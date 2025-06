El catalán, la condición indiscutible para Aitana Bonmatí en su nuevo documental: "Que pueda hablar en mi lengua tiene que ser respetado"

Aitana Bonmatí presenta este junio el documental 'Illuminated', un capítulo que ha grabado con la marca internacional Adidas, donde hace un repaso de su carrera profesional, y también muestra su versión más personal, desconocida para la mayoría de sus seguidores.

La centrocampista azulgrana es una de las futbolistas con más arraigo a Catalunya y a su pueblo Sant Pere de Ribes, y así se lo hizo saber a Adidas. "El que yo pueda hablar en mi lengua materna, que al final es una lengua y una cultura, tiene que ser respetado", ha explicado Aitana en una entrevista en Mundo Deportivo.

"No tendría sentido si no se puede hacer en mi lengua"

La jugadora ha afirmado que "celebro que se me haya apoyado en este sentido al hacer este documental" porque "forma parte de mis valores y así lo han entendido". Sin embargo, esto no siempre funciona así, ya que algunas empresas defienden que sea en castellano porque puede llegar a más gente. "Igual hay marcas que te pueden decir que si haces algo en catalán no les interesa, pero en este caso me han respetado porque forma parte de mí. No tendría sentido hacer un documental sobre mí, sobre mi parte más íntima, si después no se puede hacer en mi lengua, ¿no?", ha añadido.

Aitana continua rodeada de los mismos amigos de siempre, que son los que han formado parte de este documental, y sigue viviendo en Sant Pere de Ribes, pese a ubicarse a 40 kilómetros de la ciudad deportiva del Barça. "Es mi casa, mi pueblo, el lugar donde he crecido en todos los sentidos, tanto personal como futbolísticamente. Aquí es donde yo me siento la de siempre", ha asegurado. "Después de todo lo que me ha pasado, siempre digo que volver aquí es algo que me hace feliz y me hace estar tranquila porque están los míos. Por eso sigo viviendo aquí, porque me aporta esa paz única", ha recordado"

No es la primera vez que Aitana reivindica la lengua. También lo hizo al hacer parte de su discurso en la gala de Balón de Oro. "Es la lengua que he hablado toda la vida. En la que me expreso mejor también. Si quiero dirigirme a mi familia, al club, a quien sea, y quiero hacerlo en catalán, lo haré", le decía a Guardiola en un programa en TV3. "Cuesta entenderlo a veces ¿por qué tantos problemas? A veces, intentamos justificarnos porque queremos que nos entiendan, pero aún así no lo conseguimos, queda mucho, mucho por hacer todavía", añadió.