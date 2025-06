Cero de cinco en Champions, no está mal

Nos parece tan guapo Hansi Flick, nos parece tan ‘cool’ y gracioso Lamine Yamal, nos ciega el fútbol que emana de Pedri, se nos cae la baba con la solvencia y salida de balón de Cubarsí, celebramos que Raphinha, ahora, se sienta querido cuando, como ocurrió en su día con De Jong, no lo queríamos ver ni un pintura, que nos olvidamos que el Barça, ese que cada día nos dice que el Spotify Camp Nou ya está acabado, tiene césped y porterías de Ikea, acaba de hacer pleno al cinco en fracasos en la Champions de los cuatro deportes profesionales que tiene.

Repito, estamos tan engatusados, hipnotizados, con el lujo del nuevo estadio, nos parece tan genial que Joan Laporta haya sacado su “artillería diplomática”, como escribía un colega amigo, para enfrentarse a la UEFA y reducir ‘solo’ a 15 millones de euros una sanción que se merecía, que pasamos de todo e ignoramos que un club que peleaba siempre, siempre, por todos los títulos europeos, de pronto, no sé si por la asesoría polideportiva de Enric Masip, que sabe de todo y asiste al presidente en todo (muy especialmente, dicen, en balonmano, el último batacazo), ha completado un alarmante cero de cinco, algunos de ellos con ridículos muy, muy, notorios.

Es muy posible que la eliminación, ya en semifinales, del equipo de balonmano de Carlos Ortega sea responsabilidad directa de Masip, pues, además de prescindir ‘a lo Messi’ de David Barrufet y Xavier Pascual, puso a un amigo del presidente, perdón, a un amigo suyo, de entrenador.

El árbitro muestra la tarjeta roja a Thiagus Petrus, el jugador del Barça, en la semifinal ante el Magdeburgo. / Efe / Christhoper Neundorf

Vista la semifinal de ayer no le hubiera ido mal al Barça, que Masip o alguno de los muchos amigos que ha colocado en el club (ahora, dicen, le ha entregado la gira asiática del Barça a su amigo Albert Luque), o él mismo, pese al mucho y duro trabajo que tiene, se hubiese encargado de hacer relaciones públicas y algo más que relaciones públicas (no hablo, no de sacar la artillería diplomática), con la Federación Europea de Balonmano (EHF, en siglas inglesas) para que, como poco, no coloquen al Barça a los pies de los caballos, en una semifinal igualadísima, con dos expulsiones en los últimos minutos muy, muy, injustas, especialmente la del bueno de Aitor Ariño, por un resbalón.

Los muchachos del ‘no criticable’ Flick, del ‘amigo alemán’, se negaron a perder el tiempo en Milán, patear cinco veces el balón a la grada, tirarse al suelo y gritar mucho, y nos quedamos sin final. Las chicas se creyeron que se iban a pasear en la final femenina y, al final, tuvieron que reconocer su fracaso, sí, sí, fracaso, pues fueron creadas para ganar la Champions.

No creo, no, que el anuncio de que van a fichar (de nuevo) a Nico Williams sea una manera de tapar los cinco fracasos (gordos, muy gordos) en las cinco Champions pero, tratándose del Barça de Joan Laporta, me lo creo todo. Todo.

Del baloncesto, por favor, mejor no hablamos. Del fútbol sala, bueno, hasta Palma y Cartagena fueron muchísimo mejores. Y del hockey patines, pues, eso, parecido al balonmano: se cargaron a Edu Castro, ahora en el lujoso Bénfica, y pusieron al entrenador del infantil.

Pues eso, ilusionados con los asientos VIPs del Spotify Camp Nou (los que los puedan pagar) y con la tribu de Lamine Yamal, este cero de cinco, como se consuma arrancando el verano, va, son pelillos a la mar.

Y, que lo sepan, nada, absolutamente nada, de estos cinco fracasos son por culpa de la herencia del pasado. Todo lo han hecho (o deshecho) ellos con sus propias manitas, las mismas que disfrazan las cuentas, torean a Javier Tebas y aún no saben si tendrán o no ‘fair play’. ¡Y ya estamos a 16 de junio!

PD. Me olvidaba, el Barça ha fracaso en todas las Champions, sí, pero de los autores del culebrón “viene Bernardo Silva” llega "Nico Williams, ya está aquí".