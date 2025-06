Italia destituye a Luciano Spalletti como seleccionador ante el miedo a no acceder al próximo Mundial

Luciano Spalletti anunció este domingo que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) le destituyó del cargo de seleccionador de Italia, apenas dos días después de la abultada derrota ante Noruega (3-0) que complicó la clasificación para el próximo Mundial, el de Estados Unidos 2026, cita a la que Italia acudió por última vez en Brasil 2014.

"Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas", dijo en rueda de prensa este domingo.

"Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas", añadió.

Despedida ante Moldavia

El de este lunes ante Moldavia, partido de clasificación para el Mundial, será por tanto su último encuentro al frente de la selección, obligado a ganar para mantener opciones de ir al Mundial.

"Tenemos que vencer y convencer para abrir de la mejor manera el nuevo ciclo de la selección, para el que venga después de mí. Y lo digo sin hipocresía, sin celos ni envidia", apuntó.

Para Spalletti, lo más doloroso de su etapa al frente de Italia, que comenzó en agosto de 2023, es el "no haber podido sacar lo mejor de todos los jugadores y no haber expresado mi fútbol".

"Estoy decepcionado conmigo mismo. Y os agradezco (dirigiéndose a los periodistas) la educación que tuvisteis al valorar el partido contra Noruega. Fuisteis demasiado comprensivos", señaló.

Spalletti finalizó su etapa tras 23 partidos como seleccionador, con un bagaje de 11 victorias, 6 empates y 6 derrotas; además de una participación en la Eurocopa 2024 en la que cayó en octavos de final tras un mal torneo.

A poco más de un año para el comienzo del Mundial, al que todavía tiene que sacar billete, Italia iniciará un nuevo ciclo con un nuevo entrenador.

Entre las posibles opciones, asoman los nombres de Stefano Pioli e incluso de Claudio Ranieri, que recientemente rescató al Roma con un gran tramo final de temporada y siempre dejó abierta la puerta del combinado nacional.