Tebas avisa al Barça: "Ahora mismo no puede inscribir a Joan Garcia"

"Una cosa es que paguen la cláusula de Joan Garcia y otra que lo puedan inscribir". El mensaje de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, es un claro aviso hacia el Barça, rodeado, como ya le ocurrió en la pasada temporada con Dani Olmo, en problemas para encajar su ‘fair play’ salarial.

"No estamos ni en fecha de periodo de inscripción. Ahora mismo no pueden, tiene que hacer cosas, no muchísimas pero ellos ya saben lo que tienen que hacer. No lo voy a decir", ha alertado el dirigente tras una ponencia sobre la industria deportiva en ESADE Madrid. La fecha de inicio de las inscripciones es a partir del próximo 1 de julio.

"El Barça no está en la norma 1:1", ha recordado Tebas, explicando que la directiva de Joan Laporta “tiene que hacer movimientos y ver qué jugadores van a decidir... Oigo tanto... Ya no sé qué es verdad de lo que se escribe”, ha añadido, precisando que nada tiene que ver el anuncio de haber ejecutado la cláusula del meta del Espanyol, fijado en 26,3 millones con que pueda jugar.

“Una cosa es que lo haga oficial y otra cosa es que lo puedan inscribir”, ha argumentado el presidente de LaLiga, advirtiendo, al mismo tiempo, al Barça a que debe hacer los movimientos adecuados para inscribir a su nuevo portero. Y lo mismo sucedería si se confirma el fichaje de Nico Williams, el delantero del Athletic, cuya cláusula de rescisión es de 58 millones de euros.

“Ahora mismo no pueden, tienen que hacer cosas, no muchísimas", ha reiterado Tebas, quien ya tiene asumido que le tocará vivir con el Barça un verano igual de convulso que el pasado cuando en las dos primeras jornadas de Liga no pudo Flick usar a Dani Olmo en las dos primeras jornadas. Ni tampoco a Pau Víctor.

"Eliminar el Mundial de clubs"

Luego, el presidente de LaLiga se ha mostrado tremendamente belicoso contra el Mundial de clubs que se está disputando en Estados Unidos. "Mi objetivo" es que no haya más", ha llegado a decir el dirigente, quien solo ve una salida a esos partidos que ha calificado como si fuera de pretemporada. ¿Cual? "Eliminándolo. No hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audivosiaules. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo", ha repetido en varias ocasiones.

"Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano", ha argumentado el presidente de LaLiga, quien no ha querido pronunciarse sobre la petición que le han planteado Madrid y Atlético de iniciar más tarde la Liga 25-26, que arranca el fin de semana del 16 y 17 de agosto.

"Si Madrid o Atlético ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde la Liga porque están cansados? Javier Tebas — Presidente de LaLiga

"Hay un convencio colectivo que dice que debe haber tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si Madrid o Atlético ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque están cansado? Esto está bien, pero hay que pensar en el resto de clubs", ha asegurado Tebas admitiendo que todavía no ha respondido a la demandas de los dos clubs madrileños.