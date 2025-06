Pol Martín, el mejor tenista catalán de la ATP: "Es difícil igualar resultados históricos de los catalanes. Mi objetivo es consolidarme en el top-100"

Quiet Please (Silencio por favor). Es la frase que se lee en su camiseta de entrenamiento. Pol Martín Tiffon (Barcelona, 25 años) no cumple con el mensaje. Golpea y quema la pelota. Ruge a la vez que envía la bola al otro lado de la red. Se desliza por la tierra batida. Apura las líneas con el revés a dos manos. Acelera con el drive, cuando el sol abrasa al mediodía la pista número seis del Club Deportivo Hispano Francés. Luego, acaba la sesión —antes de lo previsto por unas molestias en el pie— con unos cuantos saques. "Aquí hace más calor que en Roland Garros", explica para EL PERIÓDICO aún con varias gotas de sudor deslizándose por su frente.

Ahora mismo, Pol Martín es el número 197 del mundo y el mejor tenista catalán en el ranking ATP. Hace escasas semanas que visitó el Bois de Boulogne por primera vez en su carrera. Todo emoción; todo ilusión. Un viaje hacia lo desconocido. "Al principio no sabía ni dónde estaban las pistas, los vestuarios o las zonas de encordado. Le preguntaba cualquier cosa a mi entrenador, aunque a los dos días ya te acostumbras", relata dirigiéndose a su técnico Josep María Arenas, vicecapitán español de la Copa Davis en la década de 2010.

Él conoce cada uno de los recovecos del Grand Slam francés que acabó conquistando por segunda vez Carlos Alcaraz. Incluyendo la visceralidad del público local. "Le dije a Pol que no empezara el partido hasta que me sentara en mi sitio. No podía. Estaba reservado para los entrenadores, pero ocupado por seguidores franceses. El juez de silla les echó", cuenta el preparador sobre el ambiente hostil al que se enfrentó Pol Martín. Fue en su debut en París. En la primera ronda de la fase previa del campeonato. El rival, Moise Kouame (16 años): joven promesa del tenis galo que claudicó ante el español, en 2h y 13m (2-6, 6-4 y 6-3).

Fatiga ante Cilic

"La gente aplaudía mis faltas y errores no forzados. Eso me motivó para remontar", recuerda el jugador ya con las pulsaciones más bajas, tras haberse ejercitado por casi dos horas. Durante la conversación, a veces se masajea el muslo derecho. Y sentado a la sombra en un banco verde de madera —pegado al muro del fondo de la pista de entrenamiento— se explaya: "Contra Marin Cilic, acabé más fatigado. Llevaba bastante sin competir y físicamente me pasó factura", narra sobre la posterior derrota frente al croata, excampeón del US Open 2014 (4-6 y 3-6, en 1h y 23m). Adiós a la posibilidad de jugar el cuadro final.

Pol Martín Tiffon golpea de derecha durante un entrenamiento en el CT Hispano Francés. / Jordi Cotrina

"Me hubiera gustado avanzar más rondas, pero estoy feliz por la experiencia", destaca el tenista con una sonrisa en su rostro. Toca disfrutar y destensarse. Tanto como los cordones de sus zapatillas, descordados y llenos de arcilla, tras la sesión práctica. Han sido semanas de mucha exigencia. De vaivenes, altibajos y lesiones. La última, en la final del ATP Challenger de Menorca. Una rotura del abdominal le obligó a estar un mes sin coger la raqueta, justo antes de aterrizar en Roland Garros.

El apoyo de la familia

Tiempo atrás, su físico ya le hizo vivir momentos "complicados". Una fractura de muñeca le "destrozó mentalmente" a finales de 2023. "Ya trabajaba con un terapeuta deportivo, pero hace dos años comencé con una psicóloga convencional. Sentía que se me estaba pasando el arroz y que la edad me jugaba en contra. Me ponía mucha presión", confiesa el jugador catalán que se apoyó en la familia, amigos y pareja para superar una etapa en la que "no era tan feliz fuera de pista".

También en su perra, Roma, cuyo rostro lleva tintado en la piel del brazo derecho. Cerca de este retrato, se esconde otro de los tatuajes que tiene: "Es una raqueta que me dibujó mi hermana", explica el tenista mirándose el codo. Y en la muñeca izquierda, guarda otro amuleto: una fina pulsera de color rojo. "Me la dio mi novia. Dicen que da suerte. Por eso los dos llevamos una". Y así lo parece, pues Pol Martín ganó en 2024 cinco títulos en el circuito ITF. Este año, en junio, consiguió el mejor ranking de su carrera deportiva (197º). En mayo, jugó su primera previa de Grand Slam en Roland Garros.

En París, el tenis catalán vivió en 2002 su último gran éxito. Por aquel entonces, Albert Costa se proclamó campeón del major parisino. "Aquí el tenis no está pasando por su mejor momento. Antes todo estaba muy centralizado en Catalunya y ahora el deporte se ha diversificado. Aun así, creo que se ve un poco la luz al final del túnel y se dedicarán más recursos desde la Federación Catalana de Tenis (FCT) para mejorar la estructura que tenemos", argumenta Josep Maria Arenas sobre la salud de la raqueta en el territorio.

Pol Martín Tiffon bromea con su entrenador Josep María Arenas. / Jordi Cotrina

Una vez finalice la temporada, otro tenista catalán colgará la raqueta, Albert Ramos (37 años). Mientras tanto, nadie inquieta a Paula Badosa, número nueve del ranking WTA. "Es difícil igualar los resultados históricos de los tenistas catalanes. Mi objetivo es consolidarme en el top-100", cuenta Pol Martín, que disputará este verano la fase previa de otro Grand Slam, Wimbledon, habiendo superado —por el momento— la barrera de los 200 mejores clasificados.

"Soy una persona alegre y ahora vivo todo con más tranquilidad. Nunca he jugado en hierba. Iré a competir y sobre todo a disfrutar", dice. Porque si hay que escoger una superficie sobre la que jugar, lo tiene claro: "La tierra batida". ¿Y un Grand Slam del que salir campeón? "Roland Garros".