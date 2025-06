La afición del Espanyol reacciona al fichaje de Joan Garcia por el Barça: "Es un traidor y se lo haremos pasar mal en Cornellà"

El fichaje de Joan Garcia por el Barça ha levantado ampollas en la afición del Espanyol. El portero de la cantera blanquiazul ha pasado de ser el adalid de la salvación a un "traidor" odiado por los periquitos. "Es un traidor. Lo que ha hecho no tiene nombre. ¿Para qué besas el escudo tras la permanencia y dices que es el club de tu vida para luego pegarle una puñalada así? Es un mercenario y lo pasará mal cuando vuelva a Cornellà", dice Alex. Su sentimiento, compartido por gran parte de la afición perica es de desazón con esta actitud de "Judas".

"Joan Garcia no ha sabido valorar lo que tenía y se va a arrepentir. No era nadie y tuvo la confianza de Manolo para crecer. Si no fuera por el Espanyol no sería el portero que es ahora. ¿Y decide irse a jugar al club que peor nos trata de todos? Tenía muchas opciones para irse y ha elegido la peor", añade el aficionado. "Sabíamos que se iría, ese no era el problema, el problema es a dónde ha elegido irse. Será por clubs...", zanja indignado.

El papel de las redes sociales

Uno de los puntos que más ha irritado a la afición han sido las formas en las que se desarrolló todo el flirteo con el Barça. "Twitter se llenó rápido de comentarios que apuntaban en esa dirección, pensé ilusa de mí que era todo papel mojado, que el Barça estaba copiando la estrategia que usó el verano pasado con Nico Williams, pero esta vez con Joan. Que el acoso y derribo por parte de medios de comunicación era parte del plan, pero que después Joan se iría a la Premier. Llegué a pensar hasta que el hecho de no convocar a Joan para la selección era un "despiste" y no una estrategia para abaratar su contrato, para que al señor Laporta le saliese 5 millones más barato el fichaje", explica dolida Arantxa.

"Esta afición que se lo ha dado todo. Irse al Barça es alta traición. Como si tú novio te pusiera los cuernos con la chica que te hacía bullying en el colegio"

Junto a su hermana Conchi, ambas socias y abonadas, han estado comentando este duro golpe y comparten su sentimiento de dolor. "Lo vivo con tristeza y decepción. Que se marchara lo tenía asumido, pero que se fuese al enemigo no. Los aficionados del espanyol sentimos que vivimos a la sombra, por no decir con el cuello pisado por el poderoso. Al final parece que los valores no valen, que prima el dinero por encima de todo y eso es triste", afirma Conchi. "Esta afición que se lo ha dado todo. Irse al Barça es alta traición. Como si tu novio te pusiera los cuernos con la chica que te hacía bullying en el colegio", compara.

Falta de proyecto deportivo

Sin embargo, son conscientes también de la falta de proyecto deportivo del club blanquiazul. "En los últimos años hemos visto marcharse grandes jugadores que ahora brillan en otros equipos y que por falta de un proyecto deportivo en el Espanyol se han ido. Es desolador ver como año tras año, jugadores que han subido de la cantera o que se han fichado, se van después de hacer una buena temporada en el espanyol y tienes que volver a hacer un equipo nuevo en verano con cuatro duros, después de malvender a los cracks", añade Arantxa.

La comprensión de su marcha no quita que la vuelta de Joan Garcia al RCDE Stadium de Cornellà va a ser sin duda un mal trámite para el jugador. Una de las cosas que une a la afición perica es el descontento y cómo esperan mostrarlo en su fortín. "Espero que sea un infierno para él. Nada de lanzar objetos, ni violencia física, pero sí espero que sienta toda nuestra animadversión a su decisión", afirma Conchi.

"Espero que sea un recibimiento hostil. No creo que el recibimiento sea tan violento como el que los culés le hicieron a Figo, (y por el cual no recibieron el castigo del cierre del campo) pero sí que creo que los grupos de animación harán pancartas, cánticos y en la previa, seguro que también se hará alguna acción para mostrar el descontento y la traición. Espero que si Joan se va al Barça, no vuelva más, ni cuando esté cerca de la jubilación ni nada, si ficha por el enemigo será un: gracias y hasta nunca", zanja Arantxa.