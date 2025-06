El Barça traslada una queja formal a la EHF por el arbitraje en las semifinales

El Barça ha trasladado una queja formal a la Federación Europea de Balonmano (EHF) por el arbitraje en el partido de semifinales de la Liga de Campeones que el equipo azulgrana perdió contra el Magdeburgo (30-31).

Así lo confirmó este domingo en Colonia el coordinador deportivo de la sección de balonmano del Barcelona, Joan Marín, después del partido por el tercer puesto que el conjunto de Carlos Ortega perdió ante el Nantes francés (30-25).

Marín admitió que se sienten "claramente perjudicados" por las decisiones arbitrales en el duelo de semifinales que se decidió a favor del equipo alemán con un gol sobre la bocina del extremo Tim Hornke.

Expulsiones polémicas

El Barcelona acabó el encuentro con cuatro jugadores de campo en pista por las expulsiones en los últimos compases de Jonathan Carlsbogård y Aitor Ariño, a las que se sumó otra tarjeta roja muy discutida a Thiagus Petrus en la primera parte.

"La posición del Barça ya la hemos manifestado directamente a la EHF con una queja del arbitraje, que creo que no ha estado al nivel que todos querríamos para el mejor evento de balonmano del mundo. A pesar de que no es una mala pareja arbitral, creo que no estuvieron al nivel", dijo Marín.

El ejecutivo del club azulgrana opinó que los árbitros macedonios Slave Nikolov y Gjorgji Nachevski cometieron "bastantes" errores a lo largo del partido, algo que calificó de "grave".