Dyego, leyenda del Barça de fútbol sala y mejor jugador del mundo: "Hay que quitar la parte romántica del deporte cuando estás en la pista"

No le gusta lo de ser políticamente correcto. Dyego (Palmitos, Estado de Santa Catarina, Brasil, 1989) es el mejor futbolista del mundo y ha llegado a la cima con las ideas muy claras. Sabe qué futbolista quiere ser, qué le importa en la vida y cómo afrontar una profesión en la que la presión es asfixiante. El medio para un fin, dice. Ahora, tras toda la vida en el Barça, deja la camiseta azulgrana y coge un avión hacia Arabia Saudí. Nuevas experiencias, pero una misma convicción: ser el mejor poniendo todo su talento y constancia en ello.

¿Cómo llegó a la decisión de cambiar de aires después de 12 temporadas en el Barça? No debe haber sido fácil...

No es que me guste el cambio, pero creo que es la hora de hacerlo. Si me gustara, me habría ido antes. Estuve 12 años aquí y fueron muy bonitos, pero creo que ha llegado el momento. Yo ya venía pensando en que, en algún momento, debía cambiar de aires. Estoy muy contento y orgulloso de todos estos años, creo que he cumplido mi parte.

¿Qué significa para usted todo ese tiempo en el Barça?

Me acuerdo cuando asumimos el proyecto con los jóvenes. Fue una responsabilidad muy alta. El Barça tenía un equipo campeón durante tres años, que ganaba todo. Yo sentí que el Barça había apostado por mí y no podía fallar. Lo tomé como algo personal. Estoy en el mejor club del mundo y tenía que hacer todo para que triunfara. No puede ser que apuesten por mí y todo vaya mal. Siempre me lo tomé muy en serio, de forma profesional. Quería que el Barça siguiera ganando, que continuara invirtiendo en el fútbol sala, que la gente fuera feliz. Y eso conlleva ganar títulos y seguir llegando a los finales y estar al máximo nivel. Yo cumplí mi parte. Soy el jugador con más partidos jugados, más minutos jugados. Gané muchísimos títulos. Tengo mucho orgullo de todo lo vivido aquí.

¿Y ahora qué espera del futuro?

Es el momento de jugar con gente diferente, vivir cosas nuevas. Estoy bien física y técnicamente, rindiendo a un gran nivel. Estoy entusiasmado por lo que viene.

¿Cómo es vivir con la presión constante en un club como el Barça?

Es difícil. Pero cuanto antes aceptas esa presión, más fácil se vuelve para que las cosas no te afecten. El problema es cuando no sabes dónde te has metido. Si estás en la lluvia es para mojarse. Esto es el Barça, estás en un gran club y eso implica exigencia. Cobrando grandes sueldos, porque el Barça siempre pagó más que otros equipos, pero esto conlleva una gran responsabilidad. Si tú solo quieres lo bueno... Por eso siempre hablo de la parte mental.

Dyego, jugador de fútbol sala, deja el Barça a final de temporada.

¿Cómo se protege mentalmente ante las críticas o elogios?

No puedo dejar que me afecten. Yo no puedo cambiar a las personas, pero sí a mí por cómo interpreto lo que dicen. Si le doy mucha importancia a un elogio y eso me satisface, hace que automáticamente cuando alguien me critica, eso me va a hacer daño. Como jugador, uno depende mucho de su sensibilidad, de estar tranquilo y relajado, tiene que cerrarse y protegerse. No dando importancia a los comentarios, abstenerse de redes sociales. Puedes leerlos, pero tienes que estar muy resuelto contigo mismo, en paz contigo mismo y con quien tú eres. Así podrás leer una crítica o un elogio y que te dé igual.

¿Es algo que aprendió con el tiempo?

Es una cosa que tuve clara desde que empecé. Desde joven observaba cómo les afectaban las cosas a otros compañeros incluso a mí cuando era más joven. Vi que necesitaba estar equilibrado para jugar bien. Para que un atleta pueda rendir tiene que estar equilibrado. Después de que una cosa te afecte, es complicado recuperar el equilibrio. Eso lleva tiempo. Por eso, lo mejor es no dejar que te afecte desde el inicio. Hay que cuidarse y protegerse antes.

La crítica es inevitable.

