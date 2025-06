Laia Aleixandri, primer fichaje del nuevo Barça, firma hasta 2029: "Es un sueño"

El Barcelona anunció este lunes el fichaje de la futbolista Laia Aleixandri, que llega libre procedente del Manchester City inglés y firma con el club azulgrana hasta 2029.

La internacional española, de 24 años, firmó el contrato en las oficinas del club y en presencia del presidente del Barça, Joan Laporta, del directivo responsable del equipo femenino, Xavi Puig, y del director deportivo, Marc Vivés.

Acompañada también por su familia, la futbolista recibió una insignia de plata por sus 25 años como socia del club, que se cumplen este año.

Así, la futbolista de Santa Coloma de Gramenet vestirá de azulgrana las próximas cuatro temporadas después de hacerlo ya en el pasado.

Aleixandri se formó en La Masia del 2011 al 2017, año en el que se marchó al Atlético de Madrid en busca de minutos y donde destacó por su tacto con el balón y polivalencia, lo que la llevó a que en 2022 recalara en el Manchester City, donde se convirtió en una futbolista indiscutible.

Polivalencia

Con ello, la polivalente zaguera catalana se convierte en el primer fichaje del Barça para cubrir la baja de la noruega Ingrid Engen, que también destacaba por su versatilidad, con capacidad –igual que Aleixandri- para ocupar el centro de la defensa y la posición de pivote.

El futur em porta on tot va començar 💫 pic.twitter.com/nhTKqlsrUo — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) June 16, 2025

"Es un sueño hecho realidad", dijo la futbolista en declaraciones a los medios del club azulgrana. "Poder firmar este contrato con mi familia y las personas que me acompañan, que son muy culés, y en el club de mi vida… Me siento como en casa", abundó.

"Hay mucha ambición, sobre todo por lo que ya viene haciendo este equipo. Yo creo que me incorporaré bien a esta dinámica y con los objetivos de ganarlo todo", valoró la jugadora. En este sentido, Aleixandri consideró que su adaptación será "más fácil", porque conoce ya "a muchas compañeras de la selección" que juegan en el Barça. "Yo siempre intentaré dar lo máximo y ayudar al equipo en todo", añadió.

Preguntada por su versatilidad sobre el césped -puede jugar de central y también de pivote- la catalana dijo no tener preferencias. "Jugaré donde Pere [Romeu] me necesite. Estoy aquí para sumar todo lo posible. Aunque desde pequeña he venido jugando de central, cada vez me siento más cómoda de mediocentro. Estoy dispuesta a darlo todo donde sea".