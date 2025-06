El Barça se suicida y pierde un partido que tenía ganado

Con el peor partido y pésimas sensaciones viajó el Barça a Málaga para el tercer episodio de la serie, pero resucitó. Con el pulso demasiado débil, castigado el corazón y nublada la cabeza, le fallaron las fuerzas para la última brazada y alcanzar la orilla de las semifinales (97-95) donde le esperaba el Real Madrid. Sucumbió frente a Unicaja, de nuevo porque no supo gestionar los instantes cruciales como tantas veces ha pasado a lo largo de la temporada.

Salió cruz, sometido el equipo al dictado del azar, esquivo de forma reiterada para el grupo de Joan Peñarroya. La fortuna influyó igfual que en similar porcentaje a lasequivocaciones. A 1.10 del final, vencía el Barça con un margen (77-84) que un equipo campeón de verdad sabe preservar. No es el caso. Tyson Pérez enchufó un triple. Kevin Punter perdió la bola a 42 segundos del final y Perry estableció el 84-84 a 8,5 segundos para el final. Punter tiró un triple innecesario, porque bastaba una canasta de dos, y lo falló.

Tyson Carter intenta evitar un tiro de Kevin Punter en el tercer partido de la serie. / Daniel Pérez / Efe

La condena de la prórroga

La prórroga era una condena para el Barça, que había dejado escapar un partido que tenía ganado, y se comprobó inmediatamente con el 90-84 (un parcial de 15-0 en contra). En la agonía reapareció el insólito Punter, capaz de lo mejor (37 puntos, 36 de valoración) y lo peor (las decisiones). Acertó dos triples con tiro adicional (92-94), pero erró un tiro libre después de un triple de Carter (95-95). Ejim sí acertó desde la línea de personal (97-95) y con 5 segundos por delante, el balón cayó en una esquina a Satoransky que tuvo que jugarse un triple que taponó Kameron Taylor.

Unicaja nunca había eliminado al Barça en una eliminatoria (sí en la Euroliga) y se ganó merecidamente el viaje a Madrid para medirse con el campeón a partir del miércoles, mientras que los azulgranas se marchan de vacaciones, vacíos de fuerzas y de títulos en una campaña inolvidable.

El golpe definitivo

Recibió el Barça el golpe definitivo después de infinitos impactos dolorosos ante los que iba resistiendo mal que bien, dejando tras de sí episodios de resistencia encomiables y otros de una insospechada mediocridad. Se vio durante 45 minutos, ya desde el principio, ese Barça en el que todos, o casi todos, se reparten equitativamente una cuota de responsabilidad en el fracaso global.

Por ejemplo. Cuando mejor pintaban las cosas en el primer cuarto, remontado el luminoso (del 9-4 al 11-14), Hernagómez se cargó con dos personales y Fall, que le reemplazó inmediatamente, vio dos más en el fugaz lapso de 21 segundos, lo que llevó merecidamente al banco, castigado por el perjuicio que causaba al grupo. La condena de sacrificar a Parker en la pintura, con la poca garra que tiene, se erigió en un lastre, uno más, para combatir la lozanía andaluza.

Joan Peñarroya durante un momento del tercer partido de cuartos en el pabellón José María Martín Carpena. / Danel Pérez / Efe

Nueve contra doce

Jamás imaginó Peñarroya, aun conociendo las restricciones del club cuando firmó el pasado verano, que sufriría la mayor precariedad de la historia, sin reemplazos para los lesionados y que esa plaga le llevaría a jugarse la vida con nueve seniors. Una carestía acomplejante al comprobar que, enfrente, a Unicaja le sobraban jugadores. Ibon Navarro utilizó los 12. No sólo eso: se permitió el lujo de descartar en el Palau al ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski y al pívot Yankuba Sima; en el primer partido había sacrificado al alero Jonathan Barreiro y al pívot polaco Olek Balcerowski, que en Barcelona brilló. Sima y Killian Tillie se sentaron esta vez en el córner.

El Barça apeló al imprescindible espíritu de la supervivencia, tantas veces invocado durante la campaña. Abrió el segundo cuarto perdiendo de 10 (30-20) y lo cerró uno abajo (43-42) gracias al mano a mano entre Punter (14 puntos sin fallo) y Abrines (dos triples). Anderson se entrometió al relevar a su compatriota; cuando se juntaron, el Barça despuntó tras el descanso (43-49).

Perry intenta colarse entre Hernangómez y Punter. / Daniel Pérez / Efe

Unicaja se desorienta

El aplomo azulgrana transformó a Unicaja, asustado al ver que su rival había revivido. Le costó al cuadro malagueño recuperarse de esa visión. Hasta que Navarro no volvió a sentarles y convencer a sus pupilos que tampoco era tan extraordinario ni sobrenatural. No había una explicación más evidente que los errores de los tiros (1 de 7 en triples) para razonarles de que no era tan grave que el Barça se disparara en el marcador con su mayor ventaja de toda la serie (53-64) y que quedaban muchísimos minutos para levantar esa losa.

Quedaban tantos como cinco minutos extras regalados por el Barça cuando había aficionados que tomaban el camino de las escaleras para salir del pabellón. Pero los jugadores no dieron la espalda al parquet. Nunca se dio por perdido Unicaja, creyendo, fundadamente, que este Barça no es el que siempre había estado por encima.