El Barça paga la cláusula de 25 millones y ficha a Joan Garcia, el meta del Espanyol

El cambio está hecho y la cláusula ya pagada. Sólo falta que LaLiga valide oficialmente la operación y pueda anunciarse que Joan Garcia asume el trasvase Espanyol-Barça, con la consiguiente erosión sentimental que provoca y sufrirá a partir de ahora. Pero el portero de Sallent, de 24 años, ha renunciado a otras ofertas, sobre todo de la Premier, para seguir en su ciudad, aunque vestido de azulgrana. La sucesión se ha consumado porque tanto Flick, el técnico, como Deco, el director deportivo del Barcelona, entendían que era el momento adecuado para ejecutar un cambio de guardián. Y el elegido es Joan Garcia, que firmará hasta 2031.

Por eso, los representantes legales del nuevo meta azulgrana ha depositado en la sede de la Liga un talón por valor de 25 millones de euros más IPC, la cláusula de rescisión que tenía para liberarse de su compromiso con el club perico. Y lo ha hecho, abriendo, al mismo tiempo, un debate sobre la continuidad de Ter Stegen, capitán y con contrato hasta 2028, obligado a tener continuidad si quiere jugar el Mundial de Estados Unidos-2026 con la selección alemana.

O sea, el Barça desembolsa 26,5 millones y le anuncia a Ter Stegen que ya no es imprescindible en su proyecto desencadenando un escenario similar al que se vivió, precisamente, con su llegada. Al alemán le tocó suceder (2014) a Valdés y cohabitó, con muchos problemas, con Claudio Bravo. Pero esa convivencia apenas duró dos años hasta que el meta chileno se marchó traspasado al Manchester City.

Y el Barça, entretanto, recupera con Joan Garcia la figura del portero catalán, simbolizada por Víctor Valdés, consumada su marcha en el 2014 y por voluntad propia. Desde que se fue el héroe de París-2006, cuando dio la segunda Champions azulgrana con intervenciones decisivas ante Thierry Henry, el entonces delantero del Arsenal, ese rol había desaparecido porque llegó Ter Stegen para instalarse en la portería.

Laporta junto a los porteros Szczesny y Ter Stegen. / FCB

Al principio cohabitando, y de manera compleja, con Claudio Bravo en la primera época con Luis Enrique, y después con suplentes al lado (Cillessen, Neto o Iñaki Peña) que no discutían al alemán su hegemonía, aunque la llegada de Szczesny este otoño alteró ese paisaje.

Con Joan Garcia, en cambio, todo resulta muy distinto. Viene para ser el número uno del Barça. Eso le han dicho. Y eso le ha explicado el Barça. Viene del Espanyol, donde ha sido sometido a una presión, y no solo mediática, para que no protagonizara tan convulso cambio. Hasta su ya exentrenador, Manolo González, llegó a decir que no lo veía de azulgrana, ironizando con que se cortaría un dedo si se daba.

Joan, 41 partidos en Primera

Pero Joan Garcia, en cambio, se ha mantenido ajeno a todo ese desgaste que supone cambiar de club, pero no de ciudad. Y se siente más que preparado para un desafío descomunal, a pesar de su inexperiencia. Apenas ha jugado 41 partidos en Primera División, pero se ha consolidado esta temporada como una de las claves de la salvación perica, con paradas prodigiosas que le han elevado a la condición de indiscutible para la afición blanquiazul.

Ter Stegen, en el Valladolid-Barça que se jugó en el Nuevo Zorrilla- / Efe / R. García

Lo sentía suyo -llegó Joan a las categorías inferiores del club siendo cadete, con 15 años-, procedente de la Damm, uno de los grandes viveros del fútbol formativo catalán. Y casi una década después se marcha al Barça, que realiza su primera gran inversión en un portero desde la que efectuó, precisamente, con Ter Stegen en 2014. Entonces, fue una elección de Andoni Zubizarreta, que ejercía de director deportivo azulgrana. Costó 12 millones de euros. No había invertido en el portero titular durante más de una década. Con Joan Garcia, el precio es prácticamente el doble: 25 millones de euros.

Renovó con el Espanyol cuando era suplente en Segunda

Y es, según todos los técnicos del Barça, encabezados por De la Fuente, el máximo responsable de la portería, un precio más que correcto. Incluso bajo. Pero el ya exmeta blanquiazul tenía fijada esa puerta de salida desde que firmó su renovación cuando pocos creían en él. Ocurría en noviembre de 2023 cuando el Espanyol estaba en Segunda División y Joan Garcia apenas había jugado nueve partidos con el primer equipo. Era entonces suplente y firmó hasta 2028.

El Espanyol anuncia en noviembre de 2023 la renovación de Joan García hasta 2023. / @RCDEspanyol

En menos de dos años se ha convertido en uno de los mejores de la Liga. Y de Europa, valorando su agilidad -meta de reacción felina bajo palos- unida a su fortaleza en el juego con los pies -tiene precisión y, a la vez, potencia en el pase lejano-, que le confieren un aire de modernidad gracias a su envergadura (mide 1.91 m) para gobernar el juego aéreo. Flick y Deco se salen con la suya. Fichan a Joan Garcia, el portero del futuro para que lo sea del presente en el Barça.