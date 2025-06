Radiografía al baloncesto azulgrana: el equipo de Peñarroya repite el desastre de Grimau

El Barça no está entre los cuatro mejores equipos de España de baloncesto. Ni tampoco de Europa, por supuesto. La eliminación en los cuartos de final de la Liga ACB ante el Unicaja ha comportado la primera consecuencia deportiva palpable de la próxima campaña: el equipo no participará en la Supercopa de España. Habrá otras consecuencias.

El club digiere el fracaso de la temporada, para la que existen numerosas coartadas. La principal, por evidente, ha sido la acumulación de lesionados. Pero ni la dirección del equipo ha sido tan satisfactoria como se esperaba, ni el rendimiento de algunos jugadores ha alcanzado el nivel deseado ni el club ha invertido para mitigar las carencias de sección, con lo que la asunción de responsabilidades se diluye. Y el Barça encadena su segunda temporada en blanco, sin ningún título, lejos de ser un sólido aspirante a alguno de los cuatro por los que ha competido. Serán tres en la próxima campaña.

Jan Vesely y Nicolás Laprovittola, lesionados, miran el Barça-Olympiacos junto con Mario Fernández y Juan Carlos Navarro, los ejecutivos de la sección. / Dani Barbeito

Cuarta vez en 42 años

La sección está ya de vacaciones, condenada a ver por televisión el desenlace de la Liga, igual que la Euroliga (eliminados antes de acceder a la final four) y la Copa (también en cuartos de final). Vacaciones que han empezado más pronto que nunca; en cualquier caso, tan pronto como en 1992, 2005 y 2017. Son los tres únicos casos, con el actual, en 42 años, que el Barça ni siquiera ha alcanzado las semifinales de la liga.

Un resultado que empeora el del curso precedente, ya insatisfactorio, bajo el mando de Roger Grimau. Con el anterior técnico se disputaron al menos dos semifinales (Supercopa y Liga) y la final de Copa. El balance de resultados fue de 51 victorias y 31 derrotas.

Con Joan Peñarroya el baremo se ha reducido a 44 victorias y 34 derrotas, con la semifinal de la Supercopa igualada (no hay una eliminatoria anterior) y derrotados en los cuartos de final de las otras tres competiciones.

Presupuesto de 42,5 millones

Los números acusan al técnico de Terrassa, no así los responsables de la sección. Juan Carlos Navarro, el director deportivo de la sección, dijo en Málaga: "Estoy convencido de que seguirá". No solo porque tiene contrato (hasta 2026), sino porque él, como ejecutivo, no va a destituirle. Entre otras razones, porque todas las decisiones deportivas que se tomen en el baloncesto están condicionadas por el dichoso fair play del fútbol que atosiga a todas las secciones.

El basquet azugrana ha tenido un presupuesto de 42,5 millones. Ha gastado de más. Sin un solo fichaje adicional más que el de Raulzinho Neto, que duró dos meses, víctima de dos lesiones musculares. Luego vino el sainete con Thomas Heurtel, que algo debió costar, además de la mala imagen.

Los asistentes retiran a Chimezie Metu, lesionado en el tendón de Aquiles. en el partido ante el Bayern. / Valentí Enrich

Pieza por pieza

La limitación presupuestaria, que se mantendrá, acota la remodelación, obligando a afinar las elecciones. El dinero se destinará a sustituir las piezas que pierda la plantilla. La baja de Chimezie Metu se compensará con el georgiano Tornike Shenghelia, de 33 años, procedente del Virtus de Bolonia. Justin Anderson, que acaba contrato, se va a a Dubai. Su lugar y su función la desempeñará Miles Cale, alero estadounidense como él, de 26 años, procedente del Dolomite Trento, también de Italia. Está por confirmarse oficialmente la marcha de Álex Abrines. Mundo Deportivo anunció que meditaba retirarse, con lo que el Barça tendrá que buscarle un sustituto.

La decisión determinante es la que se tome, o se pueda tomar, con Willy Hernangómez. El club está descontento con su rendimiento, descompensado con la alta ficha que percibe –todo lo contrario que Youssoupha Fall, que seguiría por el bajo coste que supone– y al que se desea relevar con otro pívot más determinante y decisivo.

Willy Hernangómez y Jabari Parker, en un entrenamiento en el Palau. / Javi Ferrándiz

Un equipo "fundido"

"Joan ha hecho un trabajo increíble teniendo en cuenta lo que ha pasado. Hemos estado a una canasta de la final four, pero hemos llegado fundidos a final de temporada", dijo Navarro, disculpando a Peñarroya.

"Fundidos" fue el mismo término empleado por el entrenador al final del partido contra el Unicaja, que requirió una prórroga. "Un partido que teníamos ganado y que hemos perdido nosotros. Ha sido un final durísimo, como en toda la temporada", comentó Peñarroya, aludiendo a "detalles que no hemos sabido controlar", como algunas acciones en la pista, pero también a la carestía de jugadores.

Peñarroya se sorprende de una decisión arbitral en el partido FC Barcelona-Olympiacos de la Euroliga. / Dani Barbeito

Nueve contra 14

"No teníamos alternativas para refrescar piernas y mente", lamentó el técnico, que ha afrontado las últimas semanas con nueve fichas séniors (Laprovittola, Núñez y Vesely no han salido dela enfermería) más tres jugadores del filial. Ibon Navarro, en el Unicaja, manejaba una plantilla de 14 profesionales de los que descartó a dos en cada partido de la serie.

Se ahorró reproches Peñarroya y se los reprimió Joel Parra, indignado por el nivel del equipo. "La culpa es de los cinco que estamos en la cancha, esto no se lo merece un club como el Barça», clamó el alero. "No diré lo que pienso porque sería algo negativo para mí y para el equipo", se autocensuró Parra.