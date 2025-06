Barcelona es más que un club: los eventos deportivos de la ciudad comparten sus inquietudes

Barcelona es una de la capitales deportivas más importantes del planeta. Su dimensión trasciende de la categoría de ciudad olímpica, título eterno que pertenece al pasado. Treinta y tres años después, la ciudad sigue albergando, como hacía antes de los Juegos de 1992, eventos deportivos internacionales de larga tradición que van más allá de la organización de eventos puntuales anuales: campeonatos del mundo, etapas del Tour de Francia, la Copa América... Barcelona es más que un club. Más que el fútbol del Barça.

Sus organizadores y promotores se han reunido en un foro, BCN Global Sports, para compartir sus experiencias, sus preocupaciones, sus retos. Estaban representados altos cargos del Circuit de Montmeló, Dorna (organizadora del Mundial de motos), RPM Sports (Marató de Barcelona), CSIO (Concurso de Saltos Internacional de Barcelona de hípica), Trofeo Conde de Godó de vela, junto con dirigentes del Ajuntament, la Diputació y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Imagen del foro celebrado en el Club de Polo de Barcelona. / Nacho Olano / RCPB

Contra el 'Sportswashing'

"Casi no nos conocemos", dijo uno de ellos, y convinieron todos que tendrán que ayudarse mutuamente. Les unen más cosas de las que les separan, pese a tratarse de distintos deportes. Por ejemplo, se enfrentan a una competencia feroz con los países del Golfo Pérsico y el dinero que invieren en su sportwashing. No hace falta ir muy lejos: Madrid no ha parado hasta poder albergar un gran premio de F-1 y la próxima edición de su carrera amenaza la continuidad del GP Barcelona-Catalunya, con contrato hasta 2026, y pendiente de renovación. Un caso próximo e inmediato.

El piloto australiano del equipo McLaren Oscar Piastri y monegasco del equipo Ferrari Charles Leclerc, primer y tercer clasificado, en el podio del GP de Fórmula Uno, en el circuito de Barcelona-Catalunya de Montmeló. / Siu Wu / Efe

"Hay muy poca gente que va a comer a una calle donde solo hay un restaurante. Normalmente vas a una calle donde hay mucha oferta, y la oferta genera oferta y demanda inducida. Lo que tiene que haber es una competencia leal", dijo Alejandro Merino, director de Relaciones Externas del Consejo Superior de Deportes (CSD). Nadie le rebatió.

Tampoco Xavier Pujol, CEO del Trofeo Open Banc Sabadell, que convive con el Masters 500 de Múnich en la misma semana y solo envidiaba la ayuda pública alemana para construir una cancha para 10.000 espectadores, sin quejarse de la que se recibe de las instituciones, fundamentales para que todos esos acontecimientos convivan en la ciudad.

Holger Rune celebra su victoria ante el español Carlos Alcaraz durante la final del Barcelona Open Banc Sabadell. / Enric Fontcuberta / Efe

La competencia

El Polo fue el anfitrión del foro como sede que es de la competición deportiva más antigua de la ciudad. El concurso hípico data de 1902. Acoge en octubre la 113ª edición del concurso hípico. La competencia de Abu Dhabi no supuso una amenaza mayor que, en su día, la oferta de Nueva York y la de Moscú, con un evento en la Plaza Roja, para llevarse el torneo. Tampoco al Club Nàutic le inquietan París o Londres, que no tienen mar.

Esa amenaza de los países de Oriente Medio es evidente en la Fórmula 1 y en el Mundial de Motos. Con matices. Se han llevado jornadas de entrenamiento. Marc Saurina (Dorna Sports) aclaró que los coches encuentran condiciones climáticas más similares, en invierno, con las que tendrán cuando se desarrolle el Mundial. "En nuestro caso", añadió, el Mundial de motos empieza en Asia y nos conviene por logística y sostenibilidad", aclaró.

Una de las regatas de la Copa América con Barcelona al fondo. / EP

La coincidencia con el Sónar

Su inquietud radicaba en la coordinación que han de procurar todos los eventos en "no hacernos daños las fechas". Bromeo con que en una edición el GP de Barcelona coincidió con el Sónar, "y a la gente le costaba llegar por la mañana al Circuit".

Ese problema, el de la coincidencia, lo tuvo el Polo el año pasado con la Copa América, lo que les llevó a cancelar actos y actividades, recordó Daniel García Giró, director del CSIO Barcelona. "La Copa América puso el foco en la vela, que es un deporte minoritario", destacó Jordi Puig, presidente del Real Club Náutico de Barcelona. Ayudó a acelerar obras en infraestructuras del Port de Barcelona y fomentó la actividad deportiva en 10.000 niños que disfrutaron de un bautizo de mar.

Cientos de personas participan en la Mitja Marató de Barcelona, el pasado mes de febrero en Barcelona. / Lorena Sopena / Europa Press

La ventaja es Barcelona

La Marató de Barcelona compite con otras 50 ciudades. Su peculiaridad, como evento, es que en él conviven los atletas profesionales y los amateurs. Cristian Llorens, director de eventos de RPM Sports, dijo que no compiten en pujas de dinero con otras ciudades. Su ventaja es "Barcelona". Y el reto es convertir la carrera en "una experiencia, desde el momento de la inscripción" que vaya más allá de sufrir corriendo los 42,195 kilómetros. "No podemos innovar en la prueba, en la ciudad, en la extensión"...

"La clave", sostenía Merino corroborando a Llorens, es que "en Barcelona se sitúa al deportista en el centro de todo". "En otros lugares se preguntan qué hace Barcelona para que, con menos dinero, esté albergando tantos acontecimientos, y es eso", respondía el representante del CSD. Tal vez uno de esos lugares sean los reinos árabes. "Los equipos están formados por personas, y las personas van a hoteles, a restaurantes, quieren cultura, arte, gastronomía...", añadió Saurina.

Sira Martínez, la nueva embajadora del CSIO Barcelona-2025, posa con el nuevo cartel del concurso de saltos de equitación que se vivirá en Barcelona en octubre. / @RCPoloBarcelona

Un apoyo "fundamental"

Conrad Felip, coordinador de deportes de la Diputació, subrayó, que el apoyo "económico y logístico de las instituciones públicas es fundamental" para la celebración de todas las pruebas. "El Circuit es una infraestructura de país y funciona 321 días al año", apuntó Montse Sogues, su directora de comunicación.

Las actividades en la reciente carrera de Fórmula 1 no se han circunscrito en Montmeló, sino que algunas se han celebrado en Barcelona. Es lo que se conocen como "las experiencias" que se procuran ofrecer al público para crear fidelidades. El RCT Barcelona barrunta expandir las actividades del torneo Conde de Godó más allá de las instalaciones y abrirse a la ciudad, potenciar mayores sinergias con los demás. "Los socios han de pensar que el torneo no es suyo, sino de la ciudad, y que para mantenerlo hay que profesionalizar el torneo y gestionarlo como una empresa", convino Xavier Pujol.