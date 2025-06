Doctor Helios Pareja: “A nuestro metabolismo no le ha dado tiempo a adaptarse al ritmo de vida actual”

Oímos constantemente hablar de metabolismo. De tenerlo rápido o lento, de estrategias para acelerarlo, de ayuno intermitente, de dietas bajas en carbohidratos, de ejercicio físico… Por suerte o por desgracia, la actividad física y la nutrición cada día están más presentes en las conversaciones diarias de muchas personas, pero no siempre se habla de ellas en los términos adecuados. Algo parecido ocurre con el metabolismo. Ese ‘palabro’ que realmente hace referencia a todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo para mantener la vida, transfiriendo energía de los alimentos a las células, muchas veces es malinterpretado.

El metabolismo es un sistema complejo, pero comprenderlo y aprender a detectar el funcionamiento de el de uno mismo es sin duda un gesto clave para conseguir las metas. “Con el metabolismo lo que ocurre es lo mismo que con la farmacología. Para cada problema hace falta una solución distinta. Cada uno tenemos una genética, unas hormonas, unas condiciones, un ambiente, un estilo de vida… y al final aplicar lo que a uno le sirve a otra persona no suele generar buenos resultados. El tema con el ejercicio y la nutrición es que suele ser bastante inocuo hacerlo a diferencia de, por ejemplo, tomar un fármaco erróneo, pero a veces confundimos que sea inocuo con que no pase nada”, explica el doctor Helios Pareja, autor del libro ‘Inteligencia metabólica’ (Ed. Alienta).

El experto afirma que conocer el propio metabolismo es la forma más eficiente de conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible. “Solo así podremos evitar estrategias, acciones o herramientas que no estén adaptadas a mi organismo. El metabolismo funcionará de acuerdo a los ‘inputs’ que le demos”, afirma el investigador y profesor en la (Universidad Autónoma d de Madrid (UAM) en el ámbito de la fisiología del ejercicio, la nutrición y el metabolismo. Y como cada caso es único, la mejor forma de regular estos ‘inputs’ en función del resultado que queremos será conociendo cómo funcionamos.

Cuatro pilares del metabolismo

“Elegir adecuadamente los alimentos, no solo por su valor calórico, sino por las funciones que tienen en nuestro organismo, o elegir correctamente la ingesta en función de la actividad que vayamos a tener a lo largo del día, porque no es lo mismo estar entrenando o que vayamos a pasar el día sentados en la oficina por ejemplo, va a ser la clave”, apunta el experto. “Entender cómo funciona nuestro cuerpo nos permitirá avanzar en vez de ir a ciegas”, sentencia.

Y es que además de la forma de alimentarse, lo crucial para entender el funcionamiento del metabolismo es comprender que está formado por cuatro pilares. “La matriz metabólica está formada por la alimentación, el ejercicio físico, el NEAT (actividad) y el descanso. Si uno de estos falla, el resto se resiente”, explica el experto. En ese sentido, apunta la necesidad de distinguir entre ejercicio físico y actividad. “No es lo mismo para tu cuerpo haber ido a CrossFit que haber estado toda la mañana andando. Puedes ir tres veces por semana al gimnasio y pasarte el resto del día sentado y serás igualmente una persona sedentaria. La clave está en esos pequeños gestos del día a día”, afirma, y es que en función de la actividad que estemos desarrollando que el cuerpo usará unas fuentes de energía u otras, por ejemplo, para llevarlas a cabo y eso tendrá unos efectos en nosotros.

“No es lo mismo para tu cuerpo haber ido a CrossFit que haber estado toda la mañana andando. Puedes ir tres veces por semana al gimnasio y pasarte el resto del día sentado y serás igualmente una persona sedentaria. La clave está en esos pequeños gestos del día a día”

Metabolismo desactualizado

“Es superfácil aumentar el gasto energético. Lo que pasa es que nos tenemos que poner esas gafas cuando nos levantamos por la mañana. Si actuamos con la inercia y de manera reactiva, cogeremos el ascensor, iremos al coche, aparcaremos en el parking de la oficina, volveremos a coger el ascensor y nos sentaremos durante horas en la oficina para repetir el proceso a la inversa luego, y como estoy tan cansado me sentaré en el sofá”, explica el experto. “Aunque también puede ocurrir al revés, que seas una persona que se pasa el día andando de arriba a abajo en el trabajo pero luego el día que te toca correr para alcanzar el autobús no llegas, o el día que has de coger a tu hija no tienes fuerza. Esa es la inercia que debemos romper y tener conocimiento de cómo funciona el metabolismo nos dará las herramientas para hacerlo”, afirma el doctor.

En parte, la epidemia de sedentarismo y la obesidad son dos de los grandes problemas de la sociedad actual que el metabolismo podría ayudarnos a entender. “A nuestro metabolismo no le ha dado tiempo a adaptarse a las comodidades de la época actual”, espeta el doctor Pareja. “Venimos de miles de años heredados de nuestros antepasados en los cuales el metabolismo tenía que funcionar de manera distinta porque había épocas de hambruna, migraciones en las cuales había enormes periodos de tiempo en los que no podíamos ingerir suficiente alimento y, sin embargo, íbamos caminando, corriendo, cazando. Llevamos apenas 50 años industrializados y sentados en un escritorio. A nuestro metabolismo no le ha dado tiempo a adaptarse. De manera que, por sabio que sea, digamos que todos tenemos un metabolismo ancestral de cuando teníamos un gasto energético extremadamente alto atrapado en una rutina que implica un gasto calórico tres veces menor”, sentencia.