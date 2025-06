Carlos Alcaraz no es el de “A mi manera”, es el de Roland Garros

«El tenis de máximo nivel exige mucho. No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana. El tenis es muy exigente, ahora es todo muy bonito y es muy joven, pero tiene que ver que, si quiere igualar los números de los tres ‘cracks’, tiene que jugar 15 años a gran nivel. Le considero un jugador y una persona inteligente y, poco a poco, se va a ir dando cuenta de lo que necesita para estar a ese nivel y seguro que lo va a implementar».

Quien habló así, después de ver el documental “A mi manera” de Netflix sobre Carlitos Alcaraz fue su colega Roberto Bautista.

“Querer ser el mejor de la historia de esa manera... puede llegar. Yo lo veo difícil, ya lo veo difícil teniendo una vida normal. Es muy complicado. Está claro que por nivel, puede llegar a serlo ¿De la manera que él dice? De los tres que lo han conseguido, nadie ha sido así. Pero igual es un gurú, un pionero, y lo consigue".

Esa fue, también, la opinión de Carlos Moyá, no solo tenista de élite sino, incluso, el último entrenador del inmenso, del portentoso, del mito Rafa Nadal.

Alcaraz, que hoy se ha convertido en uno de los más grandes tenistas de la historia de Roland Garros y, por descontado, digno heredero del interminable Nadal, suma ya, a los 21 años, cinco torneos de Grand Slam. Bautista no ha ganado ninguno. Moyá triunfó, en 1998, en Roland Garros y llegó a ser nº 1 del mundo durante dos semanas.

Alcaraz gana el Roland Garros ante Sinner, con una remontada sin precedentes / EFE/YOAN VALAT

Solo lo anoto, no critico a nadie, pero, la verdad, me parece excesivo decir lo que dijeron, no ya sobre la vida que lleva Alcaraz (sabe Bautista que el murciano se acusta, algunos días, a las siete de la mañana ¿lo sabe?). No sé, es la primera vez que leo y escucho a dos colegas decirle al mejor tenista (joven) que ha surgido del tenis español en muchos años, que si sigue por ese camino (perdón ¿qué camino? ¿qué saben?) no va a llegar muy lejos. Será, más lejos, pues creo que Alcaraz ya ha llegado más lejos que ellos dos.

Es posible, muy probable, sí, que la culpa de todo la tenga, quién sabe, digo yo, el enfoque, el contenido, el guión, el montaje, la visualización del documental de Netflix donde, la verdad, da la sensación (falsa en la vida real, digo, supongo) de que Alcaraz se pasa todo el día de fiesta en Ibiza.

Bautista y Moyá, dos colegas de Alcaraz, dudaron de Carlitos y deberían rectificar, matizar sus palabras, decir que se equivocaron y que ellos, que saben lo duro que es ser 'el mejor' en cualquier deporte, le piden perdón.

Miren, que alguien quiera triunfar “a su manera”, por ejemplo, Marc Márquez, vaya, otro niño prodigio de este domingo, o Lamine Yamal, digo, no significa ¡ni mucho menos!, que no tenga un comportamiento profesional, muy profesional, tremendamente profesional, en su vida cotidiana, familiar, entrenamiento, viajes, alimentación, descanso…por favor, Bautista y Moyá deberían ser los primeros en saber (y reconocer) que lo que está consiguiendo este portentoso muchacho llamado Carlos Alcaraz, no se logra, desde luego, acostándose, cada día o muchos días, o demasiados días, a las siete de la mañana.

Uno no gana todos esos torneos, uno no se pelea con los cinco mejores del mundo durante años, uno no se lleva, a los 21 años, cinco Grand Slams, uno no remonta dos sets y se lleva la final más apoteósica de la historia de París ante el nº 1 del mundo, Jannik Sinner, viviendo la vida y los entrenamientos, juerga tras juerga. No. Y Bautista y Moyá deberían saberlo. Perdón, lo saben, ¡vaya si lo saben!