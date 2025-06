Dika Mem, antes de la final four de la Champions de balonmano: "Queremos ser el Barça de siempre, es la oportunidad de cerrar el ciclo con este grupo"

Dika Mem (Francia, 1997) es, sin duda, una de las armas más afiladas del Barça. Llegó al equipo catalán en 2016 como uno de los laterales derechos más prometedores del panorama, y su gran trabajo en ataque y su férrea defensa lo han convertido en un imprescindible en las filas azulgranas dentro de la pista. Su papel de capitán le ha dado un rol todavía más clave en el equipo de Carlos Ortega cara a la última competición de la temporada que se disputará este fin de semana en Colonia. El sábado el Barça se medirá al Magdeburgo a las 18 horas para buscar revalidar su corona europea.

¿Cómo está el equipo ante este último reto de la temporada?

Realmente muy bien. Todos tenemos muchas ganas de competir. Las últimas cuatro o cinco semanas de la temporada siempre pasan más lentas. Pero ya no queda nada para volver a la pista. Lo estamos deseando.

¿Todos por igual?

Sí. Todos queremos ganar. Estamos en un buen momento, hemos superado el bajón y aunque la temporada es muy larga, con los Juegos Olímpicos el pasado verano y todo lo que eso implica de cansancio y partidos, al final es la Champions. Nunca sabes cuando podrás volverla a jugar.

¿Cómo están los nervios de los más jóvenes?

Creo que están acostumbrados ya. Pienso en un jugador como Javi, por ejemplo, que ha dado un paso adelante, y está mucho mejor ahora. Es su segundo año en el Barça y es todavía joven, pero ya ha tomado conciencia de donde está. Nosotros como veteranos tenemos que impulsarles a ellos en algunas cosas, pero a nosotros también nos viene muy bien tener chicos jóvenes en la plantilla para seguir estando siempre en el mejor nivel y no ir al banquillo. Nadie quiere eso. Creo que hemos conseguido encontrar el equilibrio y eso nos servirá este fin de semana.

Dika Mem posa para EL PERIÓDICO tras su entrevista en la Ciutat Esportiva. / Ferran Nadeu

Se habla de favoritos y bestias negras. ¿Cómo ve usted a los rivales?

Creo que será una final four con grandes equipos. Los que están ahí es porque se lo han ganado. Si tuviera que designar un favorito diría el Füchse Berlín, porque podríamos decir que es el equipo que está más en forma. Sin embargo, esta etiqueta nos la han puesto a nosotros muchas veces, no una ni dos, y no siempre juega a tu favor. Hemos sido favoritos al menos en siete ocasiones y no tengo siete Champions. Ser favorito no significa mucho, en Colonia puede pasar cualquier cosa. Se puede llegar allí con todo ganado y perderlo todo. No se puede dar nada por sentado, hay que ir a darlo todo.

¿Qué van a buscar este sábado frente al Madgeburgo?

Hemos preparado muchas cosas, claro, pero buscaremos ser el Barça de siempre. Vamos a ser el mismo equipo que ha estado haciendo una buena temporada defendiendo, corriendo, buscando el uno contra uno y el tiro de lejos. Un poco de todo. Al final es la fórmula que a nosotros nos funciona y no vamos a cambiarlo ahora.

¿Cómo gestiona el vestuario la marcha de 10 jugadores para la próxima temporada?

Ha sido complicado. Lo notamos sobre todo al inicio de la segunda fase que es cuando ya se sabían casi todos. Ha sido muy difícil porque son muchos los que se van, pero así es el deporte. A veces te quieres quedar y no se da la oportunidad o a veces te quieres ir. Lo importante es que todos, independientemente de su futuro, estemos preparados para lo que viene. La Champions es también la oportunidad de cerrar el ciclo con este grupo y todos somos conscientes de ello. Lo importante es poder estar a la altura.