La gente te va a juzgar. Jugamos en la tele, los niños nos ven, quieren aprender de nosotros, y si lo hacemos mal, lo van a decir. Pero hay que saber quién eres y tener claro tu propósito. Los futbolistas, los entrenadores, la gente que forma parte del deporte, van a ser juzgados. Forma parte de nuestro trabajo. Sí es verdad que hay gente que destila odio por las redes sociales, que a veces son muy malvados, pero no podemos controlar eso. Yo afronté mi profesión así. Mucha gente dice que soy frío, pero no. Imagínate si no fuera así como me afectaría todo. Me haría daño.

Es una manera de protegerte de un entorno agresivo.

Lógicamente en casa y con mis amigos soy muy distinto a como soy en mi profesión. Por eso yo no hago eso, lo otro te destroza. Vemos muchos jugadores con depresión, que necesitan ayuda psicológica, porque les afecta y es normal. Yo prefiero ser frío en estas situaciones para que no me hagan daño. Estaría en casa amargado, sin dormir bien, no podría jugar con mi hija... No es saludable. Si quiero tener una vida fuera, estar con mi familia, que es el principal motivo de todos mis esfuerzos, no vale la pena. Yo he tenido suerte que he recibido muy pocas críticas, pero porque he tenido muy en cuenta mi rendimiento y mi compromiso. A veces las cosas no salían, pero yo me lo he tomado siempre muy en serio. Los resultados están allí y estoy muy orgulloso. Ha valido la pena.

¿Es difícil desconectar al salir del pabellón?

Sí, sobre todo cuando las cosas no van bien o pierdes un título. Es duro. Pero hay que ser sincero con uno mismo para juzgarte bien. Yo no puedo olvidar que yo soy mi mejor amigo. Para saber cuando puedes hacer algo, tú tienes que ser muy sincero contigo mismo. Jugamos un deporte que no depende solo de uno. Imagínate si cada jugador pensara así, en cumplir con su parte. Ese equipo sería espectacular. Tienes que tener una manera de valorarte justa, ser capaz de ver cuando no has estado a la altura y saber por qué. No puedes crucificarte. Si lo hago, estoy muerto.

Y a veces, pese a eso, las cosas no salen.

Hay que ir cada lunes a arreglar lo que no hiciste bien. Y puede que no salga y te vuelves a casa jodido y tienes que analizarlo nuevo. Cuando hablo de esto no es que todo salga perfecto, es que hay que pasar semanas o meses y vas a estar en la mierda. Pero tienes que seguir y machacar, machacar, machacar. Va a llegar un momento donde tu percepción y tu rendimiento sea bajo. Cuando llega el momento, sabes lidiar con ello. El saber por qué tú juegas bien es importante. A veces ves a jugadores que cambian de equipo y pierden su esencia. Han salido del camino y no saben por qué estaban allí. Y si no lo sabes, ¿cómo vas a volver? Si cambio totalmente mi manera de jugar porque me lo están pidiendo y luego no va bien, me van a echar y si yo voy a otro equipo, no me encontraré más. Porque me he perdido en el camino. Y eso pasó con grandísimos jugadores.

¿Quién es Dyego?

Para mí el fútbol sala es un medio para un fin. Una cosa en la que yo soy bueno y me puedo ganar la vida. Arreglar mi futuro. Me dediqué al máximo a eso, a mejorar, porque vi un camino. Conseguiré un buen sitio, un buen sueldo, para arreglar mi futuro. Tuve suerte que las cosas fueron bien y fui trabajando y siguiendo ese camino. Me dediqué al máximo al fútbol sala. No buscaba fama, no quise ser conocido. Está bien que te elogien, pero me es indiferente. Yo juego al fútbol sala para ganarme la vida. Siempre he sido comprometido, con visión de a donde quería llegar, que tuvo paciencia. Y agachar la cabeza o reventar la pared si hacía falta. Todo lo hice por mi familia. Yo no necesito nada en mi vida. Si tengo para comer es suficiente. Tengo mis hijas, la pequeña va a nacer ahora, y quiero que ellas y mi mujer estén bien. Soy muy protector.

Dyego, jugador de fútbol sala, deja el Barça a final de temporada.

Elimina el romanticismo de la ecuación.

En el deporte, como yo lo veo, es mejor que seas pragmático. Si dentro de la pista tu estás muy emocional... Mira, yo voy a jugar la final del Mundial. Mi sueño es jugar con la canarinha, mi familia me está viendo... Voy a jugar una mierda. Tengo que ser pragmático. Voy a entrar a un partido, como he hecho mil veces, y sé lo que tengo que hacer. Es la mentalidad con la que entro a jugar. La gente me dice que tengo la facilidad de abstenerme del error.

Eso es muy complicado.

Es que me da igual el juicio externo. Siempre he leído mucho, iba a los aeropuertos y me compraba libros. He sido siempre de estudiar esa parte. Yo veía lo importate que era. Siempre he dado mucha atención a ello. Hay que quitar la parte romántica del deporte cuando estás en la pista. Ahí dentro, tienes que ser frio.

Y eso no está reñido con la belleza del deporte.

Siendo tan pragmático a veces te vuelves romántico [ríe]. Ahí tu ves un jugador que no falla, que juega bien, es bonito de ver. Es romántico. Ese jugador está al margen de todo. Está en trance, en una zona donde todo fluye y pasa. Si tú estás emocionado e ilusionado, no aciertas un pase. De tan pragmático que es se vuelve romántico, porque para entrar en ese modo mental de rendimiento necesitas esa frialdad. Cuando estás en la pista, debes 'desrespetar' al rival. Tienes que saber en qué es bueno y en qué te puede hacer daño. Tú no puede respetar. Tienes que pasar por encima de ese rival.

Esa es una opinión muy disruptiva.

A veces confundimos el respeto con saber si el rival es bueno. Tengo que estar atento, pero no le voy a respetar. Le quiero ganar. Si tú respetas demasiado... Yo afront mucho uno contra uno al defensor. Yo a ese defensor no le respeto para nada. Si yo lo hiciera, estoy muerto. De hecho, si doy mi máximo es cuando lo estoy respetando de verdad. Sé que tengo que hacerlo porque es bueno.

¿De qué está más orguilloso?

No de los títulos, sino de que cuando empecé a jugar tuve una idea: quería ser un jugador así, ser este tipo de jugador. Y lo he conseguido al alto nivel, que es muy complicado imponer tu estilo de juego. El mío exige riesgo, mucha concentración y físico. Para jugar a mi estilo, tengo que convencer a mi entrenador de que soy productivo en eso. Entonces él me pide que lo haga. La Dieginha esté marcada para la historia. Cuando miras la camisa 7 encarando, sabes que hay peligro. Quedó la marca registrada.

Dyego, jugador de fútbol sala, deja el Barça a final de temporada.

¿Que ha buscado fuera del Barça?

No es una despedida. Me voy a jugar a otro sitio, porque aquí yo siento que es mi casa. Por mucho que no vuelva nunca más al Palau o a Barcelona, porque luego me quiero ir a vivir a Brasil. Esto lo siento como mi casa. No lo vivo como una despedida. Simplemente, creo que he cumplido todos mis objetivos y he hecho todo lo posible para mantener la sección de fútbol sala en el máximo. Viendo los mensajes y el cariño de la gente, siento que he cumplido mi deber. Cuando subí mi post de que me iba, sabía que le caía bien a algunos, pero me sorprendió para bien. Yo al Barça le deseo lo mejor, que los chavales que vengan se den cuenta de la responsabilidad que tienen. Deben ser defensores de la sección. Tienen que hacer que a la gente le guste el fútbol slaa, que la gente vaya al Palau, ganar títulos, que se hable del Barça. La reponsabilidad ahora es de la nueva generación. Nosotros hemos cumplido.

"Es muy bonito marcar a las personas. A veces recibo mensajes y los respondo todos"

Ha sido y es un referente para todos los aficionados del deporte.

Vale que el deporte va de ganar, porque si no las críticas van a venir. Pero si puedes hacer que a un chaval le guste verte jugar... Yo tengo un vecino más mayor y ahora amigo y él se divierte y me escribe. Es muy bonito marcar a las personas. A veces recibo mensajes y los respondo todos. A veces me piden que les ayude, a ver como hacen el uno para uno y les digo que hagan esto o aquello. Ellos me lo agradecen muchísimo y se quedan flipando. Días después te envían videos para que vea cómo lo hacen.