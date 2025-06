Otro récord del ‘rey de la velocidad’: de mayo de 2009 a junio de 2025, 100 ‘poles’ estratosféricas

Fue en Le Mans, vaya, uno de los circuitos históricos del ‘motorsport’. Cierto, más por sus 24 Horas de resistencia, que este año ha vuelto a ganar Ferrari, dos mitos unidos, de nuevo, que por su actividad motociclística, aunque cada gran premio de MotoGP rompe récords de asistencia en el popular y mítico trazado de La Sarthe.

Fue en un día intempestivo. Bueno, típico de Le Mans. Cielos cubiertos, que si llueve que si no llueve. Y, sí, había empezado a chispear. Y un jovencísimo Marc Márquez, que llevaba poco más de un año en el Mundial de 125cc, se estaba peleando para conseguir la primera ‘pole position’ de su vida con dos zorros, Nico Terol, que acabaría siendo, en 2011, es decir, un año después del campeón de Cervera (Lleida), campeón del mundo de 125cc, y el británico Scott Reeding, que aún corre en Superbikes.

Se veía venir

“Las condiciones eran tremenda y había que tener muchas narices, teniendo 16 años, para hacer la vuelta que hizo Marc, lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Allí ya pensé, ¡uf! ¡cómo va este niño!”, cuenta Terol, instalado en el ‘boxe’ del fantástico y amplio equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’, donde ejerce, con enorme éxito, de Director Deportivo.

Y, sí, aquel niño logró, con enorme determinación, su primera ‘pole’ en un trazado mítico. Y, a partir de ahí, ya empezó a convertirse, a trazar, una vida dedicada a la velocidad, acumulando todos los títulos y récords habidos y por haber convirtiéndose, por ejemplo, en el piloto que más veces ha liderado una parrilla del Mundial, sea la categoría que sea, con 100 ‘poles’.

Todo empezó en un día intempestivo en Le Mans, Francia, donde un (casi) niño de 16 años, Marc Márquez Alentá, logró su primera 'pole position' en el Mundial. 16 años después, 92 victorias después, 8 títulos después, cae la 'pole' nº 100

Hoy, en un soleado Mugello (Toscana, Italia), ha conseguido, de nuevo, con un giro vertiginoso, el centenar de ‘poles’, alcanzando uno de los retos de este fin de semana, siendo el segundo la curiosa y divertida cifra de lograr, mañana, la victoria 93… del 93, su número preferido.

Ni que decir tiene que Marc Márquez Alentá no le da importancia a esas cifras, estadísticas y/o récords. “Lo importante es seguir sumando puntos en Mugello, nada más”. MM93, ahora ya con 32 años, 8 títulos mundiales, 275 grandes premios (el 56% de ellos lo ha terminado en el podio: 156), 92 victorias, 84 vueltas rápidas y, sí, ya 100 ‘poles’, persigue su noveno título, con el que igualaría al popular y mítico Valentino Rossi, el rival con el que no habla desde el polémico 2015.

Marc Márquez, en 2009, cuando logró su primera 'pole' en Le Mans. / EL PERIÓDICO

Desde que salió de su taller, en Mugello, Marc estaba decidido a lograr la 100 desde el minuto uno, tanto es así, que, en su primera vuelta, rompió, por cuatro milésimas, el récord del trazado de la Toscana que ostentaba el campeón Jorge Martín (Ducati). Pero todos sus rivales apretaron de firme, muy especialmente Francesco 'Pecco' Bagnaia y Àlex Márquez, pero MM93 volvió a bajar el crono, al alcanar un estratosférico 1.44.169, casi cuatro décimas más rápido que 'Martinator'.

Ni que decir tiene que la cara de sorpresa, admiración y ¿frustración?, no, no, frustración, no, Marc Márquez también es suyo, lo ficharon para eso, de Claudio Domenicali, CEO de Ducati, y David Tardozzi, jefazo de la escuderia de MotoGP italiana, cuando vieron que MM93 le arrebataba la 'pole' a su querido Bagnaia, fue digna de salir, como así sucedió, en televisión. Ellos tampoco ven hasta donde puede llegar el mayor de los Márquez, que lidera cómodamente el Mundial de la máxima categoría.

"No soy de fijarme mucho en las estadísticas, en las cifras, en los récords, pero 100 'poles positions' suenan muy bien, pues no son nada fáciles de conseguir. Lo importante es que estamos cerca de 'Pecco' y 'Alex, que, aquí, tienen algo más"

Es, sí, la 'pole' número 100 de Marc, que es la sexta de este año y la tercera en Mugello tras las fabulosas de 2014 y 2019, dos de sus grandes años en MotoGP. Detrás de Márquez, que insisto ya tiene 100 'poles', están en la clasificación global, mundial, el mallorquín Jorge Lorenzo, con 69, seguidos de Valentino Rossi, con 65 y 58, por el australiano Mick Doohan.

"Cien 'poles' suena muy bien, muy contento, la verdad es que cuestan mucho, mucho, de conseguir, pero es una buena cifra, sí, sí", comentó sonriente Marc ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN. "Más que por la 'pole', estoy contento porque hemos dado un pasito más para seguir cumpliendo el objetivo de este fin de semana, que no es otro que estar lo más cerca posible de 'Pecco' y Àlex, que son aquí, según mi idea, favoritos para ganar las carreras. Hoy hemos encontrado algo que nos permite ir aún mejor, pero va a ser una carrera (15.00 horas, DAZN) muy dura, pues la pista cambia muchísima, sin apenas darte cuenta".