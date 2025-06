Marc Márquez: “Podía haber corrido más, pero no era necesario”

“Si en enero nos dicen que, tras el octavo gran premio de la temporada, le sacaría 32 puntos a ‘Pecco’ (Bagnaia) y 93 a Àlex (Márquez, su hermano), todos los hubiésemos dado por bueno, hasta por lógico. Pero, mira, la amenaza es Àlex, que ya no es sorpresa. Lo dije el primer día que probé la Ducati 2024: Àlex irá muy, muy, rápido con esta moto”.

Marc Márquez Alentá (Ducati) lidera el Mundial de MotoGP con una ventaja asombrosa cuando aún no se ha llegado, ni mucho menos, al ecuador del campeonato. Lo ha ganado (casi) todo y, el pasado fin de semana, en Motorland (Aragón), hizo una auténtica exhibición, recordando a aquel MM93 de 2019, que lo ganaba todo, todo, con una autoridad, con una solvencia, con una determinación y pilotaje asombrosos.

Aquel 2019 fue un año tan bestia que Marc se niega a hablar de él. No quiere comparaciones con su año de lujo. Pero, lo cierto, es que este 2025 lleva camino de ser algo muy, demasiado, parecido. En Motorland, lideró los seis entrenamientos y ganó, demasiado fácil, las dos carreras, la corta y la larga, escapándose, marcando un ritmo endiablado, cuándo y cómo quiso, y cruzando la meta en solitario.

"Sacarle 32 puntos a Àlex no es ni mucho menos definitivo. Faltan 28 carreras y cada fin de semana se reparten 37 puntos ¡uf! Bagnaia ya está aquí, mi hermano no parará, Martín, el campeón, pronto volverá. Esto es muy largo, amigos". Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo y líder de MotoGP

“Todo tiene su explicación”, comentó el mayor de los Márquez, que, hoy, como el resto de compañeros de parrilla protagonizará un test “donde deberíamos encontrar un poquito más de potencia y seguridad, pues los demás se están acercando”. La explicación de Marc fue, de nuevo, muy sencilla. “Hay circuitos, como Silverstone y, ahora, Mugello o Assen, donde mi superioridad no será tan palpable, no están entre mis trazados favoritos y, por tanto, en aquellos donde me me sale fácil, donde me encuentro en la gloria, he de apretar, marcar mi ritmo, ganar y sumar los máximos puntos posibles. Luego, en los otros, tal vez Àlex y ‘Pecco’ tengan ese puntito de ventaja”.

Fallo grave en EEUU

Así que Marc empezó a trabajar el viernes, desde el FP1, donde superó por un segundo al resto de rivales, para ganar las dos carreras y sumar el completo 37 (12+25), el máximo que se puede sumar en un GP. “El sábado tardé algo, por la mala salida, en liderar el grupo, marcar mi ritmo y administrar la ventaja con respecto al segundo; el domingo salí bien y me escapé de inicio. Todo perfecto”.

Marc, que hizo la vuelta rápida cuando restaban tres vueltas, asegura que no fue demostración alguna de poder, de seguridad. “La verdad es que la pista fue mejorando poco a poco. Podía haber apretado más, podía haber rodado más rápido por vuelta, podía haber ganado con mayor ventaja, pero no hizo falta. Tenía en la cabeza la caída absurda de Austin e, incluso, la de Jerez. Fue peor la de EEUU, porque es mi circuito, que la de Jerez, donde la salida fue muy complicada”.

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia comparten podio con todo el equipo Ducati Lenovo. / ALEJANDRO CERESUELA

El líder de Ducati cree que “si quieres aspirar al título, si quieres ganar y yo quiero ganar este título, no puedes fallar en los circuitos que tienes marcado en rojo en tu calendario y Motorland era uno y no, no, porque llevase tres carreras largas sin ganar (Jerez, Le Mans y Silverstone). Era porque hay que ir sumando, pues Àlex no falla y, ya habéis visto como os anuncié, que ‘Pecco’ llegará. Bueno, creo que ya está aquí”.

Cuando le recordamos a Marc que, el año pasado, el 1 de septiembre, en este mismo trazado, ganó su primero GP después de 1.000 días de sufrimiento, de enorme incertidumbre, y le pedimos que comparase ambas victorias, el mayor de los Márquez Alentá fue muy claro, bueno, como siempre: “Aquella victoria fue un regalo ¡cómo no!, pero también un punto de inflexión, una fiesta para todos, la culminación de mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Ésta segunda consecutiva de Aragón?, pues el trabajo bien hecho, lo que tocaba, no podíamos fallar, por eso me siento orgulloso de haberlo logrado”.

"Habrá circuitos, como ocurrió en Silverstone o puede pasar, ahora, en Mugello y Assen, donde los demás serán, tal vez, más rápidos que yo. Por eso, en Motorland, uno de mis trazados favoritos, tenía que ganar sí o sí y las dos carreras"

Cuando se le recuerda que Joan Mir ya dijo en Tailandia, en el primer fin de semana de Mundial, al ver el dominio de Marc que “éste Mundial solo se le puede escapar a Marc, si falla, solo lo puede perder él”, el nº 93 señaló: “Ciertamente, me está saliendo todo muy bien, pero esto solo acaba de empezar. No hemos llegado ni siquiera a mitad del camino, quedan muchísimas carreras, aquí se reparten 37 puntos cada fin de semana, muchos como para considerar los 32 que le sacó a Àlex como definitivos. Además, ‘Pecco’ ya está aquí y aún falta que vuelva el campeón, Jorge Martín. No, no, esto es demasiado largo como para sacar pecho”.

Marc Márquez llegó ayer a pedir perdón a los 50.000 espectadores que soportaron el calor sofocante de Motorland “pues todo el mundo sabe que a mí me gustan las carreras peleadas, pero, este domingo, no podía permitírmelo, era mi circuito y no podía fallar. Otro día daré más espectáculo, lo siento”.