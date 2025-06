Nico Williams y el Barça ya están de acuerdo a expensas de la cláusula

Nico Williams se pasa la vida regateando, recostado en la banda izquierda, ya sea con la camiseta del Athletic, el club que lo acunó en su día junto a Iñaki, su hermano, o con la de la selección española. De regate en regate se va acercando al Barça tras convertirse en una saludable fuente de optimismo para el fútbol español, bandera como es de una generación exitosa que lidera Lamine Yamal, su socio, amigo y compinche en la otra banda.

Nico (22 años) se mueve por la izquierda y el azulgrana (17) por la derecha. Lejos físicamente, pero muy conectados dentro y fuera del campo, asomándose ya a un futuro común en el nuevo Camp Nou.

Pagar la cláusula de 58 milllones

Y en su penúltimo regate. Nico se aproxima al Barça, convertido como dijo Joan Laporta este pasado miércoles "en uno de los fichajes con más ilusión". Las negociaciones, según ha avanzado el periodista Fabrizio Romano, se han acelerado de tal manera que se está cerrando un acuerdo hasta 2031, paso previo a ejecutar la cláusula de rescisión que tiene con el Athletic, fijada en 58 millones de euros. El delantero cobraría entre siete y ocho millones de euros netos anuales.

Una vez fichado el portero, Joan Garcia era capital para Flick y Deco, empujando al mismo tiempo a la puerta de salida a Ter Stegen, el objetivo del Barça era contratar al extremo que potenciara el ataque. Y buscaba el alemán un extremo izquierdo, con desequilibrio y regate. Luis Díaz, el colombiano del Liverpool, era el número uno en la lista azulgrana.

Pero las elevadas pretensiones económicas del club inglés frustraron esa operación, unido a que Nico Williams vino, a través de su agente Félix Tainta, a decir que sí estaba dispuesto a fichar cambió radicalmente el panorama. De ahí, el optimismo de Laporta, quien le daría a Flick la pieza que necesita y antes del 13 de julio, fecha en que el Barça iniciara la pretemporada.

El Barça quiso el verano pasado reunirlos en Montjuïc, pero el extremo del Athletic regateó en el último momento proclamando su amor por el club vasco, heredando el 10 que dejó Muniaín.

“Muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como él”, proclamó en agosto pasado. Ahora, cuando no ha pasado ni un año, Nico Williams ha trazado su penúltimo regate para intentar colocarse a la misma altura que Luis Díaz. Y está a punto de salirse con la suya.

Henry, Griezmann, Nico...

Un regate que no es el primero que hace Nico ni tampoco el primero que le hacen al Barça. La historia tiene precedentes. Curiosamente, con dos delanteros que venían a ocupar el mismo sitio. Primero fue Thierry Henry, que se hizo querer por el Barça para ficharle en 2006, pero el desenlace de la final de la Champions frente al Arsenal cambió el destino. Ganó el Barça en París (2-1) y Titi, el capitán del club londinense no quiso abandonar a los suyos en la derrota. No obstante, al verano siguiente era presentado en el Camp Nou.

Más reciente es el recuerdo de Antoine Griezmann, francés como Henry. Decidido a dejar el Atlético, convencido por el Barça, demoró la respuesta hasta el último instante, y le faltó valor para comunicarla en público. Se hizo grabar un documental, 'La decisión', grabado por la productora de Gerard Piqué, en la que anunciaba que se quedaba en Madrid (2018).

Un año más tarde, comunicaba a la cúpula rojiblanca que pagaría la cláusula de rescisión (120 millones) para "buscar nuevos retos". El Atlético amenazó con denunciar al Barça por haber contactado con Griezmann un año nates de que acabara su contrato, para agravar la operación con 15 millones más.

Lamine Yamal y Nico Williams, durante el Barça-Athletic en Montjuïc de la Liga 24-25. / Efe / Alejandro García

Hay algo en común entre ambas historias. El silencio del jugador, de 22 años, cuyo contrato expira en 2027. Silencio en público porque en privado sus movimientos sí han cambiado de manera radical. Hace un año no se creyó el proyecto que le presentó Deco, temiéndose no ser inscrito. Dani Olmo, sí. El egarense fichó por el Barça, aunque le tocó esperar hasta la tercera jornada para debutar debido a los problemas del club azulgrana con el ‘fair play’ y en diciembre pasó por la angustia de la desincripción.

Nico lucía feliz el ’10’ de Iker y ha hecho historia llevando al Athletic a la Champions. Calló entonces, en plena tormenta tras el interés que no era nada oculto del Barça. “Nico Williams es un jugador que me gusta mucho y el Barça puede asumir un fichaje así”, llegó a decir el presidente azulgrana Joan Laporta en julio de 2024. Pero ni siquiera así acabó viniendo el extremo a Montjuïc, quien dinamitó todos los puentes que se tendieron entonces.

Meses más tarde, Félix Tainta, el agente del delantero, recosió esa relación en una cita que tuvo el pasado viernes con Deco, el director deportivo azulgrana. Tenía que ser un encuentro secreto, pero acabó siendo desvelado por el periodista Carlos Monfort en el diario ‘Sport’.

Relaciones tensas con el Athletic

A partir de ese momento, el escenario cambió. El jugador que dijo no al Barça cambiaba su postura y se abría a su fichaje, que solo puede realizarse si se ejecuta la cláusula de rescisión fijada en 58 millones de euros más el IPC, lo que podría llevar el coste total hasta los 62. El Athletic no negocia cuando vende a sus estrellas. Y con el Barça de Laporta, menos aún desde que surgiera el primer interés azulgrana por el extremo.

Las relaciones entre ambas entidades son tensas, especialmente tensas como se visualizaron en la última visita del equipo de Flick a San Mamés. No hubo ni comida institucional ni saludo entre ambos dirigentes. “Yo no me sentí herido de que no viniera a saludarme”, argumentó luego Jon Uriarte, el presidente del Athletic, cuando se le recordó esa incomodidad institucional, que se agravó el verano pasado.

Nico Wlliams celebra un gol contra el Slavia de Praga en San Mamés. / Efe / Javier Zorrilla

Y ahora, con el nuevo regate de Nico Williams, más activo que nunca en este mercado al ser vinculado con el Madrid -fue portada del diario Marca-, Bayern de Múnich y Arsenal, entre otros equipos, el clima entre Athletic y Barça se enrarecerá aún más. En Bilbao no dudan nunca en casos así.

El Bayern pagó la cláusula (40 millones) por Javi Martínez; el United abonó la de Ander Herrera (36); el City ejecutó la de Laporte (65); el Chelsea la de Kepa Arrizabalaga (80)

Precisamente, el Bayern Múnich se llevó a Javi Martínez pagando la cláusula de 40 millones de euros (2012). El Manchester United, dos años más tarde, abonó los 36 fijados en el contrato de Ander Herrera (2014). El City también pasó por la caja del Athletic desembolsándo 65 millones de euros por Laporte (enero 2018). Y el Chelsea transformó al meta Kepa Arrizabalaga en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol español. Activó su cláusula de 80 millones (agosto 2018).

Si el Barça quiere a Nico como Nico quiere ahora al Barça ya sabe el camino. Tendrá que pagar la cláusula, y sin negociación alguna con el Athletic, para que Flick disfrute de los extremos que han hecho campeona de Europa a España.