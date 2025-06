De Víctor a Joan, de L’ Hospitalet a Sallent, otro catalán en la portería del Barça

Uno creció en La Masia. Se fue y volvió al hogar de la cantera del Barça antes de debutar con 20 años. El otro, en cambio, ni ha pisado la academia azulgrana, recorriendo su camino por otras sendas, curtido en la base del fútbol catalán (Sallent, Manresa) antes de ingresar en la Damm, una escuela maravillosa, previo a su fichaje por el Espanyol.

De Víctor Valdés a Joan Garcia, quien, a sus 24 años, se asoma a uno de los trabajos más delicados del fútbol. Cuidar la portería de un equipo, el de Flick, que defiende a casi 50 metros de su guardameta. Durante más de una década, la portería azulgrana no tenía un inquilino catalán, ocupada durante esos años por un alemán (Ter Stegen) que desplazó a un chileno (Bravo), amenazado, y tras la grave lesión que padeció en su rodilla derecha en septiembre pasado, por un polaco (Szczesny), rescatado de la jubilación.

El club ha entendido que debía tomar tan trascendente decisión -apostar por Joan Garcia, un meta con apenas 41 partidos en Primera División-, aunque eso implique una salida, tal vez traumática de su capitán, quien se aferra a su contrato -acaba en 2028- y su jerarquía.

A Valdés, en otra valiente medida de Van Gaal, se le abrió la titularidad tras decisiones contradictorias en la portería (Rustu, Bonano, Enke, Dutruel...) y momentos de polémica absoluta como cuando se le ordenó regresar al filial. Y entonces, desapareció. Literal.

Los guantes de Víctor Valdés, el portero del Barça que ganó tres Champions. / El Periódico

Nadie encontró al joven y rebelde Víctor, quien fue absolutamente capital en la construcción de las tres Champions (París-2006, Roma-2009 y Wembley-2011), una con Rijkaard, el técnico que mejor lo entendió, y dos con Guardiola, el entrenador que lo transformó en mucho más que un portero. Fue el origen del juego ofensivo.

Fue él, Valdés, quien revolucionó durante esa larga y productiva década esa posición dotándole de nuevos registros que ahora, con la figura de Ter Stegen, se han interiorizado como algo normal. Y, sobre todo, imprescindible para cualquier portero que asuma esa función en el Barça.

Idéntica función e idénticos comportamientos como le ocurrirá a Joan Garcia, quien llega a la elite un poco más tarde que Víctor. Tiene 24 años y se ha construido con paciencia, sorteando numerosos problemas, en ‘La 21’, así se denomina a la ciudad deportiva Dani Jarque, del Espanyol.

Joan García, en su época de portero del Espanyol B antes de sufrir una grave lesión en la rodilla derecha. / @RCDEspanyol

En la academia perica, a la que llegó siendo cadete con 15 años (era en el 2016 y venía de la Damm), el meta de Sallent fortaleció las virtudes que había mostrado en sus inicios. Primero en el Sallent -se hizo portero porque su hermano mayor también lo era-, luego en el Manresa. Y, por supuesto, en la Damm, valiosa puerta de entrada al Espanyol.

Grave lesión con el filial perico

Pero su camino se torció porque tras debutar con el Espanyol B -José Aurelio Gay le abrió la puerta-, aunque una grave lesión en la rodilla derecha (octubre 2019) le hacía estar seis meses de baja. Era intervenido Joan Garcia y cuando todavía no se había recuperado recibió el mensaje de confianza del club perico, quien le entregó un contrato de renovación hasta 2025.

Contrato firmado y luego ampliado, ya cuando era suplente del primer equipo, hasta 2028. Pero le costó asentarse. Le costó tanto que pareció perderse en esa ruta donde desfilaban por delante suyos porteros de todo tipo y condición tras su debut en la Copa del Rey ante el humilde Solares (1-diciembre-2021).

Pacheco, Álvaro Fernández, Lecomte...

Al inicio tenía por delante a Diego López y Oier Olázabal. Luego, en su estreno en Primera con derrota en casa ante el Elche (1-2) y la sensación de que el nerviosismo se apoderaba de un joven predestinado a ser, sí o sí, el número uno del Espanyol.

Lecomte, el portero del Espanyol. / Efe / Enric Fontcuberta

El club lo tenía claro. Pero nadie lo ponía. Nadie hacia caso a Nkono, una leyenda perica, uno de los mitos de Camerún. "No ha sido fácil. Hoy todo el mundo lo puede alabar, pero nosotros, que hemos estado a su lado, sabemos que para él no ha sido fácil. Nadie sabe ahora su techo", contaba el exguardameta camerunés.

Hubo una temporada (la 2022-23) en la que desfilaron cuatro porteros y él, Joan, era el último de la fila. Jugó mucho más Pacheco (16 encuentros), Álvaro Fernández (11), Lecomte (10) que el nuevo jugador del Barça, quien apenas participó en un partido.

Tuvo que lesionarse Pachecho a la siguiente temporada, y ya en Segunda División, para que Ramis le diera, ahora sí, la titularidad a Joan Garcia. Obligado, eso sí, por las circunstancias. Pero estuvo previamente sentado los seis primeros meses en el banquillo. Ni un minuto jugó. Solo en la Copa. Y ante el Mensajero, Valladolid y Getafe. Luego, a su sitio de siempre. Al banquillo.

Pero se agarró a su oportunidad como si le fuera la vida deportiva -y le iba a Joan-, capaz de completar cuatro prodigiosos meses: 14 partidos consecutivos de titular en la Liga regular y cuatro del play-off. El Espanyol asciende a Primera. Y él solo recibe ocho tantos. O sea, 0.44 por encuentro manteniendo, además, en 11 de los 18 partidos la portería a cero. Una locura.

"El otro día hubo una persona que me decía: ‘Defendéis mejor y tiene mérito porque está Joan’", contó Manolo González, el 'Van Gaal de Joan García' durante esta temporada. “Y yo le dije: ‘Haberlo puesto antes. Llevaba tiempo y no lo poníais a jugar”. Manolo lo puso y él comenzó a volar dejando paradas prodigiosas que le han llevado a cambiar de club, pero no de ciudad.