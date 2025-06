Segundo curso consecutivo del Barça de baloncesto en blanco: Navarro dice que Peñarroya seguirá

Ni Supercopa. Ni Copa del Rey. Ni Euroliga. Ni Liga. El Barça de baloncesto cierra la temporada, una convulsa temporada repleta de graves problemas por lesiones (Nicolás Laprovittola, Juan Núñez, Chimezie Metu, Jan Vesely), con las manos vacías. Cero títulos de cuatro posibles. Ni uno solo ha logrado el equipo de Joan Peñarroya, cuyo futuro no se debate.

Tiene contrato hasta 2026 y seguirá la próxima temporada, tal y como anunció Juan Carlos Navarro, el director deportivo de la sección azulgrana, tras la derrota final contra Unicaja (97-95) que le eliminaba en los cuartos de final de la Liga Endesa.

"Estamos jodidos, pero ha hecho un trabajo increíble teniendo en cuenta lo que ha pasado. Estoy convencido de que seguirá", ha dicho el ejecutivo a Catalunya Ràdio y RAC-1. "Hemos estado a una canasta de la final four, pero hemos llegado fundidos al final de temporada", ha subrayado Navarro, calificando de aprobado este curso, a pesar del 0 de 4.

Esa fue -"fundidos"- la misma palabra que usó el entrenador del Barça. "No puedo reprochar nada a estos jugadores, están muertos, están fundidos… ", comentaba Peñarroya, lamentando el desastre vivido ante el Unicaja, después de malograr una ventaja (75-84) a minuto y medio del final que desembocó en la prórroga. En el tiempo añadido, levantó la diferencia local (90-84) hasta ponerse por delante (92-95). El Barça tuvo el último tiro para evitar la tragedia (97-95) pero Satoransky recibió un tapón.

"Final durísimo"

"Es un partido que teníamos ganado y lo hemos perdido nosotros. Ha sido un final durísimo como en toda la temporada, son detalles que no hemos sabido controlar. Y, además, no teníamos alternativas para refrescar piernas y mente", añadía Peñarroya, que se ha visto impotente para levantar al equipo.

"Ha sido un cúmulo de muchas cosas. Pero esta no es una temporada del Barça, el no ganar ningún título. No es lo normal", ha admitido Joel Parra, quien quería morderse la lengua en Málaga para no cometer ninguna torpeza verbal que agravara aún más el panorama de la sección.

Tyson Carter intenta evitar un tiro de Kevin Punter en el tercer partido de la serie. / Efe / Daniel Pérez

"No diré lo que pienso, serían cosas negativas para mí y para el equipo. No, no lo diré", se iba autoconvencido el jugador de Barça, eximiendo, eso sí, "al entrenador y al trabajo desde los despachos" de lo que ha significado esta terrible temporada en la que el club no ha festejado ningún título.

"No diré lo que pienso. Solo quiero pedir perdón a la afición porque esto no se lo merece un club como el Barça, la culpa es de los cinco que estamos en la cancha", observaba Joel Parra.

“Ha sido una temporada muy dura en todos los sentidos, pero el equipo y los jugadores han tenido mucho mérito”, ha recalcado Navarro para valorar la segunda temporada consecutiva en blanco de la sección.

En la primera, y hace justamente un año, provocó la destitución del técnico Roger Grimau. En la segunda, en cambio, el club mantiene la confianza en Peñarroya. El precedente de 2017, con Giorgios Bartzokas en el banquillo cuando tampoco se logró ningún título, se está repitiendo con demasiada frecuencia.

Grimau se marchó tras perder cuatro títulos y tres de ellos ante el Madrid: Supercopa, Copa y Liga. En la Euroliga caía eliminado en los cuartos de final ante Olympiacos. Con Peñarroya, y golpeado por tantas lesiones que han dañado la estabilidad del proyecto hasta hacerlo vulnerable y sin respuesta en los momentos decisivos, la situación se ha repetido.

Joan Peñarroya, el técnico del Barça, durante el duelo contra Unicaja en el Palau Blaugrana. / Efe / Enric Fontcuberta

En el último suspiro perdía (septiembre 2024) la semifinal de la Supercopa contra el Madrid (89-83). Más de lo mismo en la Copa del Rey cuando en febrero pasado caía el Barça ante La Laguna Tenerife (91-86) en los cuartos de final.

La trágica historia se repetía, y también en cuartos, a inicios de mayo con otra derrota de idéntico guión. Eliminado de la Euroliga por el Mónaco (85-84). Otra horrible gestión del final del partido, clonada en Málaga cuando el Unicaja lo echaba también en cuartos (97-95).

"Se nos escapó un partido que, evidentemente, es de esos que la gente dice que si lo juegas 100 veces pierdes uno. Es una temporada muy dura en la que nos han pasado demasiadas cosas", ha dicho Peñarroya a modo de cruel balance de un Barça que se ha quedado en la puerta de los cuartos de final.