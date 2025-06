El Barça recrea a Johan Cruyff con IA

La imagen de Johan Cruyff generada por Inteligencia Artificial (IA) protagoniza la campaña ‘La Flor de Cruyff’, una cápsula de moda en la que el FC Barcelona homenajea al exentrenador y exfutbolista azulgrana con una colección de camisetas con la silueta del gol imposible del ‘holandés volador’. Según ha explicado el club catalán, la colaboración ha sido posible gracias a que la familia Cruyff ha autorizado la utilización de la imagen del icono azulgrana para realizar la campaña.

El nombre de la colección nace de la expresión coloquial utilizada por el periodista Manuel Vázquez Montalbán, uno de los grandes ideólogos del barcelonismo. Él consideraba que el neerlandés tenía "una flor en el culo" por algunos éxitos atesorados cuando el Barça lo tenía todo en contra, como aquellas Ligas conseguidas en Tenerife en los noventa.

El artífice del ‘Dream Team’

Sobre un fondo negro, vestido con su inseparable gabardina color cartón, el entrenador del denominado ‘Dream Team’ se dirige a cuatro promesas del primer equipo azulgrana: Pau Cubarsí, Marc Casadó, Héctor Fort y Pau Víctor; y les pregunta: "¿Creéis en la suerte?".

"De mí decían que tenía mucha, una flor decían, pero no, porque no es la suerte la que pasa a la historia; es tu estilo. Luego puedes perder, pero si tienes tu estilo, automáticamente, ya has ganado", asegura Cruyff en un video generado por IA.

Y continúua con su discurso y con su enseñanza a los jóvenes: "Que miren, que hablen, que griten, que imiten, pero solo hay un balón y lo tenemos nosotros, valientes, creativos y orgullosos. Por lo tanto, seguid disfrutando y que la gente disfrute, y olvidad a los que os digan que es suerte, porque no envidian vuestra suerte, sino vuestro estilo. La suerte no existe, nuestro estilo, sí".

Tercera entrega

‘La Flor de Cruyff’ es la tercera entrega de la colección Barça x Cruyff, después de las dos primeras: ‘Gallina de Piel’, centrada en sus frases míticas, y una segunda orientada en su estilo y estética. La colección está formada por camisetas, sudaderas y chaquetas que incorporan códigos visuales que evocan la herencia de Cruyff: el número 9, su silueta recreando el famoso gol imposible del ‘holandés volador’ y fotografías que inmortalizan sus momentos más emblemáticos.

Para ello se utiliza una paleta de colores que combina el azulgrana del Barça y el naranja y el negro propios del que fuera técnico del ‘Dream Team’ junto con elementos retros.