vez somos más activos y hacemos más deporte, pero es mentira. Hay mucho más sedentarismo ahora que antes y eso en parte es culpa de la tecnología. En muchos casos hay gente que ve vídeos de personas haciendo ejercicio, los guarda y les da like pero nunca lo llega a hacer", explica Antonio Pérez, @fisioteduca en Instagram. El fisioterapeuta y divulgador acaba de publicar su libro 'No te lesiones más' (Ed. Cúpula), un recorrido guiado por el cuerpo con el que quiere acabar con el propio desconocimiento y democratizar la información sobre su funcionamiento para evitar lesiones, mejorar las recuperaciones y conseguir aumentar la efectividad de los entrenamientos.

Antonio Pérez, @fisioteduca en Instagram, en la presentación de su libro en Barcelona. / Zowy Voeten

"Para hacer deporte hay que crear un hábito y dedicarle un tiempo, y hoy en día, con el ritmo frenético de vida que llevamos, lo queremos todo para ya. Es empezar un deporte y ya quiero ser medallista olímpico. Hay que ir por partes, porque eso provoca que en algunas ocasiones, gente que no ha hecho deporte nunca, que no conoce su cuerpo, ni sus límites, que no tiene consciencia corporal y no se interesa por los músculos o cómo funcionan, se ponga a realizar a acciones que están muchos pasos por encima de lo que su cuerpo le permite y es cuando ocurren las lesiones", asegura el fisioterapeuta.

En ese sentido, Pérez apunta que es imposible "calentar bien o estirar bien un músculo que no sabes cómo funciona y el problema viene luego, cuando se cree que se ha preparado el músculo para la carga y de golpe le metemos un peso que no puede soportar. Los entrenamientos serían más efectivos si tuviéramos una mayor conciencia corporal."

Lesiones habituales y sedentarismo

En consulta, el profesional ve habitualmente casos de todo tipo, pero reconoce que hay algunos perfiles más habituales que otros. "El sedentarismo es la peor lesión de todas y suele presentarse normalmente como dolor de espalda porque nuestro cuerpo no está preparado para soportar la carga diaria ni física ni emocionalmente", sentencia. Sin embargo, en cuanto a los perfiles deportistas existen otras lesiones que a día de hoy son bastante habituales.

"El corredor es otro de los pacientes típicos de consulta a día de hoy. Correr sin planificación te lleva directamente a la lesión en la mayoría de casos, porque únicamente corremos y encima lo hacemos con mucha frecuencia y sin preparación. El cuerpo no está preparado de serie para correr solo porque se haya puesto de moda", asegura el experto. "Un corredor que no quiera lesionarse debe entrenar la fuerza", afirma.

"Está de moda correr muchos kilómetros y hay que tener una cierta capacitación para eso. Hay que entrenar fuerza. No puedes pretender que tu cuádriceps aguante 30 minutos extendiendo la rodilla si nunca has entrenado la fuerza para hacerlo. En la carrera, además, hay impacto. Impactar es bueno y malo. Por ejemplo, el impacto favorece el crecimiento óseo y la síntesis de colágeno, te va a poner más fuerte, en definitiva, pero hay que hacerlo de forma medida y controlada y preparar el cuerpo para correr. El músculo es el mayor amortiguador que existe", añade. "No es que el deporte sea lesivo, es que tu cuerpo no está preparado para ello. Pasó hace unos años cuando hubo el boom del CrossFit. No es el CrossFit lo que lesiona, eres tú que estás empezando la casa por el tejado", zanja.

En ese sentido, el profesional aboga por entender cómo funcionan los músculos para tomar decisiones informadas en cuanto al entrenamiento. "La gente que hace deporte suele conocer mejor su cuerpo y de base sienten más curiosidad por cómo funciona el cuerpo. Cuando un deportista se lesiona suele saber explicar mejor qué le pasa, dónde le duele, por qué o en qué movimientos y eso hace que la recuperación sea mejor y más rápida", explica.