Con Joan Garcia ya en el Barça, ¿qué hará ahora Ter Stegen?

Ni se le pudo imaginar. No vio venir Marc André Ter Stegen, 33 años, capitán del Barça y último jugador que aún habita en la plantilla que posee una Champions (Berlín-2015), que se le estaba buscando una salida. No lo vio venir y menos aún de manera tan abrupta a tan solo un mes de iniciar lo que debería ser su duodécima temporada en el Barcelona, donde ha jugado 422 partidos.

Pero una vez consumado el fichaje de Joan García, el portero más caro en la historia del club tras ejecutar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros, el futuro del alemán entra en un callejón sin aparente salida, a pesar de que tiene contrato hasta 2028 y una de las fichas más elevadas del vestuario, heredada de la ‘epoca Bartomeu’.

Está legitimado por la vinculación contractual. Pero se expone a no tener protagonismo y con el horizonte inmediato del Mundial de Estados Unidos-2026 corre el peligro de desaparecer de los planes de Nagelsmann, el seleccionador de Alemania. Justo ahora que es titular tras la retirada de Neuer , Ter Stegen sabe (y el Barça también) que debe jugar con continuidad para llegar a la cita norteamericana con garantías de ser el número uno. La química con Flick ya no era la adecuada cuando convivieron en el Mundial de Catar-2022. Entonces, el que era selecccionador alemán apostó por Neuer y dejó sentado en el banquillo al azulgrana, a pesar de que estaba en mucho mejor momento de forma.

Resultaría muy compleja, tanto en términos ecónomicos -el Barça no puede permitirse tener un meta suplente tan caro como el alemán- como a nivel deportivo. La amenaza y la sombra que proyectaría Ter Stegen sobre Joan García sería muy poderosa. Y el último precedente de una cohabitación similar no salió nada bien porque Bravo, tras dos años en el Barça optó por salir camino del City ya que sabía que no tendría continuidad en el Camp Nou.

El club ha escogido a Joan García, a quien no solo consideran una oportunidad de mercado (25 millones por un portero de este nivel, a pesar de que no está aún testado en un club de la complejidad del Barça, es un muy buen precio) sino que le quieren entregar ese rol durante la próxima década. O sea, hacen Deco y Flick ahora lo mismo que Zubi y Luis Enrique con Ter Stegen en 2014.

De ahí que la ‘solución Szczesny’, que está a punto de renovar, sea mucho más amable, sencilla y cómoda para Joan García que tener día tras día al alemán en el vestuario. Y en el banquillo. Flick ya convenció a Gündogan el verano pasado de que si se quedaba no tendría minutos en el Barça. Y el centrocampista tuvo el recurso fácil de llamar a Guardiola y volver al City, algo de lo que no dispone ahora Ter Stegen.