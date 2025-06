Víctor Font celebra el fichaje de Joan Garcia y denuncia "bullying" a Ter Stegen

Víctor Font ha salido a la palestra para denunciar de nuevo la gestión económica de Joan Laporta y su directiva al frente del FC Barcelona, en contraste con el buen estado de salud del equipo que dirige Hansi Flick. Font ha ratificado en una entrevista en Catalunya Ràdio que se presentará a las próximas elecciones presidenciales del año próximo para confrontar una gestión que considera "personalista, sin transparencia, rodeada de amigos y familiares" con otra que sea "modélica en todos los sentidos" y sirva para pasar página al "régimen del 2003".

Este ha sido el eje de su mensaje en la entrevista en cuestión, en la que también ha valorado el fichaje de Joan Garcia, hasta ahora portero del Espanyol. Font ha aprobado la contratación, pero ha criticado el trato a Marc Ter Stergen. "Muy bien en el sentido que es una decisón tomada por la dirección deportiva y los técnicos. A mi me gusta lo que veo. Por primera vez, no esperamos a que un jugador titular se arrastre por los suelos para tomar una decisión. Pero no sabemos tratar a nuestras capitanes y leyendas bien. Es absolutamente reprobable que este jugador no haya hablado aún con nadie del club, que se haya enterado de todo por las filtraciones que hace el club a la prensa y que haya esta especie de bullying a un jugador que lleva tantos años con nosotros. Somos el Barça y eso significa hacer las cosas de forma modelica".

Font ha indicado que tiene "sentimientos encontrados" sobre la situación del FC Barcelona. "La ilusión y la diversión con el primer equipo ha sido espectacular. Pero también absolutamente preocupado porque se está acabando el mandato y la situación económica sigue sin revertirse. Un equipo de Champions sin una gestión al mismo nivel se pone en riesgo en el medio-largo terminio. Lo que más me entristece de todo es que se gobierna cada vez más de espaldas a la gente. Lo que sueña la gente es un Barça al que al socio se le explica las cosas con transparencia, no nos escondemos detrás de contratos de confidencialidad ni engañamos a la gente".

El empresario Víctor Font. / EL PERIODICO

En este sentido, cree que existe el "peligro de malgastar esta generación de futbolistas por culpa de la situación económica. Creemos que hace falta pasar pagina para protegir el modelo de propiedad y porque esta gestión nos asegure maximizar los resultados deportivos", dijo recordando que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona tendrán lugar en "9 o 10 meses".

Font criticó que Laporta vaya de la mano de Florentino Pérez, presidente del Madrid, en "una Superliga que no se cree nadie y con otros temas importantes. Hemos de elegir cuáles son nuestras prioridades mejor". Y a modo de primera promesa electoral indicó que si el club se gestiona adecuadamente "podemos revertir los beneficios hacia nuestra gente: subvencionar viajes a los socios, que los precios de los abonos se mantengan o incluso rebajarlo para los socios más fieles".