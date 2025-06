Charles Thomas, el baloncestista del Barça que murió y resucitó

Charles Thomas fue el primer gran del rey del mate en el baloncesto español. “Tenía unas facultades físicas portentosas, como no he visto en ningún jugador en mi vida”, explica Eduard Portela, expresidente de la ACB y su exentrenador en el Sant Josep de Badalona. “Hay una leyenda que circula que dice que cuando jugaba en el Sant Josep le pusieron un billete de 1.000 pesetas encima del tablero. Saltó, lo cogió y lo ganó”, contaba Aíto García Reneses, excompañero en el Barça.

El pívot norteamericano fichó en 1972 por el club azulgrana tras haber sido dos veces máximo anotador liguero, pero una grave lesión de rodilla truncó su carrera. Tras jugar apenas nueve partidos en Manresa, volvió a EEUU y entró en una espiral destructiva. Tenía dos hijos, pero se había esfumado y se daban versiones dispares y difusas de su muerte: sobredosis, apuñalado, tiroteado... Hasta que renació en 2021.

“DEP Charles Thomas”. Así terminaba el profundo artículo que CarlosJiménez le dedicó en 2017 en la revista ‘Solobasket’. El periodista no sabía entonces que aquel artículo sería la semilla del documental ‘Temps Mort’, en el que Jiménez firma un guion lleno de giros inesperados. Para su artículo había hablado con Norman Carmichael, el mejor amigo de Thomas en Barcelona. Cuatro años después el mítico excapitán del Barça, que jugó nueve temporadas en el club, iba con su hijo en coche por Tejas cuando sonó su móvil.

Una broma de mal gusto

"¿Norman Carmichael? Charles Thomas quiere hablar contigo". "No sé quién eres, pero eso es una broma de mal gusto, Charles murió hace años", le respondió el exazulgrana. Hicieron una videollamada pero Carmichael seguía desconfiando. "Lo primero que pensé es que era un engaño y que alguien estaba buscando dinero de los amigos de Charles. Pero fuimos hablando y parecía que sabía demasiadas cosas para ser un impostor", explicaba. Pero Thomas no le pedía nada, solo quería hablar con él. Le contó que había estado viviendo en la calle, pidiendo dinero para drogas. "Las drogas entraron en su vida de forma demasiado habitual. Creo que fue cosa de drogas y de falta de saber ganarse la vida fuera del baloncesto". Le tuvieron que amputar un pie, iba en silla de ruedas y llevaba cuatro años en una residencia geriátrica en Amarillo (Texas), en la que aún sigue.

Siguiendo la estela del aclamado ‘Searching for Sugarman’, ‘Temps Mort’ reconstruye la vida de otra joven estrella que lo tenía todo para triunfar pero el infortunio truncó su carrera hasta esfumarse. El Sant Josep se llevó en 1968 por un millón de pesetas a esa promesa universitaria, que tenía el récord reboteador de Golden Eagles (Universidad Estatal de California). Tras intentar fichar (sin éxito) a un joven contestatario que se había negado a ir a los Juegos de México en protesta por la guerra del Vietnam y que por entonces se llamaba Lew Acindor (más adelante conocido como Kareem Abdul-Jabbar), la expedición badalonesa montó un casting de 30 talentos que se acabó llevando Thomas.

Su impacto en liga española fue inmediato, ya que no se había visto machar el aro como él lo hacía. Tras ser dos temporadas seguidas máximo anotador de la Liga (25,6 la primera y 24 la segunda), no pudo disputar la temporada 70-71 porque se cambió la reglamentación impidiendo jugar a extranjeros. Tuvo que nacionalizarse, pero el proceso se alargó hasta que la temporada siguiente el Barça le fichó y, desbloqueados los trámites administrativos, fue el máximo anotador del equipo (20,7) y el tercero de la competición. "El único problema era su falta de entrega en los entrenamientos. Charles me dijo en más de una ocasión que él creía que un jugador nacía con un número determinado de saltos. Nunca quiso gastarlos en los entrenamientos. Entrenaba a su aire. El problema es que esa actitud, de vez en cuando, la trasladaba a los partidos", contaba Carmichael en el artículo de la revista Solobasket.

El vaticinio de la pitonisa

Una pitonisa había vaticinado a Thomas que tendría una lesión que truncaría su carrera. Y la predicción se cumplió cuando se rompió el tendón rotuliano contra el Madrid en noviembre de 1974. "Cuando Charles se lesionó su rodilla en la pista de Madrid, se hundió por completo. Intentó recuperarse, pero jamás volvió a ser el jugador de antes. Parte de la culpa fue mental, otra parte fue por de los servicios médicos de aquella época que eran muy limitados y ya no volvería a ser el mismo".

Después de no poder jugar en lo que quedaba de su último año barcelonista, el Barça le cedió al Manresa, donde disputó apenas nueve partidos hasta que se negó a jugar más, tocado física y mentalmente. Su exmujer se había marchado con sus hijos a EEUU y él, desmotivado, solo aguantaría un año más en España antes de regresar también a su país para cambiar el baloncesto por las drogas y los parqués por la dureza de las calles.

El hipnótico documental, dirigido por Fèlix Colomer, producido por 3Cat con la colaboración de El Terrat y distribuido por A Contracorriente Films, se estrenará el 12 de septiembre. El film combina entrevistas con escenas dramatizadas y con vídeos familiares que la familia de Thomas había grabado con una cámara super8. Entre los entrevistados, además de excompañeros como Carmichael, Portela, Aíto y Manolo Flores, aparece también Matson, uno de los hijos de Charles. Nacido en Barcelona, dejó de ver a su padre a los seis años y ahora intenta hallar respuestas a más de 40 años de silencio y misterio.