El Barça más fiable llega con confianza a la final four de la Champions

El Barça sigue imparable. Dominando con mano de hierro el balonmano estatal tras alzar recientemente la Copa del Rey, ahora buscará seguir sumando méritos a nivel continental en la final four de la Champions que se disputa este fin de semana en Colonia, Alemania. Con cinco títulos ganados esta temporada, el campeón de Europa tratará de revalidar su corona enfrentándose en semifinales al Magdeburgo, uno de los pocos equipos que plantan cara a los jugadores de Carlos Ortega. El Barça persigue su 13ª corona europea en balonmano, lo que supondría también la única Champions del club en este curso tras las decepciones continentales de todas las secciones.

El técnico malagueño reconoció que, tras proclamarse campeones de la Copa del Rey, el equipo llega con la moral muy alta. "Llegamos con confianza. En las últimas tres semanas los jugadores han estado trabajando muy duro. Somos el Barça y competiremos", afirmó en la Ciutat Esportiva en el último entrenamiento antes de viajar a Colonia.

Y es que, a pesar del momento dulce, fue precisamente el club alemán contra el que se enfrentarán este sábado el que truncó el sueño azulgrana en la temporada 2022-2023 al eliminarlos en semifinales. Considerado como su "bestia negra", el Magdeburgo no asusta a los azulgranas. “Nos hemos enfrentado muchas veces. Quitando la primera Super Globe, en la que nos ganaron claramente, en las demás perdimos en la prórroga, por penaltis o en el último ataque. El equipo compitió perfectamente y la moneda se decantó de su lado. En el Palau les hemos ganado dos veces por bastante y ahora tenemos una oportunidad para resarcirnos deportivamente. El equipo está preparado para competir”, indicó el técnico andaluz.

Buen momento de forma

Hace poco menos de una semana levantaron el último título y demostraron que el equipo se encuentra en un buen momento a pesar de las bajas de Gonzalo Pérez de Vargas y Jaime Gallego, y la complicada situación que implica la marcha de la mitad de la plantilla al final de temporada. A pesar de los contratiempos, el Barça llega con una férrea defensa y una portería blindada. En la última final de la Copa, Dika Mem se empleó a fondo en la defensa y bajo palos estará asegurando la portería el campeón olímpico con Dinamarca Emil Nielsen. Además, el buen rendimiento ofensivo de los tres franceses de la primera línea, Mem, Tim N’Guessan y Melvyn Richardson, promete complicar las cosas al equipo alemán.

Entrenamiento del equipo de balonmano del FC Barcelona previo a la disputa de la Final Four de la Champions / Ferran Nadeu

"Creo que llegamos bien. Me gustó la defensa en Irun. Hicimos una Copa del Rey muy seria, la gente está con muchas ganas y la semana ha sido fantástica. Tenemos muchos tocados, como todos los equipos. La temporada ha sido muy larga, sobre todo para los que estuvieron en los Juegos, pero todos quieren estar", dijo el técnico azulgrana. "Todos quieren ganar. Si yo me fuese, querría acabar ganando. Los 10 jugadores que se van, y los que se quedan, han dado mucho por el club, son unos campeones y querrán marcarse ganando esta Champions", sentenció el técnico.

Ambiente hostil

El Magdeburgo llega a la competición algo menos en forma que los azulgranas. A pesar de contar con otra de las perlas bajo palos, el español Sergey Hernández, que está considerado el tercer mejor portero en lo que va a de Champions con una eficacia del 31.34%, los jugadores del club germano acuden a la cita con la incógnita de de su gran estrella, Gisli Kristjansson, que hace algo más de una semana tuvo que retirarse lesionado en un partido de la Bundesliga ante el Lemgo. No se sabe todavía si el central podrá disputar el partido de este sábado por sus molestias en el hombro.

Poco antes del cruce azulgrana que tendrá lugar a las 18h, el Nantes y el poderoso Füsche Berlín se habrán enfrentado a las 15h para determinar cual de los dos será el contendiente a la final. A priori, y sobre el papel, el favorito para disputar la final del sábado a las 18h es el equipo berlinés que, además, "juega en casa". Sin embargo, jugar como visitante no preocupa a los de Ortega. "Somos el Barça y tenemos que competir. Eso es lo que podemos pedir a los jugadores. Está claro que no seremos locales. Magdeburgo y Berlín tendrán más apoyos. Suele haber equipos alemanes, como otros años el Kiel, y el equipo ya está acostumbrado a jugar en ambientes hostiles. Nos gustaría que de los 20.000, 10.000 fueran del Barça, pero no puede ser", concluyó el técnico.