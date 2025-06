Cristóbal Lorente defenderá su título europeo del peso pluma frente a Rubén Gil en una velada de alto voltaje

Traer un campeonato de Europa a casa siempre es complicado. Pero hacer que el cinturón se dispute entre dos boxeadores españoles lo es todavía más. De ahí que la velada que enfrentará a Cristóbal Lorente (20-0-1, 8KO), actual campeón de Europa del peso pluma y Rubén Gil (8-0), actual campeón de España y número dos del ránking nacional, por el cetro continental el próximo 5 de julio en Platja d'Aro sea quizás uno de los eventos pugilísticos nacionales del año.

"No es normal ver combates entre españoles de tanto nivel y menos por un título de estas características", afirmó Sandor Martín durante la rueda de prensa de presentación de la velada. Cristóbal Lorente, dos veces campeón de Europa, defenderá por primera vez el título en casa tras haberlo hecho anteriormente en Albania e Italia. "No esperaba poder defender el cinturón en España. Para pelear fuera de casa siempre tienes que hacer un poco más, pero aquí quiero demostrar el nivel que he adquirido", dijo el vigente campeón.

Cristóbal Lorente con el cinturón de Campeón de Europa. / Emma Gherman

Frente a él estará, Rubén Gil, invicto, quién acaba de conseguir el título de campeón de España y ha vivido un ascenso meteórico en los últimos años. A pesar de las críticas recibidas de que quizás llega un poco pronto esta oportunidad para el andaluz, este no duda en que tiene lo necesario para dar la guerra necesaria. "Me han dicho que es pronto, pero nadie apostaba por mí tampoco con el título español. Con mi boxeo podremos hacer una buena pelea y tengo la motivación por las nubes", afirmó el púgil presente por vía telemática.

Una pelea altavoz

"Esta pelea me la voy a tomar como un campeonato del Mundo. Podría ser la antesala de algo más grande pero quiero centrarme en revalidar este campeonato", añadió Lorente. "Hace tiempo que veo que en España hay grandes boxeadores como los que figuran en este cartel, pero desafortunadamente no tienen el escaparate suficiente para llegar a grandes carteleras a nivel mundial. Eso va a cambiar", aseguró el fundador de Players Club Promotions y miembro del equipo de Eddy Reynoso y Canelo Álvarez, Maurice Collier. Y es que, Collier anunció que el 5 de julio habrá presente un representante del World Boxing Council (WBC) para sancionar el combate y que la victoria cuente para poder optar a un campeonato mundial más adelante.

"Desde hace años, venimos cambiando la tendencia en la forma de promover el deporte. Estamos cerrando los mejores combates dentro de lo posible y generando las alianzas para que esto siga creciendo. Cada vez hay mejor aceptación social del deporte y tenemos grandes campeones en España que lamentablemente no tienen la exposición mediática nacional necesaria. Ha sido sencillo cerrar este combate por el título europeo aunque no lo parezca por la gran disposición de ambos boxeadores y sus equipos. Han aceptado unas condiciones económicas más permisibles para poder dar a la afición este espectáculo. Hacer un campeonato de Europa en casa es un privilegio", reconoció Sandor Martín, entrenador de Lorente y promotor del evento.

Recientemente, Collier se ha aliado con la promotora de Sandor Martín para tratar de dar visibilidad al boxeo español y ponerlo en la primera línea. "Vengo a sumar estrategias y conocimientos para dinamizar y dignificar los eventos de boxeo en España", sentenció.

Cartelera de lujo

Paralelamente, en el evento se darán además otros cruces de alto voltaje. En la velada, la apertura de la cartelera profesional vendrá a cargo de Rafa Santos, que volverá al ring en su localidad, Platja d'Aro, tras pelear contra el actual aspirante al campeonato de España de peso superwelter, Sebastián Pinoargote, para enfrentarse al ucraniano Yehor Priadko.

Un instante de la presentación. / Emma Gherman

Tras ellos, Artur Zbun se enfrentará al serbio Ognjen Mitrovic que llega invicto también. Zbun, considerado una de las joyas de la promotora por su abultado ránking a pesar de sus 19 años, ha disputado cerca de 150 combates amateur, ha sido varias veces campeón de Ucrania y acaba de iniciar su andadura en profesional. "El ring es como mi casa", afirmaba el peleador ucraniano en un parco español.

El siguiente combate enfrentará a Kevin Camacho, que viene de hacer una de las mayores remontadas recientes tras caer a la lona en el primer round y terminar noqueando a su último rival en el siguiente asalto, que se enfrentará a Bryan Zapata. Seguidamente, Ethan Jiménez y Dorian Maidana se verán las caras en el ring. Jiménez, pupilo de Rafa y Sandor Martín, llega invicto al combate tras ser nombrado aspirante oficial al campeonato de España. "Todos los combates tienen riesgo, pero es cierto que este más por estar a las puertas del campeonato nacional. Saldré a hacer mi trabajo y sé dónde quiero llegar. Voy a ganar este combate", zanjó el aspirante.

Por último, justo antes de la pelea estelar tendrá lugar el cruce coestelar de la noche que enfrentará al recién galardonado como mejor debutante español de 2024 por la revista Espabox, Andreu Caballero, y el colombiano Rubén Angulo. Caballero, que ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones a favor de las peleas de alto nivel sin rehuir boxeadores potentes, ha querido recalcar su posicionamiento. "Es la pelea que estaba buscando. He venido a pelear con un buen peleador. Espero una guerra que me permita desarrollar mi trabajo. No significa nada que yo llegue invicto y él tenga más peleas, ahora nos toca pelear", afirmó.

Orden de los combates

Campeonato de Europa Peso Pluma – 12 asaltos

Cristóbal Lorente (20-0-1, 8 KO’s) vs. Rubén Gil (8-0)

Peso Superwelter – 6 asaltos

Andreu Caballero (5-0, 1 KO) vs. Rubén Angulo (14-12-2, 7 KO’s)

Peso Welter – 6 asaltos

Ethan Jiménez (8-0, 4 KO’s) vs. Dorian Maidana (11-5, 6 KO’s)

Peso Ligero – 6 asaltos

Kevin Camacho (5-2-1, 1 KO) vs. Bryan Zapata (5-5-1, 4 KO’s)

Peso Superwelter – 4 asaltos

Artur Zbun (3-0) vs. Ognjen Mitrovic (1-0-1)

Peso Superwelter – 4 asaltos

Rafa Santos (3-1, 1 KO) vs. Yehor Priadko (1-5-3)