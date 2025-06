Martín sondea a Aprilia: quiere saber cuánto debería pagar para quedar libre en 2026

Si te movías por Motorland, al margen de sufrir un calor (casi) infernal, podías observar que el pulso, el duelo, el enfrentamiento, por qué llamarlo de otra forma, entre Aprilia y Jorge Martín , actual campeón del mundo de MotoGP, seguía palpable en el ambiente, en las charlas de muchos, en la sala de prensa, en el 'paddock'.

Y parece que durará, como poco, todo el verano, hasta que el campeón alcance un acuerdo, dicen, para liberarse de su compromiso del 2026, cosa que Aprilia no quiere ni imaginar, ni comentar, ni se plantea y maniobra que Albert Valera, manager de ‘Martinator’, se encargó de comentar con periodistas de su confianza.

Tema de moda

Añadiré que Aprilia hacía lo mismo que Valera, especialmente a través de uno de sus canales favoritos de comunicación, Sky Italia, el canal de TV que realiza el mayor despliegue en el Mundial de MotoGP. Eso sí, Aprilia dice que no tiene nada que decir y se niega, en rotundo, a aparecer en los medios para responder a Martín, filtrar comentarios o descubrir sus cartas.

Ni Valera y Aprilia tiene entre sus favoritos a El Periódico, pero ello no significa que ustedes no puedan saber cómo y en qué punto se encuentra el enfrentamiento que ha sorprendido a los 1.200 habitantes del ‘paddock’ y promete ser, al margen del dominio aplastante de los hermanos Marc y Àlex Márquez y la crisis de resultados (de momento) del bicampeón de Ducati, ‘Pecco’ Bagnaia, los temas preferidos del verano que ya ha comenzado.

Albert Valera, manager de Jorge Martín, comentó, en Motorland, que empezaría a negociar este verano una salida de Aprilia, en una clara demostración de que la cláusula que esgrimen para abandonar la firma italiana, podría complicarles la huida.

Valera ha dicho a sus periodistas de confianza que, este verano, va a empezar a negociar con Aprilia y que busca una vía común para no cumplir el año de contrato que le quedaría (2026) con la fábrica de Noale. “Esto se resuelve este verano”, fue una de sus afirmaciones en Aragón. También comentó que Honda, que sigue muy, muy, interesada en fichar al actual campeón del mundo de MotoGP, lo quiere para el año que viene, es decir, ¡ya!, lo que significa que la firma alada se ha negado, de momento, a firmarle un contrato a Martín para 2027 y 2028, cuando se compita ya con las nuevas 850cc.

Honda no piensa negociar con Valera si Martín no está libre. Esa es la versión oficial, de Honda, pero todo el mundo sospecha que los términos del acuerdo, sea trianual (2026, 2027 y 2028) o bianual (2027 y 2028), ya están dibujados. Insisto, Honda sigue diciendo, oficialmente, que no sabe nada de ‘Martinator’ y que, si queda libre, le interesa. “Solo los idiotas no querrían a todo un campeón del mundo”, dijo Alberto Puig, Team Manager de Honda, en Silverstone.

¿Qué piensan en Aprilia, aunque no abran la boca? Muchas cosas y muy interesantes. Por ejemplo, en el ‘paddock’, los hay (y a nivel muy alto y en equipos muy importantes) que piensan que Aprilia, como gran marca del inmenso, prestigioso y poderoso Grupo Piaggio,perdió la oportunidad de haber despedido o aceptado la huida de Martín cuando, en Le Mans, activó la famosa cláusula de huida, que nadie ha visto.

Jorge Martín, acompañado de su padre y de Massimo Rivola, jefe de Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

“Aprilia debería haber esgrimido la ‘cláusula Johan Cruyff’: tú no quieres jugar en el Barça, pues yo no quiero a nadie que no quiera jugar en mi equipo”, comentó a El Periódico uno de los muchos técnicos españoles del ‘paddock’, que añadió: “Si lo hubiese hecho, Aprilia hubiera crecido como marca y como escudería, provocando, tal vez, la admiración de muchos miembros del Mundial”.

A esta tesis, insisto, que defienden muchos en el Mundial, Aprilia (sin voz) asegura que no lo hizo porque eso era, precisamente, lo que quería Valera, que a la fábrica italiana le diese un ataque de importancia y aceptase la huida de ‘Martinator’, sin más. La firma de Noale insiste en que su proyecto y matrimonio con Martín aún no ha empezado y como piensa (y así lo ha demostrado Marc Bezzecchi, con su victoria en Silverstone) que posee la segunda mejor moto de la parrilla, una moto ganadora, simplemente se dedica a esperar, con los brazos abiertos, el regreso del madrileño a la competición, cosa que tardará.

Es evidente que Aprilia también tiene dos cosas clarísimas, una obra a favor y la otra. tan en contra, que puede ser el motivo de la ruptura, definitiva, con el actual campeón del mundo, que Noale contrató, no lo olvidemos, cuando no tenía equipo, pues Borgo Panigale, es decir, Ducati, lo descartó prefiriendo a Marc Márquez.

Aprilia, que ya dijo, en Silverstone, que el contrato es por dos años (2026 y 2027), no quiere perder a su campeón e insiste, sin querer polemizar con Martín, que su matrimonio, su proyecto, con 'Martinator' aún no ha comenzado.

El aspecto que beneficia a Aprilia, descaradamente, es que si, como Valera comentó en Motorland, está negociando una salida para que Martín quede libre a final de temporada, es una manera, más que evidente, de confirmar que esa cláusula, que nadie ha visto pero de la que todo el mundo habla, no es lo suficientemente favorable al piloto como para arriesgarse a decir adiós, en noviembre, y que Aprilia lleve el contrato ante un juez…de Milán.

Aprilia cree que si Valera negocia es porque teme perder en un tribunal y/o que la cláusula se preste a tantas interpretaciones, que pierda el pleito. No deberíamos olvidar que si Aprilia lanza, en Silverstone, el comunicado que lanza, es por dos motivos y los dos afectan a las negociaciones que Valera pretende plantear este verano: Aprilia, en aquel comunicado, insiste en que el contrato es innegociable y repite que es de dos años (2025 y 2026) y, dos, advierte a sus rivales, especialmente a Honda, para que no le hagan oferta alguna a su campeón.

Jorge Martín, a la derecha, dialogando con Max Biaggi, uno de los pilotos míticos de Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

Y es aquí donde entra el segundo aspecto que Aprilia cree que puede acabar con ‘Martinator’ fuera de su equipo en 2026: la necesidad y el poder, económico, por supuesto, de Honda, cuyo presupuesto y/o dinero es infinito y cuya moto está creciendo, reclamando ¡ya! un piloto atrevido, agresivo, joven, sin miedo y con hambre de arriesgar para ponerla en su sitio.

No parece que ese contrato que muchos creen se escribió y firmó con demasiada precipitación, posea una cláusula económica de escape en la que se diga que, al acabar el primer año, si ‘Martinator’ aparece con 10 millones de euros (me acabo de inventar la cifra) quede libre. Y es por ello que los que hablaron con Valera, en Motorland, interpretaron que la negociación con Aprilia tendrá, única y exclusivamente, como tema fundamental, saber cuánto dinero estaría dispuesta a aceptar la fábrica de Noale para dejar libre a su campeón.

El silencio de Honda

Aprilia, ahora, no está dispuesta a poner precio a la libertad de Martín, entre otras razones porque, insiste, lo único que quieren y el motivo por el que ficharon al madrileño es para ganar el título. Otra cosa es que Martín insista en que no se encuentra cómodo en Aprilia, que se ha sentido poco querido cuando ha estado lesionado, tumbado en la cama en Catar (cosa que se ha dicho y escrito) y que se quiere ir.

Y, por descontado, otra cosa es que Martín traiga varios millones de euros para comprar su libertad. Millones que unos dicen que Honda pondría encantada, total, le sobran, y otros aseguran que, de ponerlos, irían a cuenta del contrato trianual que ‘Martinator’ firmaría con la marca japonesa, en cuanto quedase libre. Repito, Honda sigue poniendo cara de poker y asegura no saber nada de este lio, nada, pero son muchos en el ‘paddock’ de MotoGP que piensan que, de una u otra manera, acabará pagando esta fiesta.