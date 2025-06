Gilpin: "España es audaz y ambiciosa y en World Rugby necesitamos más países importantes que se involucren a nivel mundial"

Alain Gilpin, CEO de World Rugby, participó en los desayunos informativos de Europa Press junto al presidente de la Federación Española, Juan Carlos Martín ‘Hansen’. El ejecutivo inglés, que llegó al rugby procedente de IMG UK, realizó una prqueña intervención antes de la conversación con el presidente del rugby español, y atendió brevemente a los medios a la conclusión de la misma. Llegó ayer martes y se marchará mañana jueves, después de atender una agenda repleta de reuniones y encuentros.

-Ha hablado del valor estratégico de España para World Rugby. ¿Crees que este encuentro fortalecerá la alianza entre España y World Rugby?

-Creo que sí. Creo que realmente lo creemos. Ya habéis escuchado la visión del presidente y realmente creemos que la Federación Española es ambiciosa. Tienen una visión audaz para hacer crecer el rugby aquí en España, y esa es una visión que queremos apoyar. World Rugby necesita que más países importantes se involucren a nivel mundial en todas nuestras categorías: masculina, femenina, 7 y 15. Y como dijo Hansen, España tiene ambiciones en todas esas áreas. Así que, sí, definitivamente.

-¿Cuántas posibilidades tiene España de estar en el Mundial de 2035 y 2037?

-Creo que tienen una gran oportunidad. España tiene todo lo que buscamos en una futura sede de la Copa Mundial de Rugby. Tiene un gran público deportivo.

Sabemos que hay un público apasionado aquí. Y sabemos que España puede ofrecer fantásticos eventos mundiales. Obviamente, se acerca la Copa Mundial de la FIFA a España, lo que siempre ayuda porque tienes un mercado competitivo tanto para quienes organizan los torneos como para la afición. Y luego una selección nacional, y selecciones nacionales masculinas y femeninas que están progresando mucho. Así que sí, tienen una gran oportunidad, una infraestructura fantástica, ¿Por qué no van a ser sede de un Mundial de rugby?

-Se han vendido todos los derechos de los países del Seis Naciones y del Rugby Champions para el primer acuerdo en la Copa de las Naciones. Después de esto, ¿cómo se puede crear el entorno financiero adecuado para esta segunda división donde se encuentra España? ¿Y cómo impactará?

-La Copa de Naciones tardó mucho en llegar a un acuerdo que se trabajó durante varios años y para lograrlo hemos completamos el calendario masculino para que países como España y EE. UU. progresen y alcancen su máximo potencial. Necesitan participar en una competición global. Necesitábamos adaptarnos a los requisitos comerciales de las Seis Naciones y las naciones del Rugby Championship, y lo hemos hecho. Nos aseguraremos, desde la perspectiva de World Rugby, de que la División 2, donde España estará en primera instancia, reciba el apoyo adecuado e intentaremos que España tenga tantos partidos como local como sea posible para contribuir al crecimiento de la audiencia y de la Federación. Y ese es un proyecto a largo plazo, pero como dijo Hansen, de aquí a 2035, por ejemplo, esperamos que cambie mucho el calendario del rugby y que haya más oportunidades para los países con verdadera ambición, como España.

-Dice que España será en un socio estratégico en un futuro próximo. Sin embargo, con las reglas actuales, debemos esperar dos Mundiales más para que formen parte del Consejo, a pesar de que jugamos siete Mundiales femeninos. ¿Se cambiará la regla centrada en los hombres para que esté en el Consejo y se integre en el organismo rector de World Rugby?

-Después de la pandemia de COVID realizamos una revisión de la gobernanza y hemos implementado muchos cambios, modernizando parte de esa estructura. Aún quedan aspectos por revisar y modernizar con el tiempo. Sin duda, con el crecimiento del rugby femenino, debemos reconocerlo en nuestros criterios para el Consejo en el futuro. Hay países que están destacando con mucha fuerza en el rugby femenino, quizá no tanto en el masculino. Y son aspectos que analizaremos en el futuro, pero que España no esté representada directamente en el Consejo no nos impide tener una gran alianza estratégica.

-¿Cómo ha valorado el nivel de la selección española de 7 esta temporada?

-Ha sido un año fantástico para ellos. Creo que llevan una trayectoria fantástica desde hace varios años y han sido competitivos en toda la temporada en el rugby masculino de 7. Creo que este año veremos un equipo femenino de 15 competitivo en el Mundial femenino y luego hay un gran camino para el equipo masculino de 15 desde ahora a Australia. Así que estamos encantados de ver esa progresión de España. Queda mucho trabajo por hacer. Todos estamos mejorando constantemente, pero el 7 es un gran ejemplo del progreso de España, sin duda.