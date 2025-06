¿Han puesto precio a la cabeza de Montse Tomé?

No soy capaz de encontrar a nadie que haya tenido un comportamiento así. Hombre o mujer. No soy capaz y mira que tengo años de encontrar a alguien tan atrevido/a como para amenazar a un superior/a y llamarla así, de golpe, inútil.

Las palabras que ha soltado Jenni Hermoso contra la seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, me parecen tan despreciables, tan inapropiadas, tan innecesarias en una deportista que se dice de élite, en una profesional que gana un extraordinario salario, en una, dicen, de las pioneras del fútbol femenino español, qué español ¡mundial!, que tengo la sensación de que no es solo cosa de ella.

No sé, visto lo visto y visto cómo lo vivimos, toda aquella historia tan cutre, tengo la impresión que ahora quieren cobrarse la cabeza de la seleccionadora española. No es normal que una futbolista se comporte así, simplemente, por no haber sido convocada o, peor aún, porque la seleccionadora considera que hay jugadoras, en estos momentos, es decir, compañeras y hasta amigas del alma, mejores que ella para afrontar el reto de ganar la Eurocopa.

Montse Tomé, seleccionadora femenina de fútbol. / JUANJO MARTÍN

A partir de ahí, hay que aceptar la decisión, volver a entrenar fuerte, competir a tope y esperar que te vuelvan a llamar. El desprecio enorme que Hermoso ha tenido hacia los conocimientos técnicos de la seleccionadora y, también, claro, la insinuación de que deje que sus amigas jueguen solas, hagan lo que les dé la gana (los hay que piensan que llevan tiempo haciendo lo que quieren, para beneficio del fútbol femenino español, dicen), ha sido tremendo y, por supuesto, injustificable.

¿Y qué dicen ellas?

Insisto, pasó lo que pasó y, ahora, de pronto, Hermoso, la principal protagonista y víctima de aquel 'pico', coge el kalashnikov (verbal) y sigue apuntando alto, a la cabeza de la seleccionadora.

Y cuando pluralizo y escribo que me temo que han encontrado otra cabeza que cortar, es porque no he leído ni escuchado a una sola de las jugadoras internacionales levantar la voz y replicar (o matizar, o no compartir) las palabras de su amiga del alma. Será, digo, porque consideran que está bien lo que ha criticado, que Tomé no tiene ni idea y que ellas, solitas, ganarían la Eurocopa.

PD. Nada de todo esto significa que esté a favor de Montse Tomé, que debería haber dimitido en cuanto, en septiembre de 2023, cesaron al seleccionador Ángel Vilda. O ese es mi entender. y recuerdo que Tomé no paró de aplaudir el discurso de Luis Rubiales.