Gattuso toma las riendas de Italia: la pesadilla del país es el sueño del nuevo seleccionador

Italia se ha puesto en manos de Gennaro Gattuso. El impetuoso excentrocampista, impetuoso también como entrenador, ha sido el elegido por la federación para tomar las riendas de la selección después de que Luciano Spalletti fuera destituido el pasado 8 de junio.

La situación del equipo ha requerido una intervención quirúrgica de urgencia. Está seriamente amenazada la participación en el Mundial por tercera vez consecutiva. Un drama. Italia se despidió del máximo evento futbolístico en Brasil- 2014, y en la fase de grupos: ganó a Inglaterra y perdió con Costa Rica y Uruguay. No se clasificó para el de Rusia-2018 ni para el de Qatar-2022. El próximo de 2026 está peligro después de la contundente derrota sufrida ante Noruega (3-0) en el segundo partido clasificatorio, y que motivó el despido de Spalletti. El primero se saldó con triunfo sobre Moldavia (2-0).

Gennaro Gattuso, entre Gianluigi Buffon, jefe de la selección italiana, y Gabriele Gravina, presidente de la federación, posan con la camiseta del equipo nacional. / Fabrizio Corradetti/LaPresse / LAP

Seis victorias para pasar

Israel y Estonia completan el grupo. Gattuso debutará el 5 de septiembre ante Estonia. Italia jugará seis partidos, y tendrá que ganarlos todos para obtener el pase directo al certamen que solo consigue el primero del grupo; el segundo tendría que disputar una repesca, un mal menor ahora.

Italia vive una pesadilla pero Gattuso vive "un sueño hecho realidad", confesaba este jueves al ser presentado en el cargo. La selección es la cota más alta que puede aspirar un técnico, inimaginable en el caso de Rino, su apodo, por carecer de un historial de suficientes méritos para colocarse al frente de la azzurra. Si los consiguió como futbolista: fue campeón del mundo en 2006.

Gennaro Gattuso se lleva la camiseta de Italia al final de su presentación. / Associated Press/LaPresse / LAP

La camiseta pesa

"Tengo claro en mi cabeza lo que hay que hacer: reencontrar el entusiasmo y no pensar en negativo", recetaba Gattuso, que no conocía otro método que "trabajar mucho" y cultivar las relaciones humanas para levantar el ánimo de los internacionales. "Tenemos que crear una familia. La técnica y la táctica pasan a un segundo plano ahora. La camiseta de Italia pesa, pero no hemos de tener miedo".

Él no lo tiene. Nunca lo tuvo. "Espero estar a la altura del cargo. No es fácil, pero en la vida hay pocas cosas fáciles", dijo Gattuso, calabrés de 47 años, a quien se le recuerda por su fogosidad en el campo. "Mi figura como jugador todavía pesa. Que corría, gritaba... Pero como entrenador lo veo diferente. De hecho, ahora un jugador como yo, que armaba tanto jaleo... en mi equipo no jugaría", comentó sonriente, antes de ponerse serio: "Se dice que no tenemos talento, pero yo creo que sí lo tenemos, y espero demostrarlo".

Gattuso ya se había puesto manos a la obra antes del acto de presentación. Había hablado con Spalletti en busca de información y consejos -"es un maestro, mastica fútbol desde hace mucho y cada año hace cosas nuevas", resaltó- y con 35 jugadores. "Las puertas de la selección están abiertas para todos", adelantó.

Gianluigi Buffon, en primer término, y Gennaro Gattuso, excompañeros de la selección italiana campeona del mundo en 2006. / Associated Press/LaPresse / LAP

Una copa en 12 años

El objetivo es llevar a Italia al Mundial. "Es fundamental para el país", reconocía Gattuso, en 13 años de carrera (Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Nápoles, Valencia, Olympique Marsella y Hajduk Split) solo ha conquistado una Copa italiana (2020, con el Milan).

Gianluigi Buffon, el jefe de delegación de la selección italiana, quiso destacar la capacidad de su antiguo compañero internacional para dirigir al equipo. "Con la Juventus teníamos dificultades contra los equipos entrenados por Gattuso, se veía mucho trabajo en esos equipos", argumentó el exportero